Google tarafından paylaşılan Pixel 4 görseli karşınızda

Google’ın yeni amiral gemisi Pixel 4, yılın en çok beklenen modellerinden biri. Yavaş yavaş cihaz hakkında sızıntılar da gelmeye başladı. Örneğin bunlardan biri geçtiğimiz günlerde sizlere ’ın yeni amiral gemisi, yılın en çok beklenen modellerinden biri. Yavaş yavaş cihaz hakkında sızıntılar da gelmeye başladı. Örneğin bunlardan biri geçtiğimiz günlerde sizlere aktardığımız görseller. Bir anda gündemi meşgul eden bu Pixel 4 görüntüleri OnLeaks tarafından paylaşılmıştı. Google’ın Twitter hesabı da bir sürpriz yaparak Pixel 4’ün görsellerini kendisi paylaştı.

Çift kamera

Bildiğiniz gibi Pixel telefonlar bugüne kadar hep tek arka kamera ile geldi. Ancak tek arka kamerasına rağmen yazılım desteği sayesinde takdirleri toplamayı başardı. Pixel 4’de ise görsellerden görebileceğiniz üzere çift kameralı yapıya geçilmesi bekleniyor. Bu çift kamera kare şeklinde lens alanı içerisine yerleştirilmiş. Haberlerimizi yakından takip edenlerin hatırlayacağı üzere Apple’ın yeni iPhone’larında da kare şeklinde bu lens tasarımının benimsenmesi bekleniyor. Ayrıca Pixel 4’ün lens bölgesi içerisinde kameralar haricinde farklı sensörler var gibi. Google, üç boyutlu algılama ve artırılmış gerçeklik gibi konularda özel çalışmalar yapıyor olabilir.

Arka tarafa bakıldığında Google logosu haricinde başka bir şey göremiyoruz. Bu da parmak izi sensörünün ekranın altına taşındığı manasına geliyor olabilir. Cihazın diğer özellikleri tahmin edebileceğiniz gibi günümüz amiral gemilerine benzer olacaktır.

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Google’ın alışık olunduğu gibi Pixel 4 ve Pixel 4 XL olmak üzere iki farklı model geliştirdiği düşünülüyor. Görünen o ki yeni Pixel telefonlar seriyi farklı bir noktaya taşımaya hazırlanıyor. Cihazların ne zaman resmiyet kazanacağı ile ilgili herhangi bir bilgi şimdilik açıklanmadı.