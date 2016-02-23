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NASA, Mars'a 3 günde gitmeyi amaçlıyor

İnsanoğlunun Mars gibi gezegenlere gitmesi uzun zamanını alıyor. NASA ise yolculukları çok daha kısa sürede yapabilmek için önemli bir teknoloji üzerinde çalıştığını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,6b
1
29
Uzay
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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NASA, Mars'a 3 günde gitmeyi amaçlıyor


İnsanoğlunun son dönemlerde en çok ilgisini çeken gezegen Mars. Birçok filme de konu olan bu gezegene gitmek ortalama 6 ay sürüyor. Bu uzun zaman dilimi de bilimsel çalışmaları olumsuz etkilediği için şimdi NASA bu süresi kısaltacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
NASA lazer itim gücüyle çalışan 100 kilogramlık insansız bir roketi 3 günde, insanlı bir roketi ise 1 ayda Mars'a ulaştırma amacında. Bu sistemdeki uzay aracı temel olarak standart kimyasal yakıtla değil, lazer gücünü kullanarak elektromanyetik hızlanma yöntemiyle harekete geçiyor. Dev yakıt tankından kurtulan uzay aracı çok daha verimli bir şekilde uzaya fırlatılıp yolculuk edebiliyor; çünkü elektronik hızlanma yönteminde fazladan herhangi bir ağırlık yok.
Bu proje üzerinde çalışan bilim insanı Philip Lubin'in bu konudaki açıklaması da dikkat çekici: "Elektromanyetik hızlanma sadece ışık hızıyla sınırlıyken, kimyasal sistemler ise yakıtla sınırlılar. Hızlanmayı sağlamak için sadece yoğun ışık kaynağı gerek"
Tabi bu sistemin de dezavantajları bulunuyor. Böyle bir sistemi inşa edebilmek için çok karmaşık ve pahalı dairesel süper iletken mıknatıslar kullanmak gerek. Bir uzay aracında kullanmak için böylesine büyük şeyler üretmek de hiç kolay olmayacaktır.

http://bgr.com/2016/02/23/nasa-laser-propulsion-system-mars/ Yorum Yaz
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irish 3 yıl en beğenilen mladenbmv
mladenbmv
yıl olmuş 2016 adamlar 1960 yıllarda aya adım atmışlar sözde ama bu teknoloji devrinde başka aya giden insan yok.ya o zamanki bilimadamları daha akıllıymış veya o zamanki teknoloji şimdikinden daha gelişmiş.hala marsa gitmeyi düşünüyorlar daha aya gidememişiz marsı düşünüyorlar.

Yıl olmuş 2016,hala aynı saçma klişe cümleler...
mladenbmvyıl olmuş 2016 adamlar 1960 yıllarda aya adım atmışlar sözde ama bu teknoloji devrinde başka aya giden insan yok.ya o zamanki bilimad...
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NextGenTech 2 yıl
Basarili olursa buyuk bir bulus olur
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asılsız.ihbar 2 yıl
Şu uyaylılar gelsede şu işkenceden kurtulsak :DASSAD:dssdsdjds
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Rubisco 3 yıl
atillakurt
O hızda gidicek bir mekiğin içerisinde ivmeden dolayı insan uzerinde herhangi bir baskı oluşmuyormu?bununla ilgili herhangi bir deney yada araştırma varmı acaba.paylaşana arkadaş olursa sevinirim.gerçekten merak ediyorum.uçaklarda 700-900 km hız la giderken ciddi baskı oluşuyor.sn de 200 küsür demiş bi arkadaş.o zaman nasıl bir tepkime olur acaba?

Sabit hızla giderken herhangi bi kuvvet oluşmaz. İvmeli hareket yapmak istediğinde olur. Arabayla giderken herhangi bişey hissetmeyip frene basınca öne doğru gitmen gibi.
Uçak da sabit hızla kareket ederken birşey hissetmezsin, ama aniden dalışa geçse o zman işler değişir. Çünkü dikeydeki hızın başlangıçta sıfır gibi bişeyken, hızlanmaya başlıyorsun.
Burda adamların yapmak istediği şey, büyük bi kütleye devasa itme gücü kazandırmaya çalışmak. Kütle büyük olunca, onu belli bi ivme ile hareket ettirebilmek için gerken kuvvet de çok oluyor. kabaca yapsan bile, süper ezici bi ivme olmadan olabiliyr. heralde 1,5 gün boyunca yerçekimi ivmesinin 2katı kadar (2G) ile hızlanabileseler 17 milyon km faln yol almış olurlar
Sorun, o kütledeki bi cismi, o kadar zaman boyunca, o kadar ivme ile hareket ettirebilmek. Uzay mekiğinin katı yakıt roketleri 2dk civarında bitiyor mesela.
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ratch 3 yıl
Işığın itme gücünden faydalanan uzay yelkeni mi yoksa bu?
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Hümiyettin 3 yıl
Füzyon tepkimesi ile çalışan motorlar uzay araçlarına koyulursa uzun mesafelere yakıt sıkıntısı olmadan gidilebilir. Bu lazer ile giden aracın yakıtı da o şekilde karşılanabilir.
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atillakurt 3 yıl
O hızda gidicek bir mekiğin içerisinde ivmeden dolayı insan uzerinde herhangi bir baskı oluşmuyormu?bununla ilgili herhangi bir deney yada araştırma varmı acaba.paylaşana arkadaş olursa sevinirim.gerçekten merak ediyorum.uçaklarda 700-900 km hız la giderken ciddi baskı oluşuyor.sn de 200 küsür demiş bi arkadaş.o zaman nasıl bir tepkime olur acaba?
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igetsky 3 yıl
atillakurt

O hızda gidicek bir mekiğin içerisinde ivmeden dolayı insan uzerinde herhangi bir baskı oluşmuyormu?bununla ilgili herhangi bir deney yada araştırma varmı acaba.paylaşana arkadaş olursa sevinirim.gerçekten merak ediyorum.uçaklarda 700-900 km hız la giderken ciddi baskı oluşuyor.sn de 200 küsür demiş bi arkadaş.o zaman nasıl bir tepkime olur acaba?

ucakla giderken kim demis baski olusuyor diye?
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princeunal 3 yıl
princeunal
Haydiiin Bizde Mars ,a Fiberliyoruzzz....(tt:)neT

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princeunal 3 yıl
Olsun Bizde Fiberleriz ....(tt:)neT
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kadirirdem 3 yıl
3 güne marstayım geliyorum.... :D :D
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mehmet4428 3 yıl
Cübbeli hocanın Nasa videosu vardı onu koymak gerek. :D
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1BilimAdamı 3 yıl
Şuanki uzay gemisi teknolojisiyle marsa gitmenin 1 insan ömrü kadar sürdüğünü hesaba katarsak bence çok önemli bir teknoloji
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Fenomenon 3 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
Şuanki uzay gemisi teknolojisiyle marsa gitmenin 1 insan ömrü kadar sürdüğünü hesaba katarsak bence çok önemli bir teknoloji

1 insan ömrü değil, ortalama 1 yılda gidip gelinebilir. Ancak tabi 3 gün ile 365 gün arasında ciddi bir fark var.
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nasa, elektromanyetik hızlanma ve
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