NASA, radyasyondan koruyan yeleği test edecek

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NASA; Mars’a yönelik insanlı yolculuklar için uzun bir süredir, astronotların maruz kalacağı radyasyonun daha sonraki yıllarda oluşturabileceği zararları araştırıyor ve bu durumun meydana gelmemesi için çözüm yolları arıyordu. Radyasyon için kişisel koruyucu ekipmanlar geliştiren İsrailli StemRad şirketinin ürettiği anti-radyasyon yelekleri NASA’nın bu konuda yeni umudu olabilir. Astronotların bedenine kademeli olarak yerleşen gama ışını radyasyonunu, astronotlardan uzak tuttuğu iddia edilen yeleklerin kısa bir süre içinde test edilmesi planlanıyor.

StemRad daha önce meydana gelen Çernobil ve Fukushima felaketleri sonrasında da bölgede çalışanların radyasyondan etkilenmeden radyasyon sızıntısını önleyebilmesi için benzer koruma yelekleri üretmişti. Bu açıdan tecrübeli olan şirketin CEO’su Oren Milstein, AstroRad isimli anti-radyasyon yeleği ile gama radyasyonunun özellikle derinin altındaki kök hücrelere ulaşarak astronotlara hayatları boyunca kalıcı hasar verebilecek tehlikelerin önüne geçeceğini dile getirdi. Yeleğin üretiminde görev alan Stemrad'ın baş teknisyeni Gideon Waterman da yeleğin astronotların vücudundaki önemli noktaları korurken aynı zamanda onların mümkün olduğunca rahat hareket edebilmesine imkan tanıdığının altını çizdi.

Daha önce laboratuvarda ve simülasyonlarda kullanılarak gama radyasyonuna karşı direnç gösterdiği kanıtlanan yeleğin Lockheed Martin, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın ortak bir projesi olarak hareket edecek olan Orion uzay aracında önümüzdeki yıl test edilmesi bekleniyor. 2017 Sonuna kadar kullanıma hazır olacak yeleklerin test sonuçları, simülasyonda olduğu gibi beklentileri karşılarsa yelek hem Mars’a yapılacak yolculuktaki astronotların hem de uzayın derinliklerindeki diğer çalışmalarda görev alacak astronotların kullanımına sunulacak.

https://www.engadget.com/2017/03/05/astronaut-anti-radiation-vest-gets-moon-trial/