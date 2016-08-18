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Mr. Robot üçüncü sezon onayını aldı

Son yılların en popüler dizileri arasında yer alan Mr. Robot, ekranlardaki yolculuğuna devma ediyor. Şu sıralar 2.sezonu yayınlanmakta olan dizi, şimdiden 3.sezon onayını aldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,1b
1
21
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yılın en başarılı yeni dizilerinden biri olan Mr. Robot, bu yıl 2.sezonu ile izleyicilerin karşısına çıktı. Sosyal medyada en çok konuşulan dizilerin başında gelen Mr. Robot'tan beklentiler oldukça yüksekti, ancak 2.sezon beklendiği kadar iyi karşılanmadı. Dizinin haftalık izleyici sayısı geçtiğimiz sezona kıyasla yüzde 40 düştü.
Mr. Robot'un yayıncı kuruluşu olan USA Network ise, izleyici sayısında yaşanan bu düşüşe rağmen dizinin arkasında duruyor. Henüz 2.sezonunun ortasında olan Mr. Robot, şimdiden 3.sezon onayını aldı. İzleyici sayısı neredeyse yarıya düşen Mr. Robot'un bu düşüşe rağmen 3.sezon onayı almasında; dizinin sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri olması, başta Altın Küre ve Emmy'ler olmak üzere çeşitli ödüllere aday gösterilmesi ve USA Network'ün bugüne kadar yayınladığı en prestijli projelerinden biri olması gibi pozitif faktörler etkili oldu.
Genç sinemacı Sam Esmail tarafından yazılan ve yönetilen Mr. Robot, psikolojik sorunlar yaşayan ve insanlarla sadece onları hackleyerek bağ kurabilen genç hacker Elliot'ın hikayesini anlatıyor. Mr. Robot olarak bilinen bir anarşist tarafından "fsociety" adlı hacker grubuna dahil edilen Elliot, bir yandan dünyayı kontrol eden dev bir şirketi devirmek için mücadele verirken, bir yandan da kendi psikolojik sorunları ile boğuşmak zorunda kalıyor.

http://collider.com/mr-robot-season-3-renewed-usa/ Yorum Yaz
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Blue_Low 3 yıl en beğenilen
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mk2kill 3 yıl ufuk172
ufuk172
Herşeyin başında bu dizinin maliyeti çok çok dusuk. Dizide daha önceden adını duyduğum kimsecikler yok.
Normal bir dizinin bölümü 1milyon dolar ise, bu dizi 250bine maloluyordur. Diğer yandan Game Of thrones gibi babacan dizilerde bu rakamlar bölüm başı 10milyondolarlari aşıyor.
Haliyle, yayından kaldırsa yerine koyacağı dizinin akıbeti belli değilken, kimse böyle bir diziyi yayindan kaldırmaz.

Christian Slater'ı da mı duymadın.
ufuk172Herşeyin başında bu dizinin maliyeti çok çok dusuk. Dizide daha önceden adını duyduğum kimsecikler yok.Normal bir dizinin bölümü ...
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Guest-A5D1A0F50 3 yıl
teen wolf izleyin beyler, sizi aşar böyle diziler
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Robinson_Crusoe 3 yıl
3 Sezon başlama tarihi ne zaman,
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Vespucci 3 yıl
Ilk sezon denildigi kadar saglam olmasa da iyidi. Her ne kadar Fight Club'dan araklansa da izlettirdi kendini. Ama 2. sezon Elliot'un derinliklerine inecegiz olayini abarttilar. Dizide hicbir karakter Rust Cohle gibi degil ki insanda merak uyandirmiyor.
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TheRECRUIT 3 yıl
20dk dakika izledim asi ergen tavırlarına dayanamadım kapattım. Bir kere tipi falso bu tipteki bir adamın çok zeki olmasının imkanı yok Çocugun tipi meslek lisesi çıkışlılara benziyor gaspçı gibi tip var.
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Guest-A5D1A0F50 3 yıl
teen wolf izleyin beyler, sizi aşar böyle diziler
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0MG90 3 yıl
Abartılan bir dizi daha. 1. sezonu zorla izledim gibi bir şey. Psikopat karakterler dolu.
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_BruceWayne_ 3 yıl
İlk sezonu izleyip bıraktım. Pek sarmadı beni. Senaryo yavaş işliyor, aksiyon az. Bir bölümde anlatılabilecek olay örgüsü 5-6 bölümde işleniyor.
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AndaCakan 3 yıl
Aman çamur atmayın beyler fanları gelip sizi linç edebilir.



not: dizi çöp
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montevo 3 yıl
toplumu mikile diyince asi isyankar ergen havası ile tutuyor.ama bunu sen ben yapınca kes lan oluyor.
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Grkwnxs 3 yıl
1. Sezon güzeldi ama 2. Sezonu beğenmedim 4. Bölüme kadar izledim içimden izlemek gelmiyor heyecan yok, merak uyandırmıyor ilk sezon gibi
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C_K 3 yıl Grkwnxs
Aynen katılıyorum.
3. sezonda böyle olursa, 4. sezon onayı biraz zor gibi bence.
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tom.waits 3 yıl
Bu dizinin hakkı 1 sezondu. Uzattıkça berbatlaşacak.
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Guest-56F19B17B 3 yıl tom.waits
Doğru. Film tutunca kalitesiz devam filmi çekilen seriler gibi olacak sonu. Mr. Robot ilk sezon bitseydi fena olmayan, film tadınca bir dizi olabilirdi. Yine de ön yargılı yaklaşmamak gerek.
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ufuk172 3 yıl
Herşeyin başında bu dizinin maliyeti çok çok dusuk. Dizide daha önceden adını duyduğum kimsecikler yok.
Normal bir dizinin bölümü 1milyon dolar ise, bu dizi 250bine maloluyordur. Diğer yandan Game Of thrones gibi babacan dizilerde bu rakamlar bölüm başı 10milyondolarlari aşıyor.
Haliyle, yayından kaldırsa yerine koyacağı dizinin akıbeti belli değilken, kimse böyle bir diziyi yayindan kaldırmaz.
2 Yanıt Yanıtla +2
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mk2kill 3 yıl ufuk172
ufuk172
Herşeyin başında bu dizinin maliyeti çok çok dusuk. Dizide daha önceden adını duyduğum kimsecikler yok.
Normal bir dizinin bölümü 1milyon dolar ise, bu dizi 250bine maloluyordur. Diğer yandan Game Of thrones gibi babacan dizilerde bu rakamlar bölüm başı 10milyondolarlari aşıyor.
Haliyle, yayından kaldırsa yerine koyacağı dizinin akıbeti belli değilken, kimse böyle bir diziyi yayindan kaldırmaz.

Christian Slater'ı da mı duymadın.
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Piêr Dé Sans 3 yıl ufuk172
Baş rolü tanımıyor olman senin ayıbın bence.

Kaldı ki ben diziyi hiç izlemedim ama Rami Malek ile Christian Slater ı ayıptır. Hadi Rami Malek i film çok fazla izlemiyorsun derim de Christian Slater dünya çapında ün yapmış adamdır.

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Turin Turambar. 3 yıl
Hackerlığın doktorası gelior ollley beee
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Blue_Low 3 yıl
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