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Muhtemel Oppo Find 7 modeli ile ilgili bazı ipuçları gün yüzüne çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Muhtemel Oppo Find 7 modeli ile ilgili bazı ipuçları gün yüzüne çıktı

Son iki yıldır başarılı akıllı telefonları ile adından söz ettiren Çinli Oppo, gelecek yılın amiral gemi modeli olacak Find 7 ile yine dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

2012 sonlarında 5 inçlik Full HD ekranlı ve Snapdragon S4 Pro yongasetli Find 5 amiral gemi modelini piyasaya süren Oppo, bu yıl için de 5.9 inçlik Full HD ekranlı ve Snapdragon 600 yongasetli N1 modelini hazırlamıştı.

2014 yılı için firmanın hazırladığı modelin Find 7 adını alması bekleniyor. Oppo ise resmi Weibo hesabından bir görsel yayınlayarak 4G LTE ağlarına hazır olduğu mesajını verdi. Arka plandaki dünya resmi de global olarak pek çok LTE altyapısına destek sunulacağını gösteriyor. 

Oppo'nun hali hazırda gerçek LTE ağlarına uyumlu bir akıllı telefonu yok. Bazı otoritelerin 3G içerisinde bazı otoritelerin de 4G içerisinde değerlendirdiği 42Mbps hıza kadar HSPA+ bağlantıları Find 5 ve N1 modellerinde yer almaktaydı. 

Bu bakımdan görselin yeni amiral gemi modelini işaret ettiği tahmin ediliyor. Yeni model bu kez 4G LTE ağlarına uyum sayesinde dünyanın pek çok ülkesinde kullanılabilecek. 

Oppo'nun Find 7 modelinde en üst seviye donanım bileşenleri kullanacağı iddia ediliyor. Bunlar Snapdragon 805 yongaseti, Adreno 420 grafik birimi, 3GB RAM, 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük şeklinde sıralanıyor. 

Oppo'nun üst şirketi olan BBK'nin diğer bir firma Vivo'ya da sahip olduğunu düşündüğümüzde Vivo Xplay 3S modelindeki 2560x1440 piksel çözünürlüğün Find 7'ye gelmesi oldukça muhtemel. Ancak diğer özelliklere baktığımıza cihazın gelecek yılın ikinci yarısında ancak tüketici ile buluşabileceği anlaşılıyor. 

http://www.phonearena.com/news/Oppo-Find-7-hinted-to-sport-fast-Snapdragon-805-processor-LTE-and-2560x1440-pixels-5.7-display_id50062 Yorum Yaz
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Hyponsoinage 5 yıl
Yuh arkadas donanima bak
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DaRKFoRCeS 5 yıl
şu exynos ile bir türlü 4g ve 4k gelmedi .asıl samsung un yazılım konusunda birşey yapması gerekir.
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musa_unsal2005 5 yıl
64 bit androidler geldiğinde amiraller yalan olucak bilginize. Beklemek lazım...
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kemaloztin 5 yıl
Su telefonlar keske turkiyeye gelsede kullansak
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General. 5 yıl
Harbi Z1 mini ye ne oldu 3 ay geçti
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LegendMen 5 yıl
ne opposu yaw,sony experia z1 mini isteriz,hemde bir an önce..:D
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yusi_42 5 yıl
Android tarafında 64 bite geçiş nezaman olur merak ediyorum
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TUFF GONG 5 yıl
Bu Türkiyeye gelmez niye? kimse bu işi bilmiyor diceksiniz hee millet enayi, bi bildiği var ki getirmiyor
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SanMarinoForveti 5 yıl yusi_42
yusi_42

Android tarafında 64 bite geçiş nezaman olur merak ediyorum

galaxy s5 te geçilecek diye biliyorum.. Samsung geri kalmaz :D
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senersongur 5 yıl
Ülkemize birileri getirmeli bu markayı. Uygun fiyatıyla çok satar.
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