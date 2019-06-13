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Müthiş iddia: Huawei'nin HongMeng işletim sistemi Android'den %60 daha hızlı

Huawei'nin geliştirdiği mobil işletim sistemi ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Oppo ve Vivo tarafından test edilen HongMeng'in Android'den %60 daha hızlı olduğu iddia edildi.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD'nin ticaret yasağı uyguladığı Huawei kendi işletim sistemini çıkarmaya yönelik çalışmalarına hız verdi. Global Times'ın yeni raporuna göre HongMeng adlı işletim sistemi şu anda Tencent, Oppo ve Vivo gibi şirketler tarafından yoğun bir şekilde test ediliyor. Ayrıca beta test sürecine dahil olan farklı yerel üreticiler de var.
Ayrıca Bkz. "Google tarafından paylaşılan Pixel 4 görseli karşınızda"
Huawei ve Tencent'in yeni işletim sisteminin daha fazla gelişmesi ve test edilmesi için bir araya geldiği bildiriliyor. Raporda yer alan en dikkat çekici detay ise Huawei'nin işletim sisteminin Android'den %60 daha hızlı olduğunun öne sürülmesi. Şüphesiz ki bu çok büyük bir iddia ve yeni işletim sisteminin başarısı için hayati öneme sahip olabilir ancak ortada henüz yeterli kanıt olmadığı için şimdilik "spekülasyon" olarak kabul etmek durumundayız.

HongMeng'in 1 milyon cihaza yüklendiği bildirildi

China Daily web sitesinden gelen bir başka haberde ise, Huawei'nin HongMeng işletim sisteminin 1 milyon akıllı telefona yüklendiği belirtildi. Verilerin, Rosenblatt Securities adlı bir firma tarafından paylaşıldığı söyleniyor ancak bunların ne tür cihazlar olduğuyla ilgili bir detay yok. Yani piyasaya sürülmeye hazır mı yoksa sadece test amaçlı mı olduğu şu an için bilinmiyor.

http://www.globaltimes.cn/content/1153913.shtml Yorum Yaz
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kuzgun_ 1 hf. en beğenilen codename_lord
valla isterse, %150 hızlı olsun.. uygulama desteği önemli yoksa windows phone gibi şahane telefonlar bile bitti.. Ve kullanıcı alışkanlıkları göz ardı edilmemeli google ugulamaları (youtube vs) ve diğer android magaza uygulamalarına kullanamazsa büyük sıkıntı.. yada bunlardan daha iyi alternatifler sunmalı (maalesef)
valla isterse, %150 hızlı olsun.. uygulama desteği önemli yoksa windows phone gibi şahane telefonlar bile bitti.. Ve kullanıcı alışkanlıkları göz ardı edilmeme...
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CoreXXX 1 hf.
abd ye ve googleye gözdağımı veriyorlar acaba. yada bu abd ambargosu çinde büyük değişimi getirebilir. bence abd daha çok zarar görür. bu sistem başarılırı olurda çin androidi üreticilere yasaklarsa görürüm ben googleyi
abd ye ve googleye gözdağımı veriyorlar acaba. yada bu abd ambargosu çinde büyük değişimi getirebilir. bence abd daha çok zarar görür. bu sistem başarılırı olur...
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Mr. Jingles 1 hf.
Test yazılımlarından yüksek puanlar alması için hileli yazılım kullanan, DSLR ile çekilen fotoğrafları kendi cihazıyla çekilmiş gibi gösteren bir firmanın işletim sistemi hakkında böyle bir iddia yukarıdaki skandallardan sonra inandırıcılığını kaybediyor.
Kirin 980’i tanıtırken de A12 Bionic’i geçeceklerini söylüyorlardı. Sen önce bir A10 Fusion’u geç Huawei.

