NASA, Mars'ta kazı yapmaya hazırlanıyor "Dev göreve son 6 ay"

NASA'nın Mars yüzeyine düzenleyeceği üçüncü görev InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations), önümüzdeki Mayıs ayında fırlatılmak için artık son testlerinden geçiyor. NASA, uzay aracının fırlatılmadan önceki en zor testlerinden birisi olan "termal vakum" testini de geçtiğimiz hafta tamamladı.
InSight uzay aracının üreticisi Lockheed Martin tarafından yapılan açıklamalara göre termal vakum testi yaklaşık 2 hafta sürmüş. Insight'ın 6 aylık Mars yolculuğunda uzayın zorlu koşullarına nasıl tepkiler vereceğini ölçmek isteyen Lockheed Martin, uzay aracını vakumlu bir çemberde benzer koşullar altında test etmiş. Testin muhteşem bir başarıyla sonlandığını ifade eden Lockheed Martin yöneticisi Scott Daniels, uzay aracının artık Mayıs ayındaki kalkış için son hazırlıklarını yapacağanı belirtiyor.
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NASA'nın 2010 yılından bu yana geliştirdiği InSight uzay aracı, başarılı bir iniş yapabildiği takdirde Mars'ın iç kısımlarıyla ilgili çalışmalar yapacak. Insight, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru bir kazı işlemi gerçekleştirecek. Uzay aracı bu sayede üzerindeki sismometre ve ısı transfer sondası gibi ekipmanlarıyla gezegenin jeolojik evrimine dair araştırmalar yapacak. NASA, InSight görevinden elde edilecek verilerle beraber hem Mars hem de Güneş Sisteminin diğer kayalık gezegenleriyle ilgili birçok soru işaretinin yanıt bulacağını düşünüyor.
InSight görevinin özellikle tam olarak 26 ay ertelenmesinin nedeni ise Dünya ile Mars'ın 26 aylık arayla birbirlerine en yakın pozisyona ulaşmalarıydı. 2016'nın Mart ayına kadar InSight görevi için tam 650 milyon dolar harcayan NASA'nın bu 2 yıllık ertelemeyle beraber görev için toplamda yaklaşık 800 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor.
https://www.space.com/38868-nasa-mars-lander-insight-testing.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cassini'yi gönderdiler 20 sene önce.
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