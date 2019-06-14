NASA, Ay'a geri dönmek için tam 30 milyar dolar harcayacak

Astronotlar Ay'ın buzla kaplı Güney Kutbu'na inecek

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) başkanı Jim Bridenstine, yeni insanlı Ay programı Artemis'in tahmini maliyetini açıkladı. Bugün CNN'e konuşan Bridenstine, 2020'li yıllar için planlanan Artemis programının toplamda 30 milyar dolarlık bir maliyetinin olabileceğini söyledi.Jim Bridenstine verdiği röportajda,"Artemis programının tamamının 20-30 milyar dolar arasında bir maliyetle tamamlanabileceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı. Bridenstine'ın açıklamalarına göre NASA, normal yıllık bütçesine ek olarak 20-30 milyar dolarlık fazladan bir paraya ihtiyaç duyacak. NASA'nın normalde yıllık bütçeşi yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde oluyor. Jim Bridenstine yalnızca bu bütçeyle Ay'da bir uzay üssü kurmanın mümkün olmayacağını belirtti.NASA, yeni Ay programı Artemis için epey ilginç planlara sahip. Uzay ajansı öncelikle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Ay'a birden fazla insansız görev düzenlemek istiyor. Ancak bu görevler direkt olarak NASA tarafından gerçekleştirilmeyecek. NASA'nın anlaşma sağladığı bazı Amerikan uzay şirketleri, kendi gözlem araçlarını geliştirip Ay'a gönderecek ve NASA yerine keşif görevleri gerçekleştirecek.İnsansız keşif görevlerinin ardından NASA, 2024 yılında Ay yüzeyine yaklaşık 50 yılın ardından ilk kez bir astronot indirmeyi planlıyor. NASA'nın Apollo programı dahilinde Ay'a gönderdiği astronotlar ekvator ve çevresine iniş yapmıştı. Artemis astronotları ise çok daha ilginç bir bölgeye inecek. NASA'nın yeni hedefi Ay'ın su buzullarıyla kaplı Güney Kutbu'na astronotlar indirmek ve yeni uzay üssünü bu bölgede inşa etmek.NASA, Ay yüzeyinde su buzullarının bulunduğunu geçtiğimiz yıl sonuçlanan bir araştırmayla onaylamıştı. Uzay ajansının ifadelerine göre su kütleleri kutup bölgelerinde yer alıyor ve oldukça düzensiz bir dağılışa sahip. NASA buralardaki su kütlelerinin geleceğin insanlı Ay görevleri için hayati önem taşıyacağını söylüyor.Ay, aslında suyun buz halde bulunabilmesi için çok da uygun bir ortama sahip değil. Gündüz vakti Ay'ın sıcaklığı 100 santigrad dereceyi aşabiliyor. Ancak yörüngesindeki 1.54 derecelik eğiklik nedeniyle Ay'ın kutuplarında hiç güneş ışığı görmeyen bazı bölgeler de var. NASA bu bölgelerdeki sıcaklıkların -157 santigrad dereceyi aşmadığını ve dolayısıyla su buzulları için uygun bir ortam oluşturduğunu söylüyor.