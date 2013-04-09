NAB2013: Sony, 4K çekim kapasitesine sahip olacağı tahmin edilen iki prototip kamera modelini sergiledi





NAB2013 fuarı kapsamında dün 4K televizyon modellerinin fiyatlarını ve yeni prototip televizyon modellerini tanıtan Sony, ayrıca iki farklı kamera modelini de sergiledi.

Sony standında yer alan video kamera prototipler hakkında tüm ayrıntılar bilinmiyor olsa da, bu modellerin özellikle sergilenen bir modelin gövde yapısı göz önüne alındığı zaman Canon'un EOS 1D seviyesinde bir DSLR sistem fotoğraf makinesi olabileceği ve 4K video çözünürlüğüne sahip olacakları belirtiliyor. Aynı stand üzerinde farklı lensleri de sergilemiş olmasına rağmen özellikleri hakkında teknik bilgi vermeyen Sony'den bu modelleri kısa bir zaman içerisinde göremeyeceğimiz de ekstra olarak belirtiliyor.

Fuar kapsamında Engadget tarafından çekilmiş Sony stand videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/04/07/sony-4k-prototypes/