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NASA, Mars yüzeyindeki "buzdan" örümceklere ait yeni bir görüntü yayınladı!

NASA, geçtiğimiz günlerde Mars yüzeyinde bulunan Araneiform adı verilen şaşırtıcı oluşumların MRO(Mars Reconnaissance Orbiter) tarafından çekilmiş bir görüntüsünü yayınladı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Uzay
Zeynep Yolcu
Yazar
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İlk kez 1998 yılında Mars yüzeyinde görüntülenen ilginç oluşumlar, Dünya üzerindeki örümceklerle olan benzerlikleri ile bir hayli ilgi çekmişti. Uzun yıllar boyunca bu konu hakkında araştırma yapan araştırmacılar bu konuda pek çok görüş attılar.

 
NASA, Mars yüzeyindeki
Örümcek, tırtıl hatta yıldız tozu olarak adlandırılan oluşumların, Mars'ın kış mevsiminde aşırı soğuması ve atmosferdeki karbondioksitin donmasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor. Mars yüzeyindeki bu ilginç oluşumlar Mars'ın mevsim değişimleri, iklimi ve daha çok şey hakkında bilgi sahibi olabilmemize yardımcı olabilir.
Açıklamalara göre Mars'ta kış mevsiminde ortaya çıkan bu oluşumlar, yazın süblimleşerek atmosfere karışıyor. Mars yüzeyini gözlemleyen HiRISE ekibinde yer alan bilim insanları, bu oluşumları 'örümcek benzeri' anlamına gelen 'araneiform' olarak adlandırdı.

https://www.firstpost.com/tech/science/nasa-releases-new-image-showing-spiders-crawling-on-the-surface-of-mars-4744061.html Yorum Yaz
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Scene 10 ay en beğenilen
Böylece güneş sistemimizdeki üçüncü örümcek benzeri yapıyı keşfetmiş olduk. Tabi en ünlüsü Merkür örümceği.
Bu örümcek benzeri oluşumlar genellikle atmosferi olmayan veya oldukça ince atmosfere sahip gök nesnelerinde görülüyorlar. Yine haberde belirtildiği üzere sıcaklık farkının olduğu bölgelerde ortaya çıkıyorlar.
Merkür uzun zaman önce atmosferini ve kayaç dış katmanını kaybettiği için metalden oluşan ağır çekirdek yapısı yüzünden bu örümcek çatlaklar daha belirgin ve kalıcı olabiliyor. Yüksek yoğunluğunun da etkisi var.
Böylece güneş sistemimizdeki üçüncü örümcek benzeri yapıyı keşfetmiş olduk. Tabi en ünlüsü Merkür örümceği.Bu örümcek benzeri oluşumlar genellikle atmosfer...
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JNG9O 10 ay
Hamamböcüğüde vardır herhal uçanlar varsa ...
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Scene 10 ay en beğenilen
Böylece güneş sistemimizdeki üçüncü örümcek benzeri yapıyı keşfetmiş olduk. Tabi en ünlüsü Merkür örümceği.
Bu örümcek benzeri oluşumlar genellikle atmosferi olmayan veya oldukça ince atmosfere sahip gök nesnelerinde görülüyorlar. Yine haberde belirtildiği üzere sıcaklık farkının olduğu bölgelerde ortaya çıkıyorlar.
Merkür uzun zaman önce atmosferini ve kayaç dış katmanını kaybettiği için metalden oluşan ağır çekirdek yapısı yüzünden bu örümcek çatlaklar daha belirgin ve kalıcı olabiliyor. Yüksek yoğunluğunun da etkisi var.
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