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My Knox hizmeti sona eriyor

Samsung’un bir süredir akıllı telefonlarında kullanımda tuttuğu güvenli alan çözümü My Knox iptal ediliyor. Kullanıcılar yeni çözüm olan Secure Folders’ı kullanmak zorunda.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un son kullanıcıya yönelik olarak faaliyete soktuğu My Knox güvenlik çözümü yolun sonuna geldi. Bundan sonra piyasaya çıkacak yeni Samsung telefonlarında My Knox hizmeti yer almayacak.

Kişisel verilerin gizliliği ve sistemlerin yönetilebilir olması son dönemde hem son kullanıcı hem de kurumlar açısından büyük önem kazandı. Samsung da büyük yatırımlar sonucunda Knox adındaki güvenlik çözümünü geliştirmişti.

Sona erdi

Kurumlara yönelik olarak standart veya özelleştirilmiş güvenlik yönetimi sunan Knox, son kullanıcıya yönelik olarak da My Knox uygulamasını getirmişti. My Knox kullanıcıların sandbox benzeri izinsiz erişimlere kapalı bir ekosistemde uygulamalarını kullanmasını sağlıyordu.

My Knox uzun süredir Samsung telefonlarında ön yüklü olarak geliyor ve ayrıca Google Play mağazasında da varlığını sürdürüyordu. Firma yeni bir çözüm hayata geçirdiği için artık My Knox’a gerek kalmadığını düşünüyor.

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Secure Folder adındaki yeni uygulama Android 7.0 ve üzeri Samsung cihazlarında yine güvenli bir alan oluşturarak uygulamalarınızı veya kişisel verilerinizi burada saklamanıza yardımcı oluyor. Bundan sonra aynı görevi Secure Folders görecek.

Samsung’un planı sadece yeni cihazlardan uygulamayı kaldırmak değil. Aynı zamanda bir son kullanma tarihi de belirlemiş durumda. Daha sonra açıklanacak bu tarihe kadar kullanıcıların verilerini taşıması gerekiyor sonrasında ise güncelleme desteği kesilecek ve saldırılara açık bir hale gelecek. 

 

http://www.androidauthority.com/samsung-discontinues-knox-switch-secure-folder-777140/ Yorum Yaz
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Baelros 1 yıl
MaaS360 varken buna zaten bir gerek yoktu.
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System32Deleted 1 yıl
Samsung Hiç Tuturamıyor Sona Ersin Anca
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DH Misafiri 1 yıl
Samsunj5 kullanıyorum My knox uygulaması kullanıyodum sonra telefonuma format attım myknoxda yedekle dıye bısecenek vardı fotoraflarımı yedeklemıstım sımdı yukledıgımde hıcbırı yok ne yapabılırım
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DH Misafiri 1 yıl
Arkadaslar Samsung Güvenli Klasör özelliğini getirdi 1 sene önce filan. Kullanımı Knox'a göre daha basit, buna paralel olarak da kullanıcı sayısıda fazla olunca knox'u kapatmaya karar vermiş. Güvenli klasör'e uygulamaları, resimleri, dosyaları atabiliyorsunuz çok basit. Siz klasörü açmadığınız sürece kimsede erişemiyor. Knox'u bende daha önce yüklemiştim karışık geldiği için silmiştim. Güvenli Klasör olayı harika.
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DH Misafiri 1 yıl
my knox samsunun bir harikası ayni zananda apple e ustunlugu idi.ama tanıtımı yetersizdi.my knox olmadan işler çok zor olacak.peki ben nerde kullanıyorum nasıl istifade ediyorum.ornek vereyim.
banka uygulamalarını oraya atıyorum. veayni zamanda nec ödeme şifrelerini 'de orada kuruyorum.ve tabiki harika bir sistem yaratmış oluyorum.
bu durumda ne oluyor.olan şu evde telefonunuzu kurcalayan biri my knox girmediği sürece bilgilerime ulaşamıyor.
zaten kimse ne olduğunu bilmiyor.misal face de oraya atarsanız. telefonunuz karıştırılmaz bile orada gizli bir oda var onu bilemiyorlar. yanı herkesten korunuyoruz. telefon evde masanın üzerinde kalsın no proplem tabiki diger sayfalarda 'da
aynı uygulama var biti girip kurcalasada o uygulama
bilmeyende neden olduğunu çözemiyor.
bundan güzel bir şey olur mu?misal akbank ı yüklediniz.
ana sayfaya sonra knox a taşıdınız. yanı iki âdet uygulama var
şimdi biri karıştırdı banka hesabına girdi akbank şifre yanlis
olarak geri bildirim yapacak aslında şifre doğru bile olsa
geridönüş şifre yanlis diye olacak.
bu şahane bir uygulamaydı. kaldırılırsa çok yazık olur
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ALBAY 1 yıl
Root atınca yine knox ekranı tarzı birşey olacak mı acaba? Olacaksa birşey değişmemiş demektir.
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DH Misafiri 1 yıl
benim cihazım note3 n9000q . android 5,0 knox özelliği bu cıhazlardan da kalkacak mı
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adroid 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
benim cihazım note3 n9000q . android 5,0 knox özelliği bu cıhazlardan da kalkacak mı

Kalkmayacak android 7 ve üzeri diyor
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I want to play a game 1 yıl
hiç kullanmadım demek bir işe yaramıyormuş
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Afodfrea 1 yıl
Samsung'un telefonlarındaki hangi çözümü tuttu ki? Her biri tek tek rafa kaldırıldı.
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smart1978 1 yıl
Knox e-fuse olayi bootloader dan kaldirilmadigi surece hicbirsey ifade edemez ...
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