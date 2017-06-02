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Moto Z2 Play tanıtıldı

Motorola’nın ikinci nesle terfi eden Moto Z akıllı telefon serisinde ilk olarak Play versiyonu karşımıza çıkıyor. Moto Z2 Play yeni amiral gemilerinin de işaretlerini taşıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,1b
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18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola’nın yeni amiral gemilerinin adeta habercisi durumundaki Moto Z2 Play modeli resmiyet kazandı. Pazarın en ince akıllı telefonlarından biri ünvanını elde eden telefon fiyat konusunda biraz hayal kırıklığı oluşturacak.

Yine şık

Moto Z2 Play modeli daha orta seviye olsa da firma Moto Mods modüler sisteminden mahrun etmiyor. Böylece telefonu farklı açılardan güçlendirecek pek çok modüler kapak ile amiral gemilerini aramayacaksınız.

5.5 inçlik AMOLED ekranında Full HD çözünürlük sunan akıllı telefona 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 626 yonga seti güç veriyor. İlk nesildeki Snapdragon 625 yonga setinden biraz daha hızlı olan yeni yonga seti bununla birlikte 14nm süreci sayesinde enerji verimliliğini muhafaza ediyor. Böylece Moto Z2 Play modeli 2 günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

Alüminyum alaşımdan imal edilen gövdenin kalınlığı sadece 5.9mm ancak bu gövdeye 3000mAh kapasiteli bir batarya sığdırılabilmiş. USB Tip-C üzerinden bataryayı hızlı şarj etmek mümkün. Gövde nano kaplama ile su sıçramalarına karşı dayanıklı hale getirilmiş. Motorola’nın geçen yılki tasarıma çok dokunmadığı görülüyor. Muhtemelen Moto Z2 amiral gemisi de buna benzer olacak.

Ayrıca Bkz. "Rivet Networks yeni Killer teknolojilerini duyurdu"

Model 3GB LPDDR3 veya 4GB LPDDR3 RAM bellek seçenekleri ile geliyor. Depolama kapasitesi de buna göre belirleniyor. Arka kamera 12MP çözünürlüğünde ve daha hızlı Dual Pixel odaklanma teknolojisine sahip. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve çift tonlu bir LED flaşa da yer veriyor.

4GB RAM-64GB arttırılabilir kapasiteye sahip olan modelin fiyatı 500$ olarak belirlenmiş. Model ile birlikte kablosuz şarj desteği sunan, harici batarya taşıyan, JBL ses sistemi barındıran ve bir oyun kontrolcüsü getiren 4 yeni Moto Mods da piyasaya çıkacak. Satışlar önümüzdeki haftalarda başlıyor.

 

http://www.phonearena.com/news/Moto-Z2-Play-goes-official-thinner-and-lighter-still-excellent-battery-life_id94679 Yorum Yaz
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St Batuhan 2 yıl en beğenilen
Yine şık deniyor lakin 500 dolara o tasarım nedir yahu :( Yani orta seviye için güzel telefonlar üretiliyorken s3 benzeri niye yapıyorsun ki. Küçücük ve sıkıcı buton ise ayrı olay. Arkası güzel ama onda da Moto Mods kullanınca ne olacak bilemiyorum.
Yine şık deniyor lakin 500 dolara o tasarım nedir yahu :( Yani orta seviye için güzel telefonlar üretiliyorken s3 benzeri niye yapıyorsun ki. Küçücük ve sıkıcı ...
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tugares 2 yıl
S625 nedir ? Adam bedava mı veriyor bu işlemciyi? Madem bu işlemciye sahip cihazlar güncel android versiyonu ile çıkabiliyor diğerleri niye güncelleme almıyor
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Mianfei 2 yıl tugares
tugares

S625 nedir ? Adam bedava mı veriyor bu işlemciyi? Madem bu işlemciye sahip cihazlar güncel android versiyonu ile çıkabiliyor diğerleri niye güncelleme almıyor

Her Elektronik karta uygulanabilen dünyanın en basit kodu yüzünden. Counter. Evde kullandığın kahve makinasında bile kaç kere kahve yaptığı kayıtlı içini açıp kartı okumayı öğrenirsen. Doğal olarak firmalarında kar marjını canlı ve düzenli tutması gerek. Dünya üzerinde bulunan neredeyse tüm elektronik aletlerde gizli counter bulunmakta belli bi süre sonra kendini ya tamir edilemeyecek ya da eski performansından eser kalmayacak şekilde düzenlemektedir. Planlı Bozulma
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MustafaC53 2 yıl
Kamerası çizilsin diye öyle çıkık yapmışlar heralde.
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Katalikitci 2 yıl MustafaC53
MustafaC53
Kamerası çizilsin diye öyle çıkık yapmışlar heralde.

"Alüminyum alaşımdan imal edilen gövdenin kalınlığı sadece 5.9mm ancak bu gövdeye 3000mAh kapasiteli bir batarya sığdırılabilmiş."
Umarım okumuşsundur.
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darkaura 2 yıl MustafaC53
MustafaC53

Kamerası çizilsin diye öyle çıkık yapmışlar heralde.

arkapagini yada motomod ekipmanini takinca kamera disarda kalmiyor. kapigini takinca arka govde ile tam ayri yukseklige geliyor. bu yukardaki fotolar kapaksiz ciplak hali.
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FlyingUnderpants 2 yıl
S8'den sonra bütün telefonlar gözüme plastik oyuncakmış gibi geliyor.
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teknokaptan 2 yıl
Amiral gemisi 500 dollar olsaydi iyi olurdu ve evet buna 500 dolar fazla.
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Whippoorwill 2 yıl
Fiyat olmamış. Fiyatı böyle olacaksa hiç yoktan Snapdragon 660 olabilirdi.
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Jimmy McNulty 2 yıl
Adamlar milenyum ruhundan arınamamış.
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BRNSpawn 2 yıl
Fiyatı çok yüksek.
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umut_baris 2 yıl
Bunu yapan tasarımcı yaparken kör olmuş herhalde!
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axaxa 2 yıl
Olmamış işte
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xxxx1 2 yıl
"yine şık" derken kime göre neye göre, hangi tasarım ödülünü kapmış?.. Genel olarak vasat alt üst kalınlık, modüler yapı ayrı bir hamallık.Modlar telefondan pahalı...







S626, 25 giriş seviyesi bir chip set kime yutturmaya çalışılıyor sa artık.
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