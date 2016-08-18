Mr. Robot üçüncü sezon onayını aldı

Geçtiğimiz yılın en başarılı yeni dizilerinden biri olan Mr. Robot, bu yıl 2.sezonu ile izleyicilerin karşısına çıktı. Sosyal medyada en çok konuşulan dizilerin başında gelen Mr. Robot'tan beklentiler oldukça yüksekti, ancak 2.sezon beklendiği kadar iyi karşılanmadı. Dizinin haftalık izleyici sayısı geçtiğimiz sezona kıyasla yüzde 40 düştü.

Mr. Robot'un yayıncı kuruluşu olan USA Network ise, izleyici sayısında yaşanan bu düşüşe rağmen dizinin arkasında duruyor. Henüz 2.sezonunun ortasında olan Mr. Robot, şimdiden 3.sezon onayını aldı. İzleyici sayısı neredeyse yarıya düşen Mr. Robot'un bu düşüşe rağmen 3.sezon onayı almasında; dizinin sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri olması, başta Altın Küre ve Emmy'ler olmak üzere çeşitli ödüllere aday gösterilmesi ve USA Network'ün bugüne kadar yayınladığı en prestijli projelerinden biri olması gibi pozitif faktörler etkili oldu.

Genç sinemacı Sam Esmail tarafından yazılan ve yönetilen Mr. Robot, psikolojik sorunlar yaşayan ve insanlarla sadece onları hackleyerek bağ kurabilen genç hacker Elliot'ın hikayesini anlatıyor. Mr. Robot olarak bilinen bir anarşist tarafından "fsociety" adlı hacker grubuna dahil edilen Elliot, bir yandan dünyayı kontrol eden dev bir şirketi devirmek için mücadele verirken, bir yandan da kendi psikolojik sorunları ile boğuşmak zorunda kalıyor.

http://collider.com/mr-robot-season-3-renewed-usa/