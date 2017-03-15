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Muhtemel şehir kullanımı sınırlaması dizel araç satışlarını etkiliyor

Stuttgart'ın şehir merkezinde hava kirliliğine karşı dizel araçlara yasak getirmeyi planlaması Almanya'da dizel araç satışlarında bir etkiye neden olmuş olabilir. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Avrupa'daki bazı büyük şehirlerin hava kirliliğinin önüne geçmek adına şehir içinde dizel araç kullanımına yasak getirmeyi düşündüğü bir süredir konuşuluyor. Son gelen bilgilere göre Stuttgart'ın hava kirliliği önlem planı yeni dizel araç satışlarında bir azalmaya neden olmuş olabilir.
Ekim 2016'dan bu yana Almanya'daki araç satışları Şubat 2017'de ilk kez %2,6 seviyesinde bir düşüş gösterirken, dizel araçların satışı ise %3.8 seviyesinde düşmüş. Tabi bu düşüşlerde Şubat'ın kısa bir ay olmasının da etkisini unutmamak gerek. Bu ufak düşüşe rağmen geçtiğimiz ay Almanya genelinde toplamda 243.602 adet yeni araç satılırken bu satışın %43,4'lük kısmını dizel modeller oluşturmuş.
Münih de görünüşe göre şehirde dizel araç kullanımına ilişkin bazı kısıtlamalar getirmeyi planlıyor ve bu durumun sonucu olarak rakamın önümüzdeki aylarda ne kadar düşeceğini görmek ilginç olacak.
Otomotiv uzmanı Peter Fuss konuyla ilgili "Şubat ayı Alman yeni araba pazarına bir darbe indirdi" yorumunda bulunurken ayrıca, yükselen enerji maliyetleri ve enflasyonun, Ocak ayında kaydedilen güçlü büyümeye kıyasla düşüşün sebebinin bir parçası olduğunu belirtiyor ve Almanya'nın planladığı yasaklar ile üreticilerin emisyon kontrol teknolojisini geliştirme çabalarının arkasından beklenen otomobil satış fiyatlarındaki artış nedeniyle alıcıların, dizel otomobil alımlarından kaçtığını söylüyor.

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ufuk-34JD58 2 yıl en beğenilen
Onların istikrarı yok ,başkanları yok beter olsunlar.
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Arka Destroyer 2 yıl
şu ülkenin havasını 1.7 dti lar kirletiyor
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V4LKyR 2 yıl
En iyi motor benzinli motordur.
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Erreguay 2 yıl
Düşür benzin fiyatını bak kimse dizel alırmı.



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likeablex 2 yıl
Şu abartı egsozlar kesinlikle yasaklanmalı.
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kadirirdem 2 yıl
Ülkemizde bence belli bir yaşın üstündekilerin kullanımı yasaklanmalı,Yağ yakan kömür gibi egzoz gazı atan araçlar dolu yollarda.
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FRAPS_TR 2 yıl
Dizel candir arkadaş 20 liralik atiyorum dünyalari geziyorum
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yolcum 2 yıl
Hava kirliliği de neymiş. Eyyyy Avrupa.. Dizel araç nasıl kullanılırmış gel gör.
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hitman 2 yıl
Olması gereken dizel yakıt ve araclarin vergisi fazla olmalı. Bizde tersi
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Arka Destroyer 2 yıl
şu ülkenin havasını 1.7 dti lar kirletiyor
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Experimentation 2 yıl
ucuzdan buraya yollasalar keşke
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eric13 2 yıl
Yollayin Turkiyeye satariz hepsini
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axaxa 2 yıl
İyi elektrikliye binsinler işte.
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