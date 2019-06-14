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NASA, Ay'a geri dönmek için tam 30 milyar dolar harcayacak

NASA yaklaşık 50 yılın ardından resmen Ay'a geri dönüyor. Jim Bridenstine, yeni Ay programı Artemis'in 20-30 milyar dolar arasında bir maliyetle tamamlanacağını açıkladı.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) başkanı Jim Bridenstine, yeni insanlı Ay programı Artemis'in tahmini maliyetini açıkladı. Bugün CNN'e konuşan Bridenstine, 2020'li yıllar için planlanan Artemis programının toplamda 30 milyar dolarlık bir maliyetinin olabileceğini söyledi.

Jim Bridenstine verdiği röportajda,"Artemis programının tamamının 20-30 milyar dolar arasında bir maliyetle tamamlanabileceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı. Bridenstine'ın açıklamalarına göre NASA, normal yıllık bütçesine ek olarak 20-30 milyar dolarlık fazladan bir paraya ihtiyaç duyacak. NASA'nın normalde yıllık bütçeşi yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde oluyor. Jim Bridenstine yalnızca bu bütçeyle Ay'da bir uzay üssü kurmanın mümkün olmayacağını belirtti.

Astronotlar Ay'ın buzla kaplı Güney Kutbu'na inecek


NASA, yeni Ay programı Artemis için epey ilginç planlara sahip. Uzay ajansı öncelikle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Ay'a birden fazla insansız görev düzenlemek istiyor. Ancak bu görevler direkt olarak NASA tarafından gerçekleştirilmeyecek. NASA'nın anlaşma sağladığı bazı Amerikan uzay şirketleri, kendi gözlem araçlarını geliştirip Ay'a gönderecek ve NASA yerine keşif görevleri gerçekleştirecek.


İnsansız keşif görevlerinin ardından NASA, 2024 yılında Ay yüzeyine yaklaşık 50 yılın ardından ilk kez bir astronot indirmeyi planlıyor. NASA'nın Apollo programı dahilinde Ay'a gönderdiği astronotlar ekvator ve çevresine iniş yapmıştı. Artemis astronotları ise çok daha ilginç bir bölgeye inecek. NASA'nın yeni hedefi Ay'ın su buzullarıyla kaplı Güney Kutbu'na astronotlar indirmek ve yeni uzay üssünü bu bölgede inşa etmek.

Ayrıca Bkz. "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiş-dönüş biletinin fiyatı belli oldu"
NASA, Ay yüzeyinde su buzullarının bulunduğunu geçtiğimiz yıl sonuçlanan bir araştırmayla onaylamıştı. Uzay ajansının ifadelerine göre su kütleleri kutup bölgelerinde yer alıyor ve oldukça düzensiz bir dağılışa sahip. NASA buralardaki su kütlelerinin geleceğin insanlı Ay görevleri için hayati önem taşıyacağını söylüyor.

Ay, aslında suyun buz halde bulunabilmesi için çok da uygun bir ortama sahip değil. Gündüz vakti Ay'ın sıcaklığı 100 santigrad dereceyi aşabiliyor. Ancak yörüngesindeki 1.54 derecelik eğiklik nedeniyle Ay'ın kutuplarında hiç güneş ışığı görmeyen bazı bölgeler de var. NASA bu bölgelerdeki sıcaklıkların -157 santigrad dereceyi aşmadığını ve dolayısıyla su buzulları için uygun bir ortam oluşturduğunu söylüyor. 

