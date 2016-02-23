NASA, Mars'a 3 günde gitmeyi amaçlıyor





İnsanoğlunun son dönemlerde en çok ilgisini çeken gezegen Mars. Birçok filme de konu olan bu gezegene gitmek ortalama 6 ay sürüyor. Bu uzun zaman dilimi de bilimsel çalışmaları olumsuz etkilediği için şimdi NASA bu süresi kısaltacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

NASA lazer itim gücüyle çalışan 100 kilogramlık insansız bir roketi 3 günde, insanlı bir roketi ise 1 ayda Mars'a ulaştırma amacında. Bu sistemdeki uzay aracı temel olarak standart kimyasal yakıtla değil, lazer gücünü kullanarak elektromanyetik hızlanma yöntemiyle harekete geçiyor. Dev yakıt tankından kurtulan uzay aracı çok daha verimli bir şekilde uzaya fırlatılıp yolculuk edebiliyor; çünkü elektronik hızlanma yönteminde fazladan herhangi bir ağırlık yok.



Bu proje üzerinde çalışan bilim insanı Philip Lubin'in bu konudaki açıklaması da dikkat çekici: "Elektromanyetik hızlanma sadece ışık hızıyla sınırlıyken, kimyasal sistemler ise yakıtla sınırlılar. Hızlanmayı sağlamak için sadece yoğun ışık kaynağı gerek"



Tabi bu sistemin de dezavantajları bulunuyor. Böyle bir sistemi inşa edebilmek için çok karmaşık ve pahalı dairesel süper iletken mıknatıslar kullanmak gerek. Bir uzay aracında kullanmak için böylesine büyük şeyler üretmek de hiç kolay olmayacaktır.



http://bgr.com/2016/02/23/nasa-laser-propulsion-system-mars/