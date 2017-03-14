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Volkswagen Golf R, Performance paketi ile artık daha hızlı

Volkswagen, Cenevre Otomobil Fuarında sessiz sedasız bir şekilde Golf R modeli için yeni Performance isimli paketini sergilemeye başladı. Yeni paket aracın pek çok farklı yerine geliştirme getiriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,1b
1
55
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen yeni makyajlanan 7. nesil Golf'ün dört çeker hot hatch versiyonu Golf R için sessiz sedasız Performance adında yeni bir opsiyon paketi duyurdu. 2.0 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motoruyla 310 beygir güce sahip olan Golf R Performance, normal versiyonun üzerine ekstra bir güç katmıyor.
Motor gücünün yanında 4,6 saniyelik 0-100 km/h hızlanma değeri de aynı kalırken, 250 km/h'lik elektronik olarak sınırlandırılan son hız değeri hem hatchback hem de estate modellerinde 267 km/h hıza yükseltilmiş. Performans paketi ile yeni titanyum spor egzoz sistemi sunulurken, Volkswagen'in açıklamalarına göre daha boğuk bir ses çıkaran egzoz sistemi normal araçtakinden de 7 kg daha hafif.
Aracın dışında değişiklik olarak tavanında arka kısımda ince bir spoyler konumlandırılırken firma, bu spoylerin yüksek hızlarda 20 kg ekstradan basma kuvveti oluşturduğunu söylüyor. Bunun dışında yeni gelen egzoz sistemiyle birlikte arka tamponda daha agresif bir difüzöre yer verilmiş. Performans paketinin getirdikleri arasında yeni hafif 19 inç boyutlu alaşım jantlar da yer alırken, aracın fren sistemi de geliştirilmiş ve yeni R Performance kaliperleri kullanılmış.
Yeni Golf R Performance paketinin ne zaman pazara sürüleceği ise şu an için bilinmiyor.

http://www.pistonheads.com/news/german-cars/vw-golf-r-performance/35918 Yorum Yaz
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iquique 2 yıl en beğenilen L.o.T.u.S
L.o.T.u.S
Şu golfe dünyanın parasını isterler tip sıfır . Az bir arabaya kişilik katın kutu modundan çıkarın artık

Gayet güzel. Rafine bir tasarım. Civic gibi eciş bücüş transformers robotu gibi mi olmalıydı?
L.o.T.u.SŞu golfe dünyanın parasını isterler tip sıfır . Az bir arabaya kişilik katın kutu modundan çıkarın artıkGayet güzel. R...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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iquique 2 yıl
çok güzel ya. ne typer, ne focus rs. Golf R'ı tek geçerim.
7 ileri DSG ile çok daha zevkli olmuştur. eskileri 6 ileri idi.
1 Yanıt Yanıtla +25
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dere.beyi 2 yıl
ulan küfür edecem banlıcaklar
.
lan oğlum bizim anayollarımızda bile kasis var lan heryerde radar var ne yapacaksın bunu...
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SHIHAD 2 yıl
Anasayfa haberi haberi olunca herkes konuya dolusmus zaten çoğu da golf hayranı. Forumda ki vagcılardan da bol artı almışlar

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dandanakan44 2 yıl
Çok şık ve güzel bir araç
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anakin_skyrunner 2 yıl
Kankaaaa buna sıteyc 2 caktın mı birde r8 bobini uydurduk mu var yaaa
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manda kasa 2 yıl
4,6 dogru mu baya iyi veri...
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mesuthaksoy 2 yıl
230bin eski modelin fiyatı
Yeni modelin bu fiyattan satılacağını mı sanıyorsunuz?
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Negatiwe 2 yıl
Fiyatı ?
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TSY 2 yıl
paketde paket kakalayacak yeni müşteriler aranıyor...
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serty23 2 yıl
4.6 saniye 0-100 değeri büyük başarı E92 kasa M3 değeri bu şaka değil yani... Golf R ciddi performanslı bir makina..
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mesuthaksoy 2 yıl serty23
serty23
4.6 saniye 0-100 değeri büyük başarı E92 kasa M3 değeri bu şaka değil yani... Golf R ciddi performanslı bir makina..

Ya nesi büyük başarı yapmayın
Aynı paralara a45 amg alıyorsun neredeyse
2lt motor 381hp, 4.2sn 0-100
2 Yanıt Yanıtla +1
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axaxa 2 yıl
Klasik.
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L.o.T.u.S 2 yıl LanciaDeltacı
LanciaDeltacı

L.o.T.u.S
Çok mu yakıyo.
.Aralarında 2 litre fark var 1.4 golf 125 beygirle 5.5 litre. 1.6 180 beygir 4*4 7.5 litre.
Çevremde bu aracı alan çok memnun havasından da geçilmiyor. Tabi milletin zevkine karışılmaz Golf seven alır ama 108 lira parayı golf e hiçbir güç verdiremez bana


Tucson sık kullandığım bir model.Şehir içi 12 den aşağı yakmıyor, 7.5 litre nerede yakıyor bu araç :).

fabrika degerlerini yazdım golf 1.4 tsi otomatik ile tucson 1.6 turbo 4×4 ün.biri 5.5 diğeri 7.5.aralarındaki fark 2 litre .fabrika degeri tabiki tutmaz. ama golf de tutmaz.sen burda aralarındaki farka konsantre ol.şöyle diyelim o zaman tucson 12 golf 10 yakıyor.
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