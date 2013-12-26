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Mr. Postman projesi klasik posta kutularına modern bir anlayış getiriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mr. Postman projesi klasik posta kutularına modern bir anlayış getiriyor

Bir köpeğin belirli zamanlarda gelen postacıya verdiği tepkilerden ilham alan ve Kickstarter üzerinde destek arayan Mr. Postman projesi, klasik posta kutusunu sanal bir uzaktan yönetim sistemi ile birleştiriyor. 

Bir aile şirketi tarafından başlatılan proje, WiFi yongası, ARM Cortex-M3 işlemcisi ve dahili batarya ve güneş enerjisi paneli barındıran klasik bir posta kutusunu temel alıyor. Mr. Postman adı verilen bu posta kutusunun en önemli özelliği akıllı telefonlar tarafından yönetilebilmesi.

Şimdilik iOS ile uyumlu olan uygulama yoluyla yönetilen posta kutusu, postacının geliş saatlerini analiz ederek kendisini otomatik olarak açabiliyor. Veya postacının geliş saatlerini sisteme girerek posta kutusunun açık olması sağlanıyor. Kişi evde olmadığı zamanlarda komşularına sanal bir benzersiz anahtar göndererek posta kutusunun takip edilmesini sağlayabiliyor. 

Kutuya posta geldikçe veya posta alındıkça uygulama bildirim gönderiyor. Ayrıca kutu başkaları tarafından açılmaya zorlanırsa bunu da sahibine haber veriyor. Yine batarya bilgisi, kapak bilgisi, gelen postanın şekli gibi bilgiler kullanıcıya gönderiliyor.

Firma proje hayata geçerse, modern apartmanlardaki posta kutularına da benzer bir sistem geliştirmeyi planlıyor. Proje 40 gün içerisinde 50 000$ toplamak zorunda. 180$ ve üzeri bağışlarda da Mr. Postman hediye ediliyor.  

http://www.kickstarter.com/projects/1033096239/mr-postman-the-smart-secure-wi-fi-enabled-mailbox?ref=search Yorum Yaz
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mab4ever 5 yıl
tamda ihtiyacım olan şey
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senersongur 5 yıl
Tam Güngören işi.
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mrkabaca 5 yıl senersongur
senersongur

Tam Güngören işi.

Gençosman Mah.
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medcezr 5 yıl
çizgi filmlerde görünce baya özenirdim ufakken.. ama çok gereksiz birşey bnce faturalarımı çalsalar ne olur çalmasalar ne olur
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Xagdas 5 yıl
Bataryayla olacak iş değil. Posta kutusunu mu şarj edicek millet?
Kablolu yapsan, kabloyu keser öyle zorlarlar kutuyu.
Apartman şehirlerinde gereklilik düzeyi %0,01 falan.
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alito 5 yıl
Bize bunun ayakkabı kutulu olanı lazım. Bizim memlekette tutmaz bu.
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giogo 5 yıl
Bizleri ilgilendirmeyen haber.Hangimizin böyle posta kutusu var ?
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