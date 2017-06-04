My Knox hizmeti sona eriyor

Samsung’un son kullanıcıya yönelik olarak faaliyete soktuğu My Knox güvenlik çözümü yolun sonuna geldi. Bundan sonra piyasaya çıkacak yeni Samsung telefonlarında My Knox hizmeti yer almayacak.

Kişisel verilerin gizliliği ve sistemlerin yönetilebilir olması son dönemde hem son kullanıcı hem de kurumlar açısından büyük önem kazandı. Samsung da büyük yatırımlar sonucunda Knox adındaki güvenlik çözümünü geliştirmişti.

Sona erdi

Kurumlara yönelik olarak standart veya özelleştirilmiş güvenlik yönetimi sunan Knox, son kullanıcıya yönelik olarak da My Knox uygulamasını getirmişti. My Knox kullanıcıların sandbox benzeri izinsiz erişimlere kapalı bir ekosistemde uygulamalarını kullanmasını sağlıyordu.

My Knox uzun süredir Samsung telefonlarında ön yüklü olarak geliyor ve ayrıca Google Play mağazasında da varlığını sürdürüyordu. Firma yeni bir çözüm hayata geçirdiği için artık My Knox’a gerek kalmadığını düşünüyor.

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Secure Folder adındaki yeni uygulama Android 7.0 ve üzeri Samsung cihazlarında yine güvenli bir alan oluşturarak uygulamalarınızı veya kişisel verilerinizi burada saklamanıza yardımcı oluyor. Bundan sonra aynı görevi Secure Folders görecek.

Samsung’un planı sadece yeni cihazlardan uygulamayı kaldırmak değil. Aynı zamanda bir son kullanma tarihi de belirlemiş durumda. Daha sonra açıklanacak bu tarihe kadar kullanıcıların verilerini taşıması gerekiyor sonrasında ise güncelleme desteği kesilecek ve saldırılara açık bir hale gelecek.