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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

N11’in ortağından Avrupa’ya dev pil fabrikası

Güney Koreli enerji şirketi SK Innovation, Avrupa’ya elektrikli otomobillere güç verecek bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Avrupalı otomobil markalara üretim yapacak fabrikaya dair detaylar yazımızda.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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N11’in ortağından Avrupa’ya dev pil fabrikası
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Ülkemizde Doğuş Grubu ile e-ticaret platformu N11’de bir ortaklığı bulunan Güney Koreli SK Planet, grup şirketlerinden biri olan SK Innovation üzerinden Avrupa’da dev bir pil fabrikası kurma hazırlığında. Tesla’nın Panasonic ile birlikte kurduğu Gigafactory benzeri bir yapıda elektrikli araçlar için pil üretecek olan fabrika, Macaristan’da konumlandırılacak.


Avrupa’lı otomobil üreticilerinin pil ihtiyacını karşılaması amaçlanan tesisin yıllık kapasitesi 7.5GWh saat olarak belirlenmiş. Tesla’nın Gigafactory 1’inin 2018 sonunda tam kapasite çalışmaya başladığında ulaşabileceği maksimum rakam 35GWh olarak ifade ediliyor ancak Tesla şu anda bu rakamların biraz uzağında üretim yapıyor. Tam kapasiteye ulaşmak için hedef olarak 2020 yılı belirlenmişti. 2020 hedefi ise 105GWh


Tesla’nın ardından en büyük pil üreticilerinden olan Çinli CATL ise 2020’de 50 GWh’lik üretim hacmine ulaşması hedefleniyor. Güney Koreli şirket bu hamle ile 2020 yılına gelindiğinde üçüncü en büyük isim olacak.


777 Milyon Dolarlık Yatırım 

SK Innovation, bu fabrika kapsamda Macaristan’a 777 milyon dolarlık bir yatırım yapacak. Hali hazırda Güney Kore’de de bir pil fabrikası bulunan grubun Kore’deki fabrikası 1.9GWh üretim kapasitesine sahip ve Koreli otomobil şirketlerinin Kia Soul EV gibi modellerine pil üretimi yapıyor.


Şirket bu yılın başında Kore’deki fabrikanın kapasitesini 3.9GWh’e çıkaracaklarını açıklamıştı. Bu tesis de hizmete geçince toplam kapasite neredeyse 12GWh saat seviyesine gelmiş olacak. Macaristan’daki fabrika için çalışmaların Şubat 2018’de başlaması hedefleniyor. 2020 yılı içinde de üretim resmen başlamış olacak.

Mercedes de Kullanacak 

Yapılan açıklamalarda potansiyel müşterilerden birinin de Mercedes olacağı ifadesine yer verilmiş. Ülkemizin yerli otomobilde elektrikli versiyonun olacağı ifadelerinin de sıkça dile geldiği bu günlerde Avrupa’dan pil satın almak maliyet anlamında daha hesaplı olabilir ancak asıl temennimiz lojistik konsusundaki avantajı da düşünülerek böylesi bir fabrikanın ülkemizde de açılması olurdu.


https://www.reuters.com/article/southkorea-sk-innovation/update-1-s-koreas-sk-innovation-to-build-ev-battery-plant-in-hungary-idUSL3N1NZ6JV Yorum Yaz
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tobepeople 1 yıl en beğenilen
Devlet görüşüp vergi indirimi yapsa da Türkiye'de kursalar işte Avrupa'nın sınırıyız zaten ancak nerede o zihniyet bizde..bizimkiler ihale açarlar kazananın zararlarını vergimizle karşılarlar!
Devlet görüşüp vergi indirimi yapsa da Türkiye'de kursalar işte Avrupa'nın sınırıyız zaten ancak nerede o zihniyet bizde..bizimkiler ihale açarlar kazananın zar...
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ozbey08 1 yıl
Macaristan da asgari ücret 412 euro. biz de ise 301 euro. Ayrıca bizde acayip teşvikler var kocaman araziyi beleşe veriyoruz gene de gelmiyorlar. demekki ülkemizi güvenli görmüyorlar.
Macaristan da asgari ücret 412 euro. biz de ise 301 euro. Ayrıca bizde acayip teşvikler var kocaman araziyi beleşe veriyoruz gene de gelmiyorlar. demekki ülkemi...
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ufuk-34JD58 1 yıl ozbey08
ozbey08
Macaristan da asgari ücret 412 euro. biz de ise 301 euro. Ayrıca bizde acayip teşvikler var kocaman araziyi beleşe veriyoruz gene de gelmiyorlar. demekki ülkemizi güvenli görmüyorlar.

