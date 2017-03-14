Volkswagen Golf R, Performance paketi ile artık daha hızlı

Volkswagen yeni makyajlanan 7. nesil Golf'ün dört çeker hot hatch versiyonu Golf R için sessiz sedasız Performance adında yeni bir opsiyon paketi duyurdu. 2.0 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motoruyla 310 beygir güce sahip olan Golf R Performance, normal versiyonun üzerine ekstra bir güç katmıyor.

Motor gücünün yanında 4,6 saniyelik 0-100 km/h hızlanma değeri de aynı kalırken, 250 km/h'lik elektronik olarak sınırlandırılan son hız değeri hem hatchback hem de estate modellerinde 267 km/h hıza yükseltilmiş. Performans paketi ile yeni titanyum spor egzoz sistemi sunulurken, Volkswagen'in açıklamalarına göre daha boğuk bir ses çıkaran egzoz sistemi normal araçtakinden de 7 kg daha hafif.

Aracın dışında değişiklik olarak tavanında arka kısımda ince bir spoyler konumlandırılırken firma, bu spoylerin yüksek hızlarda 20 kg ekstradan basma kuvveti oluşturduğunu söylüyor. Bunun dışında yeni gelen egzoz sistemiyle birlikte arka tamponda daha agresif bir difüzöre yer verilmiş. Performans paketinin getirdikleri arasında yeni hafif 19 inç boyutlu alaşım jantlar da yer alırken, aracın fren sistemi de geliştirilmiş ve yeni R Performance kaliperleri kullanılmış.

Yeni Golf R Performance paketinin ne zaman pazara sürüleceği ise şu an için bilinmiyor.

http://www.pistonheads.com/news/german-cars/vw-golf-r-performance/35918