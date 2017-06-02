Moto Z2 Play tanıtıldı

Motorola’nın yeni amiral gemilerinin adeta habercisi durumundaki Moto Z2 Play modeli resmiyet kazandı. Pazarın en ince akıllı telefonlarından biri ünvanını elde eden telefon fiyat konusunda biraz hayal kırıklığı oluşturacak.

Yine şık

Moto Z2 Play modeli daha orta seviye olsa da firma Moto Mods modüler sisteminden mahrun etmiyor. Böylece telefonu farklı açılardan güçlendirecek pek çok modüler kapak ile amiral gemilerini aramayacaksınız.

5.5 inçlik AMOLED ekranında Full HD çözünürlük sunan akıllı telefona 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 626 yonga seti güç veriyor. İlk nesildeki Snapdragon 625 yonga setinden biraz daha hızlı olan yeni yonga seti bununla birlikte 14nm süreci sayesinde enerji verimliliğini muhafaza ediyor. Böylece Moto Z2 Play modeli 2 günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

Alüminyum alaşımdan imal edilen gövdenin kalınlığı sadece 5.9mm ancak bu gövdeye 3000mAh kapasiteli bir batarya sığdırılabilmiş. USB Tip-C üzerinden bataryayı hızlı şarj etmek mümkün. Gövde nano kaplama ile su sıçramalarına karşı dayanıklı hale getirilmiş. Motorola’nın geçen yılki tasarıma çok dokunmadığı görülüyor. Muhtemelen Moto Z2 amiral gemisi de buna benzer olacak.

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Model 3GB LPDDR3 veya 4GB LPDDR3 RAM bellek seçenekleri ile geliyor. Depolama kapasitesi de buna göre belirleniyor. Arka kamera 12MP çözünürlüğünde ve daha hızlı Dual Pixel odaklanma teknolojisine sahip. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve çift tonlu bir LED flaşa da yer veriyor.

4GB RAM-64GB arttırılabilir kapasiteye sahip olan modelin fiyatı 500$ olarak belirlenmiş. Model ile birlikte kablosuz şarj desteği sunan, harici batarya taşıyan, JBL ses sistemi barındıran ve bir oyun kontrolcüsü getiren 4 yeni Moto Mods da piyasaya çıkacak. Satışlar önümüzdeki haftalarda başlıyor.