rüşverle iş görmeyi sevmiyorlardır
ozbey08Macaristan da asgari ücret 412 euro. biz de ise 301 euro. Ayrıca bizde acayip teşvikler var kocaman araziyi beleşe veriyoruz gene de ge...
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volkan3156 1 yıl
İçten yanmalı oto fırsatını kaçırmıştık zaten, pilli (elektrikli) araba fırsatını da inceden kaybediyoruz bari kurmalı oto yapalım. Sıfır masraf sıfır sıkıntı.
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Astforum 1 yıl
Herkes pile yöneldi galiba. Bir ara bor ile çalışan araba olayı vardı. Ona ne oldu?
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El_domingo 1 yıl
Adamların turkiyede oratklıgı da var niye turkiyeyi tercih etmemişler merak ettim dogrusu..??
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seyfi84 1 yıl
Güney Koreli bir yatırımcı Avrupa'da fabrika açıyormuş. Bize ne? Niye burada bu haber?
haa, pardon.. bizimkilerin verilecek haberi yok çünkü. hepsi batık. borsa malum.
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pCkOpAtuS 1 yıl
Çin in yaptığını Türkiye de yapmalı . Lojistik için Almanya ve Türkiye arasında hızlı tren hatları yapılmalı .O zaman ancak bu yatırımları çekebiliriz.Hızlı tren olmalı yoksa artık montaj sanayisinden de oluruz.
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ozbey08 1 yıl
Macaristan da asgari ücret 412 euro. biz de ise 301 euro. Ayrıca bizde acayip teşvikler var kocaman araziyi beleşe veriyoruz gene de gelmiyorlar. demekki ülkemizi güvenli görmüyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +13
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ufuk-34JD58 1 yıl ozbey08
ozbey08
Macaristan da asgari ücret 412 euro. biz de ise 301 euro. Ayrıca bizde acayip teşvikler var kocaman araziyi beleşe veriyoruz gene de gelmiyorlar. demekki ülkemizi güvenli görmüyorlar.

rüşverle iş görmeyi sevmiyorlardır
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tobepeople 1 yıl ozbey08
Orijinalden alıntı: ozbey08
Macaristan da asgari ücret 412 euro. biz de ise 301 euro. Ayrıca bizde acayip teşvikler var kocaman araziyi beleşe veriyoruz gene de gelmiyorlar. demekki ülkemizi güvenli görmüyorlar.

O kadar uzağa gitmene gerek yok kardeş KKTC'de(Kıbrıs'da) Net asgari ücret 1901 TL ayrıca yıl da bitmek üzere %10 zam olsa 2100 TL olacak biz de 1500 olur anca...
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tobepeople 1 yıl en beğenilen
Devlet görüşüp vergi indirimi yapsa da Türkiye'de kursalar işte Avrupa'nın sınırıyız zaten ancak nerede o zihniyet bizde..bizimkiler ihale açarlar kazananın zararlarını vergimizle karşılarlar!
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Nuverti 1 yıl tobepeople
Sirket gelio kurulduktan sonra da bi kayyum atarsin.
Misss gibi firmamiz oldu.
Ohal var iken. Bu durumda ki bir devlete yatirim yapmak deli isi olmali.
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K_Spartakus 1 yıl tobepeople
Biz bu iktidar ve önceki iktidarlar zamanında ne yatırımları hem Doğu Bloğuna hemde ispanya ya kaptırdık.
Kimse hatırlamaz, em azından bende aklımda kalanı yazayım.
Tansu çiller ve Eryaman iktidarı olan refahyol koalisyonu varken Sony Türkiye de fabrika kurmak istedi, arazi dahil herşey hazırdı ama ne olduysa bir iktidar karmaşası sayesinde bu yatırım ispanya ya gitti.
(eksiğim yanlışım varsa affola)
Otomobil yatırımlarını da saymıyorum.
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