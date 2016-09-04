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Muhammed Ali renk eşleme oyununda

Spor dünyasının efsane ismi Muhammed Ali’nin geçtiğimiz aylardaki vefatından sonra farklı alanlarda anılarını yaşatmak isteyen konseptler ortaya çıkmaya başladı.
2 yıl
4,4b
1
10
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Spor dünyasının efsane ismi Muhammed Ali’nin geçtiğimiz aylardaki vefatından sonra farklı alanlarda anılarını yaşatmak isteyen konseptler ortaya çıkmaya başladı. Muhammad Ali: Puzzle King oyunu buna en son örnek.

Renk eşleme türünü ve boks sporunu bir araya getiren oyunda, Muhammed Ali’nin Louisville’deki spor salonlarında başlayan hikayesine ortak oluyorsunuz. Renk eşleme yaparak ne kadar çok puan alırsanız, Muhammed Ali de o ölçüde güçleniyor ve rakiplerini diskalifiye ediyor. Giderek zorlaşan rakiplere karşı renkleri daha dikkatli eşleştirmeniz gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Championship Manager 17 ile efsane olun"

Muhammed Ali’nin dünya şampiyonluğuna giden yolunda adım adım yanında bulunuyorsunuz. Yüzlerce bölümde ve pek çok önemli şehirde maçlara çıkıyorsunuz. Unvan maçı ise en zor bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Kazandığınız paralar ile Muhammed Ali’nin kıyafetlerini ve ekipmanlarını geliştirebiliyorsunuz. Hali hazırda eğlenceli bir konsept olan renk eşlemenin yanında oyunun görselleri ve mücadele animasyonları emek verilerek hazırlanmış. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor.



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lapatid 2 yıl en beğenilen
rahmetliyi ne hallere sokmuslar
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wolfestein 2 yıl
Donanım haber çıtayı iyice yükseltti. Habere bak böyle haber mi olur.
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addidas_85 2 yıl
Yakında kızlar içinde elbise giydirme oyunu yaparlar
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Barni Moloztaş 2 yıl
Kemikleri sızladı
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Shanki 2 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş

Kemikleri sızladı

Aynen öyle
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Survival 2 yıl
Bu nasıl haber demiyor biriside? hani adam için AAA bütçeli oyun yapmaya başlarlar anlarım ama candy crushun muhammed ali modu bu kardeş. Yapan eleman çok zeki ve yaratıcı maşşalah.

ekrem bey sizden beklemezdim bu haberi.
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lapatid 2 yıl en beğenilen
rahmetliyi ne hallere sokmuslar
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umut_baris 2 yıl
Resmen adama karşı, karşı devrim lan bu.
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muccos 2 yıl
Bi bu eksikti
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strathmorea 2 yıl
İstediğin donanımda telefonu yap mobil oyun sektörü gittikçe iğrenç hale geldikten sonra bir halta yaramaz. Abi iyice çöp oldu. Şu oyunlara bak, sırf bu yüzden telefon donanımlarının ilerlemesi bir heyecan vermiyor ve o ilerleme hiçbir işe yaramıyor.
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WmGMD 2 yıl strathmorea
strathmorea
İstediğin donanımda telefonu yap mobil oyun sektörü gittikçe iğrenç hale geldikten sonra bir halta yaramaz. Abi iyice çöp oldu. Şu oyunlara bak, sırf bu yüzden telefon donanımlarının ilerlemesi bir heyecan vermiyor ve o ilerleme hiçbir işe yaramıyor.

Katılıyorum hocam eskiden Dead trigger di real racing di insan bekliyordu şuan bende de o kadar yüksek donanımlı cihaz var 1 tane oyun var oda car x drift racing başka oynayacak oyun bulamadım
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uygulama haber, muhammad ali: puzzle king ve
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