forum.donanimhaber.com/...
Test yazılımlarından yüksek puanlar alması için hileli yazılım kullanan, DSLR ile çekilen fotoğrafları kendi cihazıyla çekilmiş gibi gösteren bir firmanın işlet...
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DH Misafiri 1 hf.
Android denen melun bizi sömürüyor. Yani yemişim uygulama deateğini. Şeker oynamak için illa bi tarafimiz usa yami bagli olacak. Adamlar bizi izliyor. Telefonlar ve kendi özel herseyimiz adamlarin elinde. Kendi milli işletim sistemimiz ve sosyal platformumuz olmalı.
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makman 1 hf.
Su baslikta ne kadar yuzeysel sig dusunen arkadaslar var. huawei'nin kendisi cikmak istemiyor android ekosisteminden , bizimkiler hala olamayan biseyi destekliyor.
gidin cin'de yasayin bakalim yabanci olarak. google, youtube imgur servisleri olmadan haberleri bile yarim yamalak okursunuz.
bu olay gerceklessin huawei kullananlarin heryerde bizim sisteme de cikarin applikasyonunuzu diye agladigini gorecegiz. sosyal applerden tutun bankaciliga kadar.
olay facebook vs degil.
ama yine de;
en kaliteli (acik ara) arama motoru google.(aksini idda eden lutfen bi muddet bing ya da yandex kullansin).
en genis ve ozgur icerige sahip video yayin sitesi youtube. neden bu kadar buyudu. herkese herseye acik , ozgur oldugu icin.
milletin basbakani haberleri twitterda veriyor artik, anlik bilgi, habercilik orda donuyor.
simdi android telfon basligi altindayiz. burda bir telefoun bir kisayolu yok, zor kullaniliyor. ya da kamerasinda su filtre yok diye telefonu begenmeyen insanlar var. sizce boyle bir eksiklikte huawei alir mi.
bi de olayin icine tencent girdiyse kimse artik bilgilerin calinmasi yalandir diye baslamasin.
google da caliyor apple da caliyor diyen arkadaslar. ben zaten kendi halimde vatandasim neyimi calacak diyen dostlar. onlarin reklam icin, halkin yonelimleri icin bilgi calmasi baska, sizin galerinizeki fotograflara kadar gorulmesi baska.
Cin mesajlasma aplikasyounda ne yazarsaniz filtreden geciyor ve eger goze batacak birsey paylasmissaniz yarin kapiniza polis geliyor. Sizin whatsapp mesajlariniz taransa bakalim yuzde kaciniz sucsuz cikiyorsunuz.
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bilgehan_de 1 hf.
Neden kendinizi bir şeye bağımlı yapıyorsunuz? Google olmasa olmaz mı hayat? Telefonda oyun oynamasam ne olur? Facebook olmadan sosyalleşemiyor muyum? Başka sitelerden video izleyemem mi... Ne hale geldiğinizi acınacak hale düştüğünüzü farketmelisiniz. Böyle bir ambargo bizde olsaydı hiç umurumda olmazdı bahsettiklerim.. Bu karakter meselesi işte.. Helal olsun Çine...
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unflattering 1 hf.
Düşünsenize elinize telefonunuzu alıyorsunuz içinde google play store, youtube, gmail, twitter, facebook, instagram vs. yok. Geriye ne kaldı ki! Bunların olmayacağı %100 çünkü Huawei nin piyasadaki telefonları bile risk altındadır.
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Virtual Reality 1 hf.
Yavaş telefon kalmadığı için hızın eskisi kadar önemi yok. Günümüzde en alt modellerden en üst modellere kadar bütün telefonlar hızlı. Kullanıcılar telefon seçiminde artık hıza bakmak yerine başka kriterlere bakıyorlar. Telefon üreticileride onun için artık zilyon tane kamera, çerçevesiz tasarım, eğimli kenar, katlanan telefon gibi saşmalıklara giriyorlar. Hızlı olmak artık avantaj sağlamıyor. Çünkü, hepsi hızlı. Günümüzde yağ gibi akmayan telefon var mı? Yok.

O yüzden, Huawei hızdan çok ekmek yiyemez. Önemli olan;

Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Gmail, Google Haritalar, vb. ABD menşeli uygulamlar çalışmayacaksa veya bu uygulamaların Çinliler tarafından yapılmış alternatifleri sunulacaksa, dünya genelinde ne kadar kabul görecek? Bence kabul görmez.

