Muhammed Ali renk eşleme oyununda

Spor dünyasının efsane ismi Muhammed Ali’nin geçtiğimiz aylardaki vefatından sonra farklı alanlarda anılarını yaşatmak isteyen konseptler ortaya çıkmaya başladı. Muhammad Ali: Puzzle King oyunu buna en son örnek.

Renk eşleme türünü ve boks sporunu bir araya getiren oyunda, Muhammed Ali’nin Louisville’deki spor salonlarında başlayan hikayesine ortak oluyorsunuz. Renk eşleme yaparak ne kadar çok puan alırsanız, Muhammed Ali de o ölçüde güçleniyor ve rakiplerini diskalifiye ediyor. Giderek zorlaşan rakiplere karşı renkleri daha dikkatli eşleştirmeniz gerekiyor.

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Muhammed Ali’nin dünya şampiyonluğuna giden yolunda adım adım yanında bulunuyorsunuz. Yüzlerce bölümde ve pek çok önemli şehirde maçlara çıkıyorsunuz. Unvan maçı ise en zor bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Kazandığınız paralar ile Muhammed Ali’nin kıyafetlerini ve ekipmanlarını geliştirebiliyorsunuz. Hali hazırda eğlenceli bir konsept olan renk eşlemenin yanında oyunun görselleri ve mücadele animasyonları emek verilerek hazırlanmış. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor.