https://edition.cnn.com/2019/06/13/tech/nasa-budget-moon-mission-artemis/index.html Yorum Yaz
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darkaura 1 hf. en beğenilen al-ozaria
1969 teknolojisiyle sesten 2 kat hizli ucan concorde yolcu ucaklari vardi, bugun yok.
1969 teknolojiysele sesten 3kat hizli ucan ramjet sr-71 vardi. bugun o hiza yaklasabilen avci savas jeti bile yok.
ve gene 1969 teknolosiyle 111 metre boyunda, 36bin ton itis kuvvetinde saturn 5 roketleri vardi. bugun o boyuta ve guce yaklasabilen bir uzay roketi yok.
elindeki akilli telefona bakip ilerleyen bilgisayar teknolojisi uzerinden varsayimda bulunma, cunku motor teknolojisi bilgisayar teknolosijine benzemez. bugun sahip olunan motor teknolojilerinin hepsi o devirde cokdan olgunlasmis ve bugunun bile otesinde limitlerde kullaniyordu.
1969 teknolojisiyle sesten 2 kat hizli ucan concorde yolcu ucaklari vardi, bugun yok.1969 teknolojiysele sesten 3kat hizli ucan ramjet sr-71 vardi. bugun ...
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3 Yanıt Yanıtla +27
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BatuhanXxX 1 hf. al-ozaria
Eger ABD Aya gitmediyse bunu Sovyetler coktan ögrenmis olurdu. cünkü ay görevlerinde Aya aynalar yerlestirilip bununla bircok ülke deneyler yapti. hatta isik hizinin tam ölcümü bu sayede gerceklesti. insanli yada insansiz büyük ihtimalle gidildi. sovyetler uzay konusunda ABD den ileri seviyedeydi neredeyse. gidilmediyse ögrenirlerdi herhalde.
Eger ABD Aya gitmediyse bunu Sovyetler coktan ögrenmis olurdu. cünkü ay görevlerinde Aya aynalar yerlestirilip bununla bircok ülke deneyler yapti. hatta isik hi...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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.TT. 1 hf. yeni yorumcu al-ozaria
Bilim camiasında bunları düşünebilen, acaba diyebilen bir akıllı yok mu veya kgb falan hiç haberi olmamış mıdır? Bırakın bu komplo teorilerini artık arkadaşım.
Bilim camiasında bunları düşünebilen, acaba diyebilen bir akıllı yok mu veya kgb falan hiç haberi olmamış mıdır? Bırakın bu komplo teorilerini artık arkadaşım....
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DH Misafiri 4 gün
Dostum keşke biraz araştırsan Rusyanın kabul ettiğini görürdün Alexey Leonov un açıklamalarına bakabilirsin hatta bunla ilgili röpörtajı var.
Artık Darısı Türkiyenin başına diyorum.
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DH Misafiri 4 gün
eee hangi tekrar gitmeye gerek yoktu !! noldu şimdi taşmı toplayacaklar
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ilkerinanç 5 gün
Şimdi insan şu soruyu soruyor.
1969 da ilkel şartlarda iniş yaptığın aya şimdi tekrar gidebilmek için neden 30 Milyar dolar harcıyorsun?
Hani 50 yıl öncenin teknolojisi ile yapılacak kadar basitti o iş?
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yoksulseytan22 5 gün ilkerinanç
O zaman ki ilkel şartlar sadece Ayda numune alıp bir kaç saat gezmeni sağlıyordu. O zamanki bilgisayar oda büyüklüğünde idi çünkü transistörlerin boyutu vs büyüktü.
Zamanla daha küçük boyutlara indirildiği için daha fazla transistör ile daha fazla işlem yapabiliyoruz. Ama çalışma prensibi aynı.
Daha fazla işlem yapabildiğimiz için ve boyut olarak daha az yer kapladığı için bir çok yapmak istenen işi de artık yapabiliyoruz.
Robot teknolojisinin gelişmesi daha fazla işlem yapacak bir işlemciye gerek duyuyordu. Oda zamanla oldu.
Şimdi sadece Ay da yürümek değil amaçları. 1969 senesinde yapamadıkları birçok şeyleri yapacaklar. En önemlisi Ay'ı üs olarak kullanmak istiyorlar. O yüzden bu kadar fazla para var. 30 milyar dediğinde Apollo 11 e harcanan paranın onda biri kadar.
Bugün batarya teknolojisi var. Ama istediğimiz şekilde mi değil. Telefonun şarjının bir yıl gittiğini düşün.
Bataryanın ömrünü bile uzatsak bize yeni şeyler yapmamıza imkan verecek.
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alfa-x 6 gün
Capricorn One filmi Türkçeye Hükmedenler diye çevrilmiş mükemmel film kafanızdaki tüm soru işaretleri silinecek..

1:00 Slow motion .)

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ilkerinanç 6 gün
Şimdi kızacaksınız ,burun bükeceksiniz ama geri dönmek değil ilk kez gitmek için harcıyorlar o parayı.
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setcom_2000 6 gün
flickr.com/...
Adamlar tüm arşivi açtılar. Daha ne yapsınlar?
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kartal172 6 gün
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faniseyler 6 gün
Garip bir karar yani bu yakınlarda aya gitme konusunda bi yarış var.
Amerikalar siz giderken biz dönüyorduk demek yerine karşın 20 milyar dolar harcayıp tekrar gideceklerini söyleyip sanki daha önce gitmediler iddialarını alevlendiriyorlar.
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al-ozaria 1 hf.
Buyurun bu da kaynak >> haberrus.com/...
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al-ozaria 1 hf.
Altını çizdiğim halde! yazdığımı anlamayan veya düzgün Türkçe okuma-yazması olmayan bir-birkaç vatandaş kalkmış mesajıma sözde cevap yazmış, sorgulama noktasında noksan garip bir toplulukta beğenmiş.
Benim mesajımda direk adrese teslim bir soru var, verilebilecek yöndeki tek cevapta 2019 başında "Роскосмос" (Roscosmos - Rusya Federal Uzay Ajansı) Başkanı Dmitriy Rogozin'in Amerikalıların 20 Temmuz 1969'da gerçekten Ay'da olup olmadığını kontrol etmeyi teklif etmesi üzerine yaşanan gelişmelerdir. Bu olayların sonucunda ne oldu? hani ben bulamadım, bulan varsa yazsın paylaşsın diye. Şansıma okuduğunu anlamayan tipler toplanmış.
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HABERİN ETİKETLERİ
uzay araştırmaları, nasa ve
5 etiket daha insanlı ay görevleri artemis Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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