Sorun sadece Android değil. Asıl sorun, ABD menşeli uygulamaların neredeyse tamamının desteği kesecek olması. Özellikle, sosyal medya bağımlılarına Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube olmayan bir telefonu kabul ettirmek roketi dik indirmek gibi zorlu bir süreç, belki de hayal kırıklığı ile sonuçlanacak bir süreç olacaktır.

Bu sadece ABD'li yazılım şirketlerinin desteğini kesmesiyle olabilecekler. Bir de diğer batı bloğu ülkelerine ait yazılım şirketlerinin uygulama desteğini kesme ihtimali var ki, işte o zaman Huawei telefon piyasasında belini doğrultamaz. Çin iç pazarında ki satışları bir süre ayakta kalmasına yetecektir ama dış pazarda ki geleceği bilinmezliklerle dolu olacaktır. Bu durumda telefon piyasasından çekilip, tüm gücüyle GSM alt yapı işine odaklanacaktır.
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beyazsoy 1 hf.
İkisi de linux tabanlı nasıl yüzde 60 fark olur linuxun hangi hatasını buldu da Googla bulamadı. Yalnız bazıları yaşayamaz ekositem önemli diyor lakin çini nüfusu 1milyar uygulama geliştirici sayısı ciddi miktarda ve buna çin hükümeti destek veriyor çok rahat ekositem olarak gelişir merak etmeyin
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C.CEMİL 1 hf.
Çin önce kendi vatandaşlarına uyguladığı baskıları ,yasakları kaldırsın
Abd. kötü de kendisi çok mu iyiymiş ?
üstelik diğer ülke insanları Çinlilerle daha çok iletişime geçip ,belki o zaman aynı yazılımları kullanma durumu olabilir
diğer türlü yasakçının yazılımına güven nasıl olacak ?
diğer konu ise varsayalım yazılım kısmını hallettiler ,peki donanım işini nasıl çözecekler ?
Kore den alırlar falan demeyin ,Abd. cıss dese Kore anında desteği keser
bu işi çocuk oyununa döndürdüler ve ileride anlaştık deyip işi bitirecekler ama şimdilik kıvranıyorlar ama efelikten de vazgeçmiyorlar
Çin bizim için olmazsa olmaz bir durum (uygun fiyat için şart) ama şu şartlarda Abd. olmadan da çözüm olmuyor
Abd. firmaları Çin den vazgeçemez ,Çin de onlardan ama dediğim gibi şimdilik karşılıklı birbirlerine efeleniyorlar ve tabi bu işten herkes zarar görüyor
ha bu arada yanlış anlaşılmasın ,Abd. yi hiç birimiz savunmuyoruz (zaten savunacak bir ülke değil) ama dediğim gibi artık Çin de biraz özgürlükçü olmalı (rekabet etmek istiyorsa)
casusluk falan konuları ise hikaye tabi ,asıl mesele ticari konular
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Seyrim 1 hf.
Rekabet iyidir.. Çin casusta ABD casus değil mi? Facebook'un googlenin bilgilerimizi nasıl sattığını unutuyorsunuz sanırım..
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foreveriphone 1 hf.
Huawei'yi herhangi bir firma olarak düşünmeyin, arkasında Çin devleti var,betaber çalışıyorlar.Oppo vivo one plus xiaomi ZTE mühendisleri de yardım ediyordur.Bu onlar için ulusal mesele oldu.Ne yapıp edip işletim sistemini çıkartırlar.Android çıktığı gün bu hale gelmedi.4.4 sürüme kadar çöptü. Unutmayın..
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WaylandIZMIR 1 hf. foreveriphone
Halen çöp
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Statistik 1 hf.
Yazılımcı değilim ama bildiğim kadarıyla sadece hızlı olması yetmez. Hızlı olmasından çok güvenli olması da önemli. Intel işlemcileri ve iPhonelar bile bir kaç güvenlik yamasından sonra bayağı yavaslamislardi. Bu işletim sistemi de gerekli standartları sağladıktan sonra yavaşlayabilir ancak çok fazla yavaş olmadığı sürece ve gerekli guvenlik, stabilite ve uygulama desteği sunduğu sürece yine de çok iyi ve ihtiyaç duyulan bir alternatif sunmuş olacak, bence :)
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