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Müzik tanıma uygulaması Shazam, artık Android tabletlerle de uyumlu olarak çalışabiliyor

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Müzik tanıma uygulaması Shazam, artık Android tabletlerle de uyumlu olarak çalışabiliyor
Dinlediği şarkının adını ve kim tarafından seslendirildiğini öğrenmek isteyen kullanıcılar için uzun yıllardır hizmet veren Shazam servisinin Android uygulaması, tablet desteği ile beraber kullanıma sunuldu.
Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Shazam Android uygulaması, dinletilen şarkıların kime ait olduğunun bulunabilmesi yanında, YouTube üzerinden videolar izlenmesine de imkan sağlıyor. 4.0 sürümü ile evrensel bir yapıya kavuşan ve bu sayede büyük ya da ufak Android tabletler ile uyumlu hale getirilen uygulama, yeni ara yüz ve tasarım değişiklikleriyle de çok daha kullanışlı bir yapı ortaya koyabiliyor.
Albüm kapaklarında bazı iyileştirmeler yapılan ve artık dinletilen şarkıları daha hızlı bir şekilde algılayabilen Shazam uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.engadget.com/2013/08/29/shazam-4-for-android/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
W.Fichtner 5 yıl
shazam gibisi yok be
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Guest-9D2914531 5 yıl
Yeni arayüz çok başarılı olmuş. Ayrica şarkı bulma gerçekten hizlanmis
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