NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ticari amaçlarla kullanmak istiyor

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Özel sektörün Uluslararası Uzay İstasyonu'nunda ne tür etkiler yapacağını şu an için bilemiyoruz. Bir süredir şirketlerin bu alandaki fikirlerini alan NASA şirketlere temmuz ayının sonuna kadar vakit vermiş. Bakalım insanoğlunun uzaydaki evi ne bundan sonra tür işlere sahne olacak.

https://www.engadget.com/2016/07/24/nasa-calls-for-more-private-space-station-use/

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Dünyanın en büyük uzay ajansları NASA, ESA, Roscosmos, CSA ve JAXA'nın iş birliğinde 20 Kasım 1998 tarihinde uzaya fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS) bugüne kadar birçok bilimsel araştırmaya ev sahipliği yaptı. Mikrogravitenin sırlarını ortaya dökme konusunda çok büyük faydalar sağlayan ISS aynı zamanda geride bıraktığımız yıllar içerisinde toplam 17 farklı milletten astronot ve kozmonot barındırmış ve neredeyse dünyanın her bölgesinden çocukların ve uzay meraklıların hayali olmuştu.Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bugüne kadarki en büyük destekçisi Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'yse (NASA), şimdilerde ISS'in bu yüksek potansiyelinden faydalanıp işi ticarete dökmeyi ve özel sektörün istasyondaki etkilerini artırmayı planlıyor.Uzay İstasyonu'nun 'eşsiz özelliklerinin' çok iyi bir avantaj haline getirilebileceğini belirten NASA,"Aslında ISS'in her özelliğinden en iyi şekilde faydalandığımızı sanıyorduk; ancak şimdi anlıyoruz ki bu endüstride hayata geçirilebilecek inanılmaz yenilikçi fikirler var. ISS'i hem araştırma hem de ticari anlamda çok daha verimli bir şekilde kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.