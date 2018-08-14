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Mükemmel penaltı belirlendi

İngiliz araştırmacılar yaptıkları çalışmalar neticesinde en iyi penaltının, topa doğru koşulan anda kalecinin hareketleri izlenerek atılan penaltı olduğunu tespit etmişler.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Zamazingo
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Mükemmel penaltı belirlendi
Dünya Kupası tüm heyecanıyla geride kaldı. Tüm turnuvalarda olduğu gibi bu Dünya Kupasında da en heyecan verici anlardan biri penaltı atışlarıydı. Kaçan ve kurtarılan penaltılar büyük hüzne ve aynı zamanda sevince neden oldu. Her ne kadar turnuva bitmiş olsa da İngiliz araştırmacılar Premier Lig öncesi en iyi penaltı atışını araştırmışlar.

Portsmouth Üniversitesi’nden Doktor Martina Navarro önderliğinde yapılan araştırmayla bilim adamları penaltı tekniklerini incelemişler. Alan Shearer’ın yaptığı gibi topu üst köşeye göndermenin işe yarayacağını belirten araştırmacılar penaltı atıcıların kendilerini daha iyi sonuç için eğitebileceklerini belirtiyorlar. Önemli olanın futbolcunun karar verme süresini hızlandırması ve şut isabeti üzerinde çalışması olduğu vurgulanıyor.

Doktor Navarro iyi bir penaltı atışı için penaltıyı kullanan sporcunun isabetli ve kontrollü bir vuruş gerçekleştirmesi, aynı zamanda kalecinin hareketlerini izleyerek penaltıyı atacağı köşeyi belirlemesi gerektiğini ifade ediyor. Kalecinin hareketine bağlı bu stratejinin iki temel ayağının da önemli olduğunu vurguluyor.
Mükemmel penaltı belirlendi
 

Hollandalı ve Brezilyalı 20 futbolcu üzerinde çalışan Navarro bu sporcuların iki farklı teknikle penaltı kullandıklarını görmüş. Bir grup futbolcu kaleciden bağımsız atacağı köşeyi belirlerken, diğer grup ise kaleciye bakarak topu göndereceği köşeyi belirliyormuş. Kaleciye bakarak atacağı köşeyi belirleyen futbolcuların genel olarak topu ters köşeye göndermeye çalıştıkları ve daha başarılı penaltı atışı gerçekleştirdikleri görülmüş.

Bunun için antrenman önerisi de sunan bilim adamları, futbolcuların öncelikle penaltı atışları üzerinde çalışmaları, daha sonra kaleciyi izlemeyi öğrenmeleri gerektiğini, bunun için kaleden uzaklaşmanın iyi bir yöntem olacağını, böylece futbolcunun karar verme süresinin zamanla hızlanacağını belirtiyorlar.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6046917/Scientists-discover-best-way-penalty-ahead-Premier-League-launch-tonight.html Yorum Yaz
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theJuDGe_41 9 ay en beğenilen
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sistemli adam 9 ay
penaltı kurtarılmaz kaçırılır.
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aycibin 9 ay
alex'in duraksayarak attığı bir penaltısı vardı.topa koşarken 50cm kala durup,hamle yapan kalecinin tersine vurmuştu :) bulabilen koyarsa sevinirim
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Piêr Dé Sans 9 ay
Her şey tamam iyi güzel de,
1- Konunun ne bilimle ne teknolojiyle alakası yok.
2- Penaltı atmak tarz meselesidir. Bir kişiyi dikte ederek, bunu yapacaksın diyerek penaltı attıramazsınız. Tarzı veya bitiriciliği uygun değilse, yeterli futbol zekası yoksa bunu yapamaz. Aynı şekilde Freekick de atamaz. Bunlar ayak tekniğine bağlı durumlar.
3- Konuda en ufak teknik bilgi yok. Sadece varsayım var. Mükemmel penaltı diye bir şey de yok. Siz istediğiniz kadar mükemmel vuruşu bilin, zemine takılırsınız, hızı ayarlayamazsınız, dikkatiniz dağılır penaltı kaçar.
Mükemmel poker olmadığı gibi mükemmel penaltı da olmayacaktır. Çok iyi penaltıcı olabilirsiniz en fazla.
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V4LKyR 9 ay
BAFETİMBİ GOMİS
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Moving On 9 ay
Futbolun bu kadar ilgi gördüğü bir ülkede bu haberin ilgi görmemesi ilginç.
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theJuDGe_41 9 ay en beğenilen
Biri haberi Gomis'e okutsun
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