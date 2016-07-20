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SpaceX'den çılgın plan: 3 farklı roketi aynı anda indirecekler

Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy önümüzdeki aylarda fırlatılıyor. Uzayın yeni yıldızı SpaceX bu denemede tarihi bir işe imza atıp üç farklı roketi birden indirmeyi deneyecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz Pazartesi günü beşinci başarılı Falcon 9 iniş denemesini gerçekleştiren SpaceX, bu yılın sonları için dev bir hazırlık içerisinde. Uzay alanında devrimsel yeniliklere imza atan ABD'li şirketin kurucusu ünlü girişimçi Elon Musk, önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan Falcon Heavy'nin ilk denemesinde tarihi bir deneme yapacaklarını açıkladı.

Fırlatıldığı andan itibaren dünyanın en güçlü roketi ünvanını elde edecek olan Falcon Heavy'nin bünyesinde üç farklı itici roket bulunuyor. Her biri bir Falcon 9 gücünde olan bu itici roketler yörüngeye ulaştıktan sonra birbirlerinden ayrılıyorlar ve bağımsız olarak Yeryüzü'ne dönüş yapıyorlar. Roketler aslen bir Falcon 9'un ilk kısmıyla aynı dizayna sahip olmaları nedeniyle tekrar kullanılabilirlik özelliklerine de sahipler. Yani SpaceX'in çılgın planı tüm bu roketleri tek bir denemede indirerek tarihi bir işe imza atmak.

Yeni iniş alanları için izin istediler

Karaya yapılan inişlerde Cape Canaveral Uzay Üssü'nü kullanan SpaceX burada yalnızca tek bir iniş alanına sahip. Bu alan Falcon 9 roketinin iniş denemeleri için yeterli olsa da üç farklı iticiye sahip olan Falcon Heavy'nin denemelerinde ekstra alanlara ihtiyaç duyuluyor. The Orlando Sentinel'e yaptığı açıklamalarda bu alanların kurulumu için devletten izin istediklerini belirten şirket, ekstra alanlar kurulsa dahi denize iniş yapma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu açıkladı.

Dünyanın en güçlü roketi Mars'a gidiyor

Şu andaki en güçlü roket Delta IV Heavy'yi geride bırakarak liderliği ele geçirecek olan Falcon Heavy'nin en önemli istikameti elbette kızıl gezegen Mars olacak. Mars'a dair çok büyük planlarının olduğunu her defasında dile getirmekten çekinmeyen Elon Musk hatırlayacağınız üzere henüz geçtiğimiz Nisan ayında 2018'de Kızıl Gezegen'e insansız bir görev düzenleyeceklerini açıklamıştı. Bu görevde Falcon Heavy'den yararlanacak olan SpaceX aynı zamanda gezegenler arası yolculuk yapan ilk özel şirket olarak da tarihe geçecek.

Ayrıca Bkz. "İşte dünyanın en güçlü roketi: Falcon Heavy"
Falcon Heavy'nin ilk denemesi önümüzdeki Kasım ayında gerçekleşecek. Rokete dair daha fazla bilgi için yukarıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. SpaceX'in hazırladığı muhteşem Falcon Heavy animasyon videosu için de alttaki pencereye göz atmanızı öneriyorum:
 

http://www.orlandosentinel.com/news/space/os-spacex-landing-pads-space-coast-20160718-story.html Yorum Yaz
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ULYSES 3 yıl
Fantaziye başladı adamlar artık.
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eric13 3 yıl
Muhtesem bir olay yavas yavas kolonizasyona dogru gidiyoruz
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