N11’in ortağından Avrupa’ya dev pil fabrikası

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Ülkemizde Doğuş Grubu ile e-ticaret platformu N11’de bir ortaklığı bulunan Güney Koreli SK Planet, grup şirketlerinden biri olan SK Innovation üzerinden Avrupa’da dev bir pil fabrikası kurma hazırlığında. Tesla’nın Panasonic ile birlikte kurduğu Gigafactory benzeri bir yapıda elektrikli araçlar için pil üretecek olan fabrika, Macaristan’da konumlandırılacak.





Avrupa’lı otomobil üreticilerinin pil ihtiyacını karşılaması amaçlanan tesisin yıllık kapasitesi 7.5GWh saat olarak belirlenmiş. Tesla’nın Gigafactory 1’inin 2018 sonunda tam kapasite çalışmaya başladığında ulaşabileceği maksimum rakam 35GWh olarak ifade ediliyor ancak Tesla şu anda bu rakamların biraz uzağında üretim yapıyor. Tam kapasiteye ulaşmak için hedef olarak 2020 yılı belirlenmişti. 2020 hedefi ise 105GWh.





Tesla’nın ardından en büyük pil üreticilerinden olan Çinli CATL ise 2020’de 50 GWh’lik üretim hacmine ulaşması hedefleniyor. Güney Koreli şirket bu hamle ile 2020 yılına gelindiğinde üçüncü en büyük isim olacak.





777 Milyon Dolarlık Yatırım

SK Innovation, bu fabrika kapsamda Macaristan’a 777 milyon dolarlık bir yatırım yapacak. Hali hazırda Güney Kore’de de bir pil fabrikası bulunan grubun Kore’deki fabrikası 1.9GWh üretim kapasitesine sahip ve Koreli otomobil şirketlerinin Kia Soul EV gibi modellerine pil üretimi yapıyor.





Şirket bu yılın başında Kore’deki fabrikanın kapasitesini 3.9GWh’e çıkaracaklarını açıklamıştı. Bu tesis de hizmete geçince toplam kapasite neredeyse 12GWh saat seviyesine gelmiş olacak. Macaristan’daki fabrika için çalışmaların Şubat 2018’de başlaması hedefleniyor. 2020 yılı içinde de üretim resmen başlamış olacak.

Mercedes de Kullanacak

Yapılan açıklamalarda potansiyel müşterilerden birinin de Mercedes olacağı ifadesine yer verilmiş. Ülkemizin yerli otomobilde elektrikli versiyonun olacağı ifadelerinin de sıkça dile geldiği bu günlerde Avrupa’dan pil satın almak maliyet anlamında daha hesaplı olabilir ancak asıl temennimiz lojistik konsusundaki avantajı da düşünülerek böylesi bir fabrikanın ülkemizde de açılması olurdu.

https://www.reuters.com/article/southkorea-sk-innovation/update-1-s-koreas-sk-innovation-to-build-ev-battery-plant-in-hungary-idUSL3N1NZ6JV