SpaceX'den çılgın plan: 3 farklı roketi aynı anda indirecekler

Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy önümüzdeki aylarda fırlatılıyor. Uzayın yeni yıldızı SpaceX bu denemede tarihi bir işe imza atıp üç farklı roketi birden indirmeyi deneyecek.