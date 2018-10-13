NASA, Opportunity gözlem aracından tam 4 aydır haber alamıyor

Ayrıca Bkz.

"Mars'ı fırtına ele geçirdi: İşte gezegenin öncesi ve sonrası"

İkizi Spirit ile birlikte 7 Temmuz 2003'te fırlatılan Opportunity, 24 Mart 2004'te Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. Uzay aracı aslen 90 günlük bir görev için tasarlanmış olsa da üzerinden 14 yıl geçmiş olmasına rağmen hala araştırmalarına devam ediyor. Dünya dışı bir yüzeyde en fazla seyahat etme rekorunu da elinde bulunduran emektar uzay aracı, bakalım Dünya'ya tekrar sinyal göndermeye başlayabilecek mi.

https://www.space.com/42115-mars-rover-opportunity-still-silent-4-months-later.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

NASA'nın Mars'ın yüzeyinde görev yapan ünlü gözlem aracı Opportunity için artık umutlar tükenmeye başlıyor. Mayıs ayında başlayan dev bir toz fırtınası nedeniyle Dünya'yla iletişimi kopan Opportunity, tam 4 aydır sessizliğe gömülmüş durumda.Nükleer enerjiyle çalışan Curiosity'nin aksine gücünü güneş enerjisinden alan Opportunity, toz fırtınası sırasında bataryalarını sarj edemeyince Dünya'yla iletişimi kesilmişti. NASA'nın ifadelerine göre uzay aracı en son 10 Haziran'da Dünya'ya bir fotoğraf göndermiş. Sonrasında ise aracın düşük güç moduna geçiş yaptığı belirtiliyor.Opportunity'yi sessizliğe gömen dev Mars fırtınası 30 Mayıs'ta başlamış ve kısa sürede tüm gezegeni ele geçirmişti. NASA, ağustos ayının ortalarında fırtınanın etkisini kaybetmeye başladığını 11 Eylül'de de gökyüzünün tamamen açıldığını söylüyor.Uzay ajansı, gökyüzünün açılmasıyla birlikte kurtarma çalışmalarına hız vermiş ve 45 günlük "aktif dinleme" programını başlatmıştı. Ancak bunun üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen Opportunity'den hala bir haber alınabilmiş değil. NASA, geriye kalan iki hafta içerisinde yine bir gelişme olmaması durumunda artık Opportunity için büyük anlamda umutların tükeneceğini söylüyor.Konuyla ilgili bazı ifadeler kullanan Opportunity projesi yöneticisi John Callas,"Opportunity'nin bulunduğu bölgede gökyüzü bir aydır açık. Bu şartlar altında uzay aracının bataryalarını sarj edebilmesi gerekiyor. Eğer iki hafta içerisinde yine bir cevap alamazsak artık tozların ve Mars soğuğunun bir tür arızaya neden olduğunu ve uzay aracının büyük ihtimalle kurtarılamayacağını düşünmek zorunda kalacağız." sözlerini kullanıyor.45 günlük programın olumsuz sonuçlanması durumunda NASA kurtarma çalışmalarını "pasif dinleme" sürecine geçirecek. Opportunity ekibi, küçük bir umut da olsa Opportunity'nin kasım-ocak ayları arasında Dünya'ya sinyal gönderebileceğini düşünüyor. Zira Mars, kasım ayı itibarıyla rüzgarlı bir sezona giriş yapacak. NASA'lı bilim insanları yoğun rüzgarların Opportunity üzerindeki tozları temizleyebileceğini ve bu şekilde uzay aracının bataryalarını sarj edebileceğini düşünüyor.