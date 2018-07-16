NASA, Mars yüzeyindeki "buzdan" örümceklere ait yeni bir görüntü yayınladı!

Örümcek, tırtıl hatta yıldız tozu olarak adlandırılan oluşumların, Mars'ın kış mevsiminde aşırı soğuması ve atmosferdeki karbondioksitin donmasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor. Mars yüzeyindeki bu ilginç oluşumlar Mars'ın mevsim değişimleri, iklimi ve daha çok şey hakkında bilgi sahibi olabilmemize yardımcı olabilir.

Açıklamalara göre Mars'ta kış mevsiminde ortaya çıkan bu oluşumlar, yazın süblimleşerek atmosfere karışıyor. Mars yüzeyini gözlemleyen HiRISE ekibinde yer alan bilim insanları, bu oluşumları 'örümcek benzeri' anlamına gelen 'araneiform' olarak adlandırdı.

https://www.firstpost.com/tech/science/nasa-releases-new-image-showing-spiders-crawling-on-the-surface-of-mars-4744061.html

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İlk kez 1998 yılındayüzeyinde görüntülenen ilginç oluşumlar, Dünya üzerindeki örümceklerle olan benzerlikleri ile bir hayli ilgi çekmişti. Uzun yıllar boyunca bu konu hakkında araştırma yapan araştırmacılar bu konuda pek çok görüş attılar.