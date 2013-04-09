Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NAB2013: Sony, 4K çekim kapasitesine sahip olacağı tahmin edilen iki prototip kamera modelini sergiledi

6 yıl
522
1
3
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NAB2013: Sony, 4K çekim kapasitesine sahip olacağı tahmin edilen iki prototip kamera modelini sergiledi

NAB2013 fuarı kapsamında dün 4K televizyon modellerinin fiyatlarını ve yeni prototip televizyon modellerini tanıtan Sony, ayrıca iki farklı kamera modelini de sergiledi. 
Sony standında yer alan video kamera prototipler hakkında tüm ayrıntılar bilinmiyor olsa da, bu modellerin özellikle sergilenen bir modelin gövde yapısı göz önüne alındığı zaman Canon'un EOS 1D seviyesinde bir DSLR sistem fotoğraf makinesi olabileceği ve 4K video çözünürlüğüne sahip olacakları belirtiliyor. Aynı stand üzerinde farklı lensleri de sergilemiş olmasına rağmen özellikleri hakkında teknik bilgi vermeyen Sony'den bu modelleri kısa bir zaman içerisinde göremeyeceğimiz de ekstra olarak belirtiliyor.
Fuar kapsamında Engadget tarafından çekilmiş Sony stand videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 
 
NAB2013: Sony, 4K çekim kapasitesine sahip olacağı tahmin edilen iki prototip kamera modelini sergiledi
NAB2013: Sony, 4K çekim kapasitesine sahip olacağı tahmin edilen iki prototip kamera modelini sergiledi
 
NAB2013: Sony, 4K çekim kapasitesine sahip olacağı tahmin edilen iki prototip kamera modelini sergiledi

http://www.engadget.com/2013/04/07/sony-4k-prototypes/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 6 yıl
Orada öylece duruyor ya cihaz. Vay be. Demek ki Sony'ye sahip olsaydım evde 4K, belki de 8K video çeken kameralarım, bütün lens çeşitleri, 84" OLED ekranlar falan olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cbenlidayi 6 yıl
kaç gün NBA 2013 diye okuyorum acaba etkinlikte 4k kamera falan mı denicekler diye düşünüyorum. sanırım kpss ara versem iyi olucak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 6 yıl
4k ile sony kelimesi özdeşleşti sanki:-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casio Exilim ZR1000 video inceleme 6 yıl Dell XPS 12 video inceleme "Ekranı dönebilen ultrabook testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim