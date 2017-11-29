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NASA, Mars'ta kazı yapmaya hazırlanıyor "Dev göreve son 6 ay"

NASA, Mars'ın derinliklerine inip Kızıl Gezegen'in jeolojik geçmisini araştırmaya hazırlanıyor. Mars yüzeyinde kazı yapacak olan InSight uzay aracı, önümüzdeki Mayıs ayında fırlatılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın Mars yüzeyine düzenleyeceği üçüncü görev InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations), önümüzdeki Mayıs ayında fırlatılmak için artık son testlerinden geçiyor. NASA, uzay aracının fırlatılmadan önceki en zor testlerinden birisi olan "termal vakum" testini de geçtiğimiz hafta tamamladı.

InSight uzay aracının üreticisi Lockheed Martin tarafından yapılan açıklamalara göre termal vakum testi yaklaşık 2 hafta sürmüş. Insight'ın 6 aylık Mars yolculuğunda uzayın zorlu koşullarına nasıl tepkiler vereceğini ölçmek isteyen Lockheed Martin, uzay aracını vakumlu bir çemberde benzer koşullar altında test etmiş. Testin muhteşem bir başarıyla sonlandığını ifade eden Lockheed Martin yöneticisi Scott Daniels, uzay aracının artık Mayıs ayındaki kalkış için son hazırlıklarını yapacağanı belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "NASA, Fransa ve Japonya birleşti: Mars'ın uydusundan Dünya'ya örnek getirecekler"
NASA'nın 2010 yılından bu yana geliştirdiği InSight uzay aracı, başarılı bir iniş yapabildiği takdirde Mars'ın iç kısımlarıyla ilgili çalışmalar yapacak. Insight, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru bir kazı işlemi gerçekleştirecek. Uzay aracı bu sayede üzerindeki sismometre ve ısı transfer sondası gibi ekipmanlarıyla gezegenin jeolojik evrimine dair araştırmalar yapacak. NASA, InSight görevinden elde edilecek verilerle beraber hem Mars hem de Güneş Sisteminin diğer kayalık gezegenleriyle ilgili birçok soru işaretinin yanıt bulacağını düşünüyor.
Aslen 2016'nın Mart ayında fırlatılması planlanan InSight, sismometresindeki bazı problemler nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. NASA, o dönem yapılan bir vakum testi sırasında uzay aracının iki önemli ölçüm cihazından birisi olan SEIS'te (sismometre) bazı sızıntılar belirlemiş ve sonrasında görevin 26 ay boyunca ertelendiğini açıklamıştı.

InSight görevinin özellikle tam olarak 26 ay ertelenmesinin nedeni ise Dünya ile Mars'ın 26 aylık arayla birbirlerine en yakın pozisyona ulaşmalarıydı. 2016'nın Mart ayına kadar InSight görevi için tam 650 milyon dolar harcayan NASA'nın bu 2 yıllık ertelemeyle beraber görev için toplamda yaklaşık 800 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor.

https://www.space.com/38868-nasa-mars-lander-insight-testing.html Yorum Yaz
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farevel 2 yıl en beğenilen
Yerli uçağımıza bindirip mars’ta Bıraksaydık, yazık nasa’ya :p
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Mutatio 1 yıl
NASA bi gün Mars'ta kazı yapıyomuş kaz ölmüş
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drfree1 1 yıl
bence satürn da ha ilgi çekici orayı keşfetmek için bi araç gönderseler
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Shen 1 yıl drfree1
drfree1
bence satürn da ha ilgi çekici orayı keşfetmek için bi araç gönderseler

Cassini'yi gönderdiler 20 sene önce.
saturn.jpl.nasa.gov/...
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obsesoz 1 yıl
Adamlar.. 'dan sonrasını okumayın.
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HesapsızKitapsız 2 yıl
Şu Nasa sitesindeki fotoğraf seti çok ilginç.
mars.jpl.nasa.gov/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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farevel 2 yıl en beğenilen
Yerli uçağımıza bindirip mars’ta Bıraksaydık, yazık nasa’ya :p
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