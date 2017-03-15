Muhtemel şehir kullanımı sınırlaması dizel araç satışlarını etkiliyor

Avrupa'daki bazı büyük şehirlerin hava kirliliğinin önüne geçmek adına şehir içinde dizel araç kullanımına yasak getirmeyi düşündüğü bir süredir konuşuluyor. Son gelen bilgilere göre Stuttgart'ın hava kirliliği önlem planı yeni dizel araç satışlarında bir azalmaya neden olmuş olabilir.

Ekim 2016'dan bu yana Almanya'daki araç satışları Şubat 2017'de ilk kez %2,6 seviyesinde bir düşüş gösterirken, dizel araçların satışı ise %3.8 seviyesinde düşmüş. Tabi bu düşüşlerde Şubat'ın kısa bir ay olmasının da etkisini unutmamak gerek. Bu ufak düşüşe rağmen geçtiğimiz ay Almanya genelinde toplamda 243.602 adet yeni araç satılırken bu satışın %43,4'lük kısmını dizel modeller oluşturmuş.

Münih de görünüşe göre şehirde dizel araç kullanımına ilişkin bazı kısıtlamalar getirmeyi planlıyor ve bu durumun sonucu olarak rakamın önümüzdeki aylarda ne kadar düşeceğini görmek ilginç olacak.

Otomotiv uzmanı Peter Fuss konuyla ilgili "Şubat ayı Alman yeni araba pazarına bir darbe indirdi" yorumunda bulunurken ayrıca, yükselen enerji maliyetleri ve enflasyonun, Ocak ayında kaydedilen güçlü büyümeye kıyasla düşüşün sebebinin bir parçası olduğunu belirtiyor ve Almanya'nın planladığı yasaklar ile üreticilerin emisyon kontrol teknolojisini geliştirme çabalarının arkasından beklenen otomobil satış fiyatlarındaki artış nedeniyle alıcıların, dizel otomobil alımlarından kaçtığını söylüyor.