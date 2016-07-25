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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ticari amaçlarla kullanmak istiyor

Bugüne kadar 17 farklı milletten astronot, kozmonot ve uzay maceracısına ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay İstasyonu 18 yıldır insanoğlunun uzaydaki evi olarak görev yapıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünyanın en büyük uzay ajansları NASA, ESA, Roscosmos, CSA ve JAXA'nın iş birliğinde 20 Kasım 1998 tarihinde uzaya fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS) bugüne kadar birçok bilimsel araştırmaya ev sahipliği yaptı. Mikrogravitenin sırlarını ortaya dökme konusunda çok büyük faydalar sağlayan ISS aynı zamanda geride bıraktığımız yıllar içerisinde toplam 17 farklı milletten astronot ve kozmonot barındırmış ve neredeyse dünyanın her bölgesinden çocukların ve uzay meraklıların hayali olmuştu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bugüne kadarki en büyük destekçisi Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'yse (NASA), şimdilerde ISS'in bu yüksek potansiyelinden faydalanıp işi ticarete dökmeyi ve özel sektörün istasyondaki etkilerini artırmayı planlıyor.

Ayrıca Bkz. "SpaceX'den çılgın plan: 3 farklı roketi aynı anda indirecekler"
Uzay İstasyonu'nun 'eşsiz özelliklerinin' çok iyi bir avantaj haline getirilebileceğini belirten NASA,"Aslında ISS'in her özelliğinden en iyi şekilde faydalandığımızı sanıyorduk; ancak şimdi anlıyoruz ki bu endüstride hayata geçirilebilecek inanılmaz yenilikçi fikirler var. ISS'i hem araştırma hem de ticari anlamda çok daha verimli bir şekilde kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Özel sektörün Uluslararası Uzay İstasyonu'nunda ne tür etkiler yapacağını şu an için bilemiyoruz. Bir süredir şirketlerin bu alandaki fikirlerini alan NASA şirketlere temmuz ayının sonuna kadar vakit vermiş. Bakalım insanoğlunun uzaydaki evi ne bundan sonra tür işlere sahne olacak.

https://www.engadget.com/2016/07/24/nasa-calls-for-more-private-space-station-use/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alimania 3 yıl en beğenilen berkayjan
berkayjan

Arkadaşlar ben merak ediyorum, 88 yılından beri bu istasyon hizmet veriyor. İçindeki oksijeni nasıl dolduruyorlar acaba geri? Uzay gemisiyle oksijen aktarımı mı yapıyorlar?

Uzay gemisiyle istasyona "su aktarımı" yapıyorlar. (Solunum sonucu oluşan havadan ve idrardan da su üretiliyor) İstasyonun içindeki oksijen jeneratörü ile de suyu hidrojene ve oksijene ayırıyorlar (elektroliz yöntemi) ve bu şekilde oksijen ve hidrojen üretiyorlar. Hidrojen dışarı atılıyor, oksijen içeride kalıyor. Bu işlemi yaparken suya verilen elektriği de güneş panellerinden sağlıyorlar.

Kaynak:
science.howstuffworks.com/...
berkayjanArkadaşlar ben merak ediyorum, 88 yılından beri bu istasyon hizmet veriyor. İçindeki oksijeni nasıl dolduruyorlar acaba geri? U...
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serci244 3 yıl
Brazzers tabikide
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DH Misafiri 3 yıl
allahın hikmeti
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berkayjan 3 yıl
Arkadaşlar ben merak ediyorum, 88 yılından beri bu istasyon hizmet veriyor. İçindeki oksijeni nasıl dolduruyorlar acaba geri? Uzay gemisiyle oksijen aktarımı mı yapıyorlar?
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Chromosty 3 yıl berkayjan
Sudan elektrolizle oksijen elde ediyorlar.

science.nasa.gov/...
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alimania 3 yıl berkayjan
berkayjan

Arkadaşlar ben merak ediyorum, 88 yılından beri bu istasyon hizmet veriyor. İçindeki oksijeni nasıl dolduruyorlar acaba geri? Uzay gemisiyle oksijen aktarımı mı yapıyorlar?

Uzay gemisiyle istasyona "su aktarımı" yapıyorlar. (Solunum sonucu oluşan havadan ve idrardan da su üretiliyor) İstasyonun içindeki oksijen jeneratörü ile de suyu hidrojene ve oksijene ayırıyorlar (elektroliz yöntemi) ve bu şekilde oksijen ve hidrojen üretiyorlar. Hidrojen dışarı atılıyor, oksijen içeride kalıyor. Bu işlemi yaparken suya verilen elektriği de güneş panellerinden sağlıyorlar.

Kaynak:
science.howstuffworks.com/...
Yanıtla +6
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irish 3 yıl berkayjan
berkayjan

Arkadaşlar ben merak ediyorum, 88 yılından beri bu istasyon hizmet veriyor. İçindeki oksijeni nasıl dolduruyorlar acaba geri? Uzay gemisiyle oksijen aktarımı mı yapıyorlar?

98 yılından beri...
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