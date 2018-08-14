Mükemmel penaltı belirlendi

Dünya Kupası tüm heyecanıyla geride kaldı. Tüm turnuvalarda olduğu gibi bu Dünya Kupasında da en heyecan verici anlardan biri penaltı atışlarıydı. Kaçan ve kurtarılan penaltılar büyük hüzne ve aynı zamanda sevince neden oldu. Her ne kadar turnuva bitmiş olsa da İngiliz araştırmacılar Premier Lig öncesi en iyi penaltı atışını araştırmışlar.



Portsmouth Üniversitesi’nden Doktor Martina Navarro önderliğinde yapılan araştırmayla bilim adamları penaltı tekniklerini incelemişler. Alan Shearer’ın yaptığı gibi topu üst köşeye göndermenin işe yarayacağını belirten araştırmacılar penaltı atıcıların kendilerini daha iyi sonuç için eğitebileceklerini belirtiyorlar. Önemli olanın futbolcunun karar verme süresini hızlandırması ve şut isabeti üzerinde çalışması olduğu vurgulanıyor.



Doktor Navarro iyi bir penaltı atışı için penaltıyı kullanan sporcunun isabetli ve kontrollü bir vuruş gerçekleştirmesi, aynı zamanda kalecinin hareketlerini izleyerek penaltıyı atacağı köşeyi belirlemesi gerektiğini ifade ediyor. Kalecinin hareketine bağlı bu stratejinin iki temel ayağının da önemli olduğunu vurguluyor.



Hollandalı ve Brezilyalı 20 futbolcu üzerinde çalışan Navarro bu sporcuların iki farklı teknikle penaltı kullandıklarını görmüş. Bir grup futbolcu kaleciden bağımsız atacağı köşeyi belirlerken, diğer grup ise kaleciye bakarak topu göndereceği köşeyi belirliyormuş. Kaleciye bakarak atacağı köşeyi belirleyen futbolcuların genel olarak topu ters köşeye göndermeye çalıştıkları ve daha başarılı penaltı atışı gerçekleştirdikleri görülmüş.



Bunun için antrenman önerisi de sunan bilim adamları, futbolcuların öncelikle penaltı atışları üzerinde çalışmaları, daha sonra kaleciyi izlemeyi öğrenmeleri gerektiğini, bunun için kaleden uzaklaşmanın iyi bir yöntem olacağını, böylece futbolcunun karar verme süresinin zamanla hızlanacağını belirtiyorlar.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6046917/Scientists-discover-best-way-penalty-ahead-Premier-League-launch-tonight.html