My Knox hizmeti sona eriyor

Samsung’un son kullanıcıya yönelik olarak faaliyete soktuğu My Knox güvenlik çözümü yolun sonuna geldi. Bundan sonra piyasaya çıkacak yeni Samsung telefonlarında My Knox hizmeti yer almayacak.
Kişisel verilerin gizliliği ve sistemlerin yönetilebilir olması son dönemde hem son kullanıcı hem de kurumlar açısından büyük önem kazandı. Samsung da büyük yatırımlar sonucunda Knox adındaki güvenlik çözümünü geliştirmişti.
Sona erdi
Kurumlara yönelik olarak standart veya özelleştirilmiş güvenlik yönetimi sunan Knox, son kullanıcıya yönelik olarak da My Knox uygulamasını getirmişti. My Knox kullanıcıların sandbox benzeri izinsiz erişimlere kapalı bir ekosistemde uygulamalarını kullanmasını sağlıyordu.
My Knox uzun süredir Samsung telefonlarında ön yüklü olarak geliyor ve ayrıca Google Play mağazasında da varlığını sürdürüyordu. Firma yeni bir çözüm hayata geçirdiği için artık My Knox’a gerek kalmadığını düşünüyor.Ayrıca Bkz. "Moto Z2 Play tanıtıldı"
Secure Folder adındaki yeni uygulama Android 7.0 ve üzeri Samsung cihazlarında yine güvenli bir alan oluşturarak uygulamalarınızı veya kişisel verilerinizi burada saklamanıza yardımcı oluyor. Bundan sonra aynı görevi Secure Folders görecek.
Samsung’un planı sadece yeni cihazlardan uygulamayı kaldırmak değil. Aynı zamanda bir son kullanma tarihi de belirlemiş durumda. Daha sonra açıklanacak bu tarihe kadar kullanıcıların verilerini taşıması gerekiyor sonrasında ise güncelleme desteği kesilecek ve saldırılara açık bir hale gelecek.
http://www.androidauthority.com/samsung-discontinues-knox-switch-secure-folder-777140/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
banka uygulamalarını oraya atıyorum. veayni zamanda nec ödeme şifrelerini 'de orada kuruyorum.ve tabiki harika bir sistem yaratmış oluyorum.
bu durumda ne oluyor.olan şu evde telefonunuzu kurcalayan biri my knox girmediği sürece bilgilerime ulaşamıyor.
zaten kimse ne olduğunu bilmiyor.misal face de oraya atarsanız. telefonunuz karıştırılmaz bile orada gizli bir oda var onu bilemiyorlar. yanı herkesten korunuyoruz. telefon evde masanın üzerinde kalsın no proplem tabiki diger sayfalarda 'da
aynı uygulama var biti girip kurcalasada o uygulama
bilmeyende neden olduğunu çözemiyor.
bundan güzel bir şey olur mu?misal akbank ı yüklediniz.
ana sayfaya sonra knox a taşıdınız. yanı iki âdet uygulama var
şimdi biri karıştırdı banka hesabına girdi akbank şifre yanlis
olarak geri bildirim yapacak aslında şifre doğru bile olsa
geridönüş şifre yanlis diye olacak.
bu şahane bir uygulamaydı. kaldırılırsa çok yazık olur
Kalkmayacak android 7 ve üzeri diyor