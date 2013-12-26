Mr. Postman projesi klasik posta kutularına modern bir anlayış getiriyor





Bir köpeğin belirli zamanlarda gelen postacıya verdiği tepkilerden ilham alan ve Kickstarter üzerinde destek arayan Mr. Postman projesi, klasik posta kutusunu sanal bir uzaktan yönetim sistemi ile birleştiriyor.





Bir aile şirketi tarafından başlatılan proje, WiFi yongası, ARM Cortex-M3 işlemcisi ve dahili batarya ve güneş enerjisi paneli barındıran klasik bir posta kutusunu temel alıyor. Mr. Postman adı verilen bu posta kutusunun en önemli özelliği akıllı telefonlar tarafından yönetilebilmesi.





Şimdilik iOS ile uyumlu olan uygulama yoluyla yönetilen posta kutusu, postacının geliş saatlerini analiz ederek kendisini otomatik olarak açabiliyor. Veya postacının geliş saatlerini sisteme girerek posta kutusunun açık olması sağlanıyor. Kişi evde olmadığı zamanlarda komşularına sanal bir benzersiz anahtar göndererek posta kutusunun takip edilmesini sağlayabiliyor.





Kutuya posta geldikçe veya posta alındıkça uygulama bildirim gönderiyor. Ayrıca kutu başkaları tarafından açılmaya zorlanırsa bunu da sahibine haber veriyor. Yine batarya bilgisi, kapak bilgisi, gelen postanın şekli gibi bilgiler kullanıcıya gönderiliyor.





Firma proje hayata geçerse, modern apartmanlardaki posta kutularına da benzer bir sistem geliştirmeyi planlıyor. Proje 40 gün içerisinde 50 000$ toplamak zorunda. 180$ ve üzeri bağışlarda da Mr. Postman hediye ediliyor.

http://www.kickstarter.com/projects/1033096239/mr-postman-the-smart-secure-wi-fi-enabled-mailbox?ref=search