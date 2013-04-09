NAB2013: Blackmagicdesign, DaVinci Resolve programının yeni sürümünü tanıttı

NAB2013 fuarı kapsamında Blackmagic Production Camera 4K ve Blackmagic Pocket Cinema Camera isimli iki yeni sinema kamerasını modellerini duyuran Blackmagicdesign firması, ayrıca oldukça güçlü renk düzenleme imkanları sağlayan DaVinci Resolve programının yeni sürümünü de duyurdu.

DaVinci Resolve, Blackmagicdesign tarafından piyasadaki en gelişmiş renk düzenleme yazılımı olarak lanse ediliyor ve sunduğu özellikler ile birçok profesyonelin oldukça fazla tercih ettiği bir yazılım olma özelliği taşıyor. NAB2013 fuarı kapsamında tanıtılan yeni 10. sürümü ile kullanıcılara tamamıyla yeniden tasarlanmış ara yüz, yeni geliştirilmiş hareket çizelgesi özellikleri, grafik paletleri, ışıklandırma seçenekleri yanında, çevrimiçi bitirme ve dereceleme gibi özellikler sağlayan uygulama, aynı zamanda firmanın üst düzey DaVinci Resolve Colorist kontrol cihazı ile tam uyumlu olarak çalışabiliyor.

Blackmagicdesign'ın sinema kameraları ile ücretsiz olarak verilen DaVinci Resolve uygulamasının Lite versiyonu ücretsiz, tam versiyonu ise 995$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden elde edilebiliyor.

http://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/