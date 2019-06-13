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Google tarafından paylaşılan Pixel 4 görseli karşınızda

Google’ın yeni amiral gemisi Pixel 4 için meraklı bekleyiş devam ediyor. Google’ın resmi Twitter hesabı bir sürpriz yaparak cihazın arka tasarımına ait görseli paylaştı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google tarafından paylaşılan Pixel 4 görseli karşınızda
Tam Boyutta Gör
Google’ın yeni amiral gemisi Pixel 4, yılın en çok beklenen modellerinden biri. Yavaş yavaş cihaz hakkında sızıntılar da gelmeye başladı. Örneğin bunlardan biri geçtiğimiz günlerde sizlere aktardığımız görseller. Bir anda gündemi meşgul eden bu Pixel 4 görüntüleri OnLeaks tarafından paylaşılmıştı. Google’ın Twitter hesabı da bir sürpriz yaparak Pixel 4’ün görsellerini kendisi paylaştı.

Çift kamera

Bildiğiniz gibi Pixel telefonlar bugüne kadar hep tek arka kamera ile geldi. Ancak tek arka kamerasına rağmen yazılım desteği sayesinde takdirleri toplamayı başardı. Pixel 4’de ise görsellerden görebileceğiniz üzere çift kameralı yapıya geçilmesi bekleniyor. Bu çift kamera kare şeklinde lens alanı içerisine yerleştirilmiş. Haberlerimizi yakından takip edenlerin hatırlayacağı üzere Apple’ın yeni iPhone’larında da kare şeklinde bu lens tasarımının benimsenmesi bekleniyor. Ayrıca Pixel 4’ün lens bölgesi içerisinde kameralar haricinde farklı sensörler var gibi. Google, üç boyutlu algılama ve artırılmış gerçeklik gibi konularda özel çalışmalar yapıyor olabilir.

Arka tarafa bakıldığında Google logosu haricinde başka bir şey göremiyoruz. Bu da parmak izi sensörünün ekranın altına taşındığı manasına geliyor olabilir. Cihazın diğer özellikleri tahmin edebileceğiniz gibi günümüz amiral gemilerine benzer olacaktır.

Ayrıca Bkz. "Samsung'tan Snapdragon 855 ve S-Pen'li amiral gemisi tablet geliyor"

Google’ın alışık olunduğu gibi Pixel 4 ve Pixel 4 XL olmak üzere iki farklı model geliştirdiği düşünülüyor. Görünen o ki yeni Pixel telefonlar seriyi farklı bir noktaya taşımaya hazırlanıyor. Cihazların ne zaman resmiyet kazanacağı ile ilgili herhangi bir bilgi şimdilik açıklanmadı.


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dreamblue35 1 hf.
bunun yerine hala tek kamera olup da sensörü 1 inc yapsalar daha mükemmel olmazmı ? bir b..ka yaramayan 4 lens ten ise her şeyi en iyi yapan tek lens e razıyım şahsen
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RaptorFX 1 hf.
şu kamera tasarımında illa iki göz bir ağız şeklini çıkaracaklar. Yan yana veya alt alta gayet güzelken nereden çıktı şu kare tasarım. Bir kere de ademin ısırdığı elmanın peşinden gitmeyin be.
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cumur 1 hf.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

şu tasarım varken
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

git buna dön
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esmerbuyucu 1 hf.
Arka kamera tasarımı ne kadarrr çirkinnn... Pardon o iPhone XI içindi. Hatlar karışmış.
Arka kamera tasarımı harikulade olmuş 👍🏼
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smart1978 1 hf.
Tek kamerasi ile imkansizlari basaran simd ise en az 2 kamera ve diger ToF veya ultrasonik sensorleri ile bir butun olarak oncu ve kendisini konusturacak yazilimlari ile ... Yani rakipleri de coklu kameradan tutun ToF kamera ya kadar ama donanimin hakkini verecek yazilimlarda vasat kalmislardir .
True Tone Apple daki gibi bir ekran tonlamasi sensoru de gelecek gibi ...
Dehset etkileyici olacak gibi...
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