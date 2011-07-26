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Mozilla yeni bir mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Firefox tarayıcısının geliştiricisi Mozilla vakfı, yıllar boyunca açık kaynak tarayıcısını yeni özelliklerle ilk halinden çok daha iyi bir duruma getirdi. Tarayıcı pazarındaki popülerliği Microsoft’un da Internet Explorer yazılımını baştan aşağı yenilemesine sebep olmuştu.  

Mozilla şimdi yeni bir ürünü ile başka bir deve rakip olmaya hazırlanıyor. CNET’in haberine göre Mozilla vakfı Firefox tarayıcısına ve Thunderbird eposta istemcisine güç veren Gecko motorunu temel alacak bir açık kaynak mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Mozilla’nın projesi Boot to Gecko kod adını alacak ve kodlamalar bittiğinde herkesin erişimine açık hale getirilecek. Mozilla’da çalışan araştırmacı Andreas Gal, Boot to Gecko projesinin akıllı telefon ve tabletlere yönelik tamamen bağımsız ve açık kaynak bir mobil işletim sistemi olacağını belirtiyor. 

Gal kodlamaların eş zamanlı olarak yayınlanacağını, bir standart oluşturmak için tüm başarılı eklemeleri değerlendireceklerini ve bu süreç içerisindeki tüm değişimleri izleyeceklerini sözlerine ekledi.

Açıklamadaki dikkat çeken nokta mobil işletim sisteminin geliştirme aşamasında eş zamanlı olarak geliştiricilerle paylaşılması konusu. Çünkü Mozilla yetkilileri Google’ın Android işletim sisteminin gerçekten bir açık kaynak olduğuna inanmadığını daha önce belirtmişti. 

Android işletim sisteminin açık kaynağın gücünü arkasına alarak Apple iOS’a rakip olacağı Google tarafından duyurulmuş ve pazarlama imkanlarının avantajlarından faydalanmıştı. Ancak zaman geçtikçe Google geliştirme sürecini dışarıya kapatmıştı.
Proje HTML 5 uygulamalarına yönelik olacağı için Chrome OS yapısına daha çok yakın görünüyor.  

Boot to Gecko projesi buna rağmen Android cihazlarla çalışması için Google'ın bazı temel kernel ve sürücü kodlarını da kullanmak zorunda kalacak. Bu da sadece en alt seviyedeki kodlamalar olacak. 
Boot to Gecko'nun ilk olarak bir iç proje olarak devam etmesi öngörülüyor. Açık kaynak geliştiricilerinin büyük çoğunluğunun Android uygulamaları üzerinde çalışıyor olması nedeniyle bu projenin ne kadar başarılı olacağı bilinmiyor. 

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Metintini 7 yıl
Umudum yok
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DemirAtlı 7 yıl
google arama motoru sağlayıp yıllarca bunlarla işbirliği yaptıktan sonra chrome ile ters köşe çakınca firefox ta bunlara aynı yoldan mesaj verme yolunda galiba.
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sertacarslan 8 yıl
Lazyy
Linux isteriz

Ubuntu isteriz :)
3-5 sene sonra Win8 tam kapasiteyle 3-5 sene sonrasının güçlü telefonlara girdiğinde ve telefon artık portatif iş/ev bilgisayarı haline dönüştüğünde şu anki yaygın mobil işletim sistemleri bile hayli zorlanıp kabuk değiştirmek zorunda kalacaklar ki, bu yeni mobil işletim sisteminin emekleme ve palazlanma için zamanı olmayacaktır diye düşünüyorum.
Bence 5 sene sonra telefonlarda Win8, Ubuntu ya da başka bir desktop dağıtımının mobil arabirimlisi, çok değişmiş bir Android ve çok değişmiş bir iOS olacak. Geri kalanlar da kalan %5 pazar payında savaşacaklar.
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emregök 8 yıl
yeteneklerle donatırsa neden olmasın
daha tüm mobil tarayıcılar normallerinin yeteneklerine sahip deiller
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Klasör.:X:. 8 yıl
firefox önce 5.sürümün flash konusunda çok kötü bence sadece tarayıcı yap yeter...
1 Yanıt Yanıtla
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Klasör.:X:. 8 yıl Klasör.:X:.
Klasör.:X:.

firefox önce 5.sürümün flash konusunda çok kötü bence sadece tarayıcı yap yeter...


düzelme:sanırım sorun 11.6 sürücüsündeymiş 11.7de pek bir sorun gözlemlemedim şimdiye kadar...
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eulogy 8 yıl
Guvenlik konusunda başarılı olacağını düsünüyorum, gecko performans konusunda fena değildi ama dikkat çekici bir başarısı da yok.
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Krabu 8 yıl
ohoo mozilla bile yaptıysa donanımhaber de bi işletim sistemi çıkarmalı geri kalmamalı diye düşünüyorum ne dersiniz :D (eminim ki mozillanınkinden kat kat iyi olur)
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utanan ayı 8 yıl
Olasılıksız...
tarayıcıları gibi olacaksa hiç olmasın bence.

Tarayıcısı gibi olacaksa çokta güzel olur bence
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Lazyy 8 yıl
Linux isteriz
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Olasılıksız... 8 yıl
tarayıcıları gibi olacaksa hiç olmasın bence.
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