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NASA, radyasyondan koruyan yeleği test edecek

Astronotların uzayda bulunduğu esnada, tüm hayatlarını etkileyebilecek derecede radyasyona maruz kalmasından endişe duyan NASA, radyasyondan koruyan yeleği test etmeye hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,6b
1
15
Uzay
Furkan Babur
Yazar
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NASA, radyasyondan koruyan yeleği test edecek
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NASA; Mars’a yönelik insanlı yolculuklar için uzun bir süredir, astronotların maruz kalacağı radyasyonun daha sonraki yıllarda oluşturabileceği zararları araştırıyor ve bu durumun meydana gelmemesi için çözüm yolları arıyordu. Radyasyon için kişisel koruyucu ekipmanlar geliştiren İsrailli StemRad şirketinin ürettiği anti-radyasyon yelekleri NASA’nın bu konuda yeni umudu olabilir. Astronotların bedenine kademeli olarak yerleşen gama ışını radyasyonunu, astronotlardan uzak tuttuğu iddia edilen yeleklerin kısa bir süre içinde test edilmesi planlanıyor.

StemRad daha önce meydana gelen Çernobil ve Fukushima felaketleri sonrasında da bölgede çalışanların radyasyondan etkilenmeden radyasyon sızıntısını önleyebilmesi için benzer koruma yelekleri üretmişti. Bu açıdan tecrübeli olan şirketin CEO’su Oren Milstein, AstroRad isimli anti-radyasyon yeleği ile gama radyasyonunun özellikle derinin altındaki kök hücrelere ulaşarak astronotlara hayatları boyunca kalıcı hasar verebilecek tehlikelerin önüne geçeceğini dile getirdi. Yeleğin üretiminde görev alan Stemrad'ın baş teknisyeni Gideon Waterman da yeleğin astronotların vücudundaki önemli noktaları korurken aynı zamanda onların mümkün olduğunca rahat hareket edebilmesine imkan tanıdığının altını çizdi.

Daha önce laboratuvarda ve simülasyonlarda kullanılarak gama radyasyonuna karşı direnç gösterdiği kanıtlanan yeleğin Lockheed Martin, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın ortak bir projesi olarak hareket edecek olan Orion uzay aracında önümüzdeki yıl test edilmesi bekleniyor. 2017 Sonuna kadar kullanıma hazır olacak yeleklerin test sonuçları, simülasyonda olduğu gibi beklentileri karşılarsa yelek hem Mars’a yapılacak yolculuktaki astronotların hem de uzayın derinliklerindeki diğer çalışmalarda görev alacak astronotların kullanımına sunulacak.


https://www.engadget.com/2017/03/05/astronaut-anti-radiation-vest-gets-moon-trial/ Yorum Yaz
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Batumatu 2 yıl en beğenilen
Bu haberi herkes okusun kanınız donacak. Türkiye'de radyasyon böyle oluyor işte...
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Xeblion 2 yıl
Bor radyasyon geçirmiyor
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likeablex 2 yıl
vay be.
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cosica 2 yıl
daha çok anti-tâciz yelek gibi geldi bene.
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idombayci 2 yıl
Sadece gövdeyi korumayacaktır herhalde. Bildiğin astronot kıyafeti olmazsa yetersiz olur bence, el, yüz, kafa vb açıkta sadece gövde korumalı olmaz.
Birde nükleer kazadan sonra japonyadan gelecek ürünlere taek kontrolü yapılacaktı ne oldu? O kadar elektronik parça geldi, telefonuydu, tv derken millet maruz kaldı etkiye zaten.
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KaleyDeskop 2 yıl
en güçlü bölgesi memeleri kavrıyor :D
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WB 2 yıl
Evet bor'u yazan olmus, sirada "ehonomi coh eyi" yazacak azman araniyor
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selcuksert38 2 yıl
radyasyondan korunmanın 3 temel ilkesi
zaman
mesafe
zırhlanma
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bydvd 2 yıl
nasa deninçe aklıma tübitak ğın kabul etmediği ve amerikanın kabul gördüğü bi buluş vardı hatta o kızımız işide nasada hazır okulu bitince iş başı yapacak.
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Batumatu 2 yıl en beğenilen
Bu haberi herkes okusun kanınız donacak. Türkiye'de radyasyon böyle oluyor işte...
gazeteduvar.com.tr/...
2 Yanıt Yanıtla +11
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mehmednaim 2 yıl Batumatu
Batumatu

Bu haberi herkes okusun kanınız donacak. Türkiye'de radyasyon böyle oluyor işte...



gazeteduvar.com.tr/...

Verdiğiniz haberde anlatılan ne yazık ki bir Türkiye gerçeği ancak dikkatimi çeken bir ayrıntı haberde, iridyumu habersiz yanında gezdiren çocuğun temas kurduğu herkesin kendisine dikkat etmesi gerektiği söylenmiş ama kimliği gizlenmiş. Biraz mantıksız geldi.
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Dead Gear Apple 2 yıl Batumatu
Batumatu
Bu haberi herkes okusun kanınız donacak. Türkiye'de radyasyon böyle oluyor işte...
gazeteduvar.com.tr/...

Kardeş bende barajda çalıştım 1 sene kadar hemde senin haberinde iddaa edildiği gibi heste..
Gel gelelim hiç radyasyonla yapılan çalışma; patlatma ölçüm vs.. Görmedim araştırdım dahi bulamadım?
Haber sallamasyon gibi geldi.
Saygılar
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Xeblion 2 yıl
Bor radyasyon geçirmiyor
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meshutx 2 yıl Xeblion
Xeblion
Bor radyasyon geçirmiyor

Kaç adet bor biraraya gelirse radyasyon geçirmiyor ?
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kadirirdem 2 yıl Xeblion
Xeblion

Bor radyasyon geçirmiyor

Ne saçmalıyorsun prim için mi böyle şeyler yapıyorsunuz anlamış değilim.
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