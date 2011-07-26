Mozilla yeni bir mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor

Firefox tarayıcısının geliştiricisi Mozilla vakfı, yıllar boyunca açık kaynak tarayıcısını yeni özelliklerle ilk halinden çok daha iyi bir duruma getirdi. Tarayıcı pazarındaki popülerliği Microsoft’un da Internet Explorer yazılımını baştan aşağı yenilemesine sebep olmuştu.





Mozilla şimdi yeni bir ürünü ile başka bir deve rakip olmaya hazırlanıyor. CNET’in haberine göre Mozilla vakfı Firefox tarayıcısına ve Thunderbird eposta istemcisine güç veren Gecko motorunu temel alacak bir açık kaynak mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor.





Mozilla’nın projesi Boot to Gecko kod adını alacak ve kodlamalar bittiğinde herkesin erişimine açık hale getirilecek. Mozilla’da çalışan araştırmacı Andreas Gal, Boot to Gecko projesinin akıllı telefon ve tabletlere yönelik tamamen bağımsız ve açık kaynak bir mobil işletim sistemi olacağını belirtiyor.





Gal kodlamaların eş zamanlı olarak yayınlanacağını, bir standart oluşturmak için tüm başarılı eklemeleri değerlendireceklerini ve bu süreç içerisindeki tüm değişimleri izleyeceklerini sözlerine ekledi.





Açıklamadaki dikkat çeken nokta mobil işletim sisteminin geliştirme aşamasında eş zamanlı olarak geliştiricilerle paylaşılması konusu. Çünkü Mozilla yetkilileri Google’ın Android işletim sisteminin gerçekten bir açık kaynak olduğuna inanmadığını daha önce belirtmişti.





Android işletim sisteminin açık kaynağın gücünü arkasına alarak Apple iOS’a rakip olacağı Google tarafından duyurulmuş ve pazarlama imkanlarının avantajlarından faydalanmıştı. Ancak zaman geçtikçe Google geliştirme sürecini dışarıya kapatmıştı.

Proje HTML 5 uygulamalarına yönelik olacağı için Chrome OS yapısına daha çok yakın görünüyor.





Boot to Gecko projesi buna rağmen Android cihazlarla çalışması için Google'ın bazı temel kernel ve sürücü kodlarını da kullanmak zorunda kalacak. Bu da sadece en alt seviyedeki kodlamalar olacak.

Boot to Gecko'nun ilk olarak bir iç proje olarak devam etmesi öngörülüyor. Açık kaynak geliştiricilerinin büyük çoğunluğunun Android uygulamaları üzerinde çalışıyor olması nedeniyle bu projenin ne kadar başarılı olacağı bilinmiyor.