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NASA, Opportunity gözlem aracından tam 4 aydır haber alamıyor

Toz fırtınası sırasında bataryalarını sarj edemeyince Dünya'yla iletişimi kesilen Opportunity için umutler tükenmeye başladı. NASA'nın 45 günlük kurtarma programı da sona yaklaşıyor.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
4,6b
1
16
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın Mars'ın yüzeyinde görev yapan ünlü gözlem aracı Opportunity için artık umutlar tükenmeye başlıyor. Mayıs ayında başlayan dev bir toz fırtınası nedeniyle Dünya'yla iletişimi kopan Opportunity, tam 4 aydır sessizliğe gömülmüş durumda.

Nükleer enerjiyle çalışan Curiosity'nin aksine gücünü güneş enerjisinden alan Opportunity, toz fırtınası sırasında bataryalarını sarj edemeyince Dünya'yla iletişimi kesilmişti. NASA'nın ifadelerine göre uzay aracı en son 10 Haziran'da Dünya'ya bir fotoğraf göndermiş. Sonrasında ise aracın düşük güç moduna geçiş yaptığı belirtiliyor.

Opportunity'yi sessizliğe gömen dev Mars fırtınası 30 Mayıs'ta başlamış ve kısa sürede tüm gezegeni ele geçirmişti. NASA, ağustos ayının ortalarında fırtınanın etkisini kaybetmeye başladığını 11 Eylül'de de gökyüzünün tamamen açıldığını söylüyor.

Ayrıca Bkz. "Mars'ı fırtına ele geçirdi: İşte gezegenin öncesi ve sonrası"
Uzay ajansı, gökyüzünün açılmasıyla birlikte kurtarma çalışmalarına hız vermiş ve 45 günlük "aktif dinleme" programını başlatmıştı. Ancak bunun üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen Opportunity'den hala bir haber alınabilmiş değil. NASA, geriye kalan iki hafta içerisinde yine bir gelişme olmaması durumunda artık Opportunity için büyük anlamda umutların tükeneceğini söylüyor.

Konuyla ilgili bazı ifadeler kullanan Opportunity projesi yöneticisi John Callas,"Opportunity'nin bulunduğu bölgede gökyüzü bir aydır açık. Bu şartlar altında uzay aracının bataryalarını sarj edebilmesi gerekiyor. Eğer iki hafta içerisinde yine bir cevap alamazsak artık tozların ve Mars soğuğunun bir tür arızaya neden olduğunu ve uzay aracının büyük ihtimalle kurtarılamayacağını düşünmek zorunda kalacağız." sözlerini kullanıyor.

45 günlük programın olumsuz sonuçlanması durumunda NASA kurtarma çalışmalarını "pasif dinleme" sürecine geçirecek. Opportunity ekibi, küçük bir umut da olsa Opportunity'nin kasım-ocak ayları arasında Dünya'ya sinyal gönderebileceğini düşünüyor. Zira Mars, kasım ayı itibarıyla rüzgarlı bir sezona giriş yapacak. NASA'lı bilim insanları yoğun rüzgarların Opportunity üzerindeki tozları temizleyebileceğini ve bu şekilde uzay aracının bataryalarını sarj edebileceğini düşünüyor.

İkizi Spirit ile birlikte 7 Temmuz 2003'te fırlatılan Opportunity, 24 Mart 2004'te Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. Uzay aracı aslen 90 günlük bir görev için tasarlanmış olsa da üzerinden 14 yıl geçmiş olmasına rağmen hala araştırmalarına devam ediyor. Dünya dışı bir yüzeyde en fazla seyahat etme rekorunu da elinde bulunduran emektar uzay aracı, bakalım Dünya'ya tekrar sinyal göndermeye başlayabilecek mi.

https://www.space.com/42115-mars-rover-opportunity-still-silent-4-months-later.html Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 7 ay en beğenilen
90 gün deyip 14 yıldır çalıştırmışlar garibimi . sömürgeci amerika işte ne beklersin.
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ssbrutality 7 ay
İnşallah bir an evvel haber alınabilir.Çünkü Arge var,Emek var..Herşeyden öte 'Gök Bilimlerine' ve İnsanoğluna büyük katkısı var.
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alemburda34 7 ay
Nasa Müge Anlı'ya başvursun o bulur
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Tommy Shelby 7 ay
90 gün için tasarlayıp 14 sene çalışmasını nasıl başarmışlar acaba
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MonacoDoom 7 ay Tommy Shelby
NASA'da çalışan bir dh ölücüsü olabilir sanırım
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sniper23 7 ay
Bana sıcak fırsat gibi geldi. Mars'ta bedava Rover
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kayamtky 7 ay
Nasa artık bundan sonra panellerin üzerinde ki tozu silecek bir teknoloji çalışmasına başlar herhalde.
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tugares 7 ay
Zaten fırsat aracıymış kaybı olmaz
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V4LKyR 7 ay
MÜGE ANLI
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MonitörKertenkelesi 7 ay
90 Gün için tasarlanıp 14 yıl çalıştığı halde onca yıl için bir başka araç tasarlayıp en azından bir kaç tane daha ikizini yaratıp neden göndermemişler yedekli çalışmamışlar acaba? Bütün yumurtaları tek sepete koymuşlar.
Olayın diğer detayları şöyle:
NASA, Opportunity’yi 2003 yılında ikizi Spirit ile uzaya fırlatmıştı. İkili, 2004 başlarında üç hafta arayla Mars’a iniş yaptı. Her ikisi için planlanan rota, gezegenin karşı tarafına geçmeleri şeklindeydi. NASA’daki yetkililer iki uzay aracını da 90 Mars günü geçirebilecek şekilde programlamıştı. Ancak mühendisler araçların güneş enerjisinden daha etkin şekilde yararlanması sağlayacak bir yöntem buldular. Uzay araçlarını Mars’ın kuzeyine indirdiler. Çünkü Mars’ın kuzeyi güneyine göre güneş ışığını çok daha fazla alıyor. Bu da uzay araçlarının 2 kat daha fazla enerji depolamasını anlamına geliyordu. Nitekim öyle de oldu, Opportunity ve Spirit kendileri için tasarlanan zaman çizelgesini bir hayli aştılar.
(alıntı) blog.itucekirdek.com/...
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IcyTea Lemon 7 ay
Opportunity please come back BibleThump
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alemburda34 7 ay
Nasa Müge Anlı'ya başvursun o bulur
1 Yanıt Yanıtla +7
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Rachsuchtig 7 ay alemburda34
Ya şu 2010 yılından kalma komik olmayan espirileri yapmaktan sıkılmadınız mı?
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Omisis046 7 ay
Ben de endişelenmeye başladım. Lanet olsun dostum bu saate kadar dönmüş olmalıydı. En iyisi 911'i arayalım.
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Tugrul_512bit 7 ay
Marslılar uyandı, savaş davullarını çalmaya başladılar. Duyulmasın diye de aracın antenini kırdılar.
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nasa, MARS ve
6 etiket daha opportunity uzay araştırmaları insansız mars görevleri Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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