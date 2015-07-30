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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA bilim adamları 1000 kat daha az enerji harcayan bir WiFi yongası geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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NASA bilim adamları 1000 kat daha az enerji harcayan bir WiFi yongası geliştirdi

Kablosuz bağlantılar günümüz bilgisayarlarının ve taşınabilir cihazların olmazsa olmazları haline geldi. Ancak kablosuz bağlantı yongalarının sürekli enerji tüketimi özellikle taşınabilir cihazlarda bataryaya olumsuz etki yapıyor. Bunun için pek çok yeni standart ve yonga tasarımı geliştirildi. Ancak NASA çok daha etkili bir çözüm üzerinde çalışıyor. 

NASA ve Kaliforniya Üniversitesi ortaklığındaki projede şimdiki kablosuz yongalardan 1000 kat daha az enerji tüketen bir WiFi yongası üzerinde çalışılıyor. Bu özellikle mobil cihazlar ve giyilebilir cihazlar üzerinde büyük bir etki yapacak. 

Testlerde yeni WiFi yongası 330Mbps hızında veri aktarımına izin verirken, standart bir WiFi hattından 1000 kat daha az enerji tüketiyor. Ancak yonga bu hızı sadece 2.5m mesafede koruyabiliyor. Yani teknoloji kısa mesafeler içerisinde geçerli. Mesafe arttığında aktarım hızı ve enerji tasarruf oranı düşüyor.

Projede kablosuz yonga için farklı bir yöntem kullanılıyor. Yonga WiFi sinyallerini üretmek yerine kaynaktan gelen sinyalleri alıyor ve sonra yansıtıyor. Veriler bu şekilde iletiliyor. Böylece ayna tarzında bir sistem ortaya çıkıyor. 

Sistemde gelen sinyal devre tarafından emildiğinde 0 ortaya çıkıyor. Enerji yansıtıldığında ise 1 ortaya çıkıyor. Böylece yonganın bağlı olduğu cihazların veriyi okuması için bir engel de kalmıyor. 

Teknolojinin gerçekleşmesi için önünde pek çok engel bulunuyor. Örneğin çevredeki engeller nedeniyle sinyallerin bozulması, yansıtmayı okuyabilecek modem ve mobil cihaz türü sistemlerin çok fazla enerji harcamalarının engellenmesi bunlar arasında. 

NASA teknolojiyi ilk etapta uzay operasyonlarında kullanmayı planlıyor. Sistemler böylece daha düşük maliyetlerle verileri merkeze ulaştırabilecek. Sonrasında ise tüketici cihazlarında da kullanılabilecek.  

http://hexus.net/tech/news/network/84986-scientists-design-wi-fi-chip-uses-1000-times-less-power/ Yorum Yaz
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tropik17 4 yıl
peki bu yonga bizi görecek mi?
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TITAN291 4 yıl
mesafeyi okuyunca ürüne burun kıvıran çok olur ama zamanla onuda geliştirirler. adamlar bizim gibi hazır almayıp kendileri araştır-yap-geliştir-v.s. uğraşıyor.
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Mr. Jingles 4 yıl
Li-Fi vardı günümüz Wi-Fi teknolojisinin gelişmiş şekli. Bu ondan iyi mi acaba?
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kadirirdem 4 yıl
nesnelerin internetinde çok işe yarar....
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mementopolis 4 yıl
Batuist
enerjinin kıt ve çok çok önemli olduğu uzayda bu tasarruf miktarı bizim için olmasa bile onlar için eminim büyük bir buluştur. hayırlı olsun ne diyelim. adamlar postmodern zamanları yaşarken biz hala modern zamanı yaşıyoruz.. hala onların 100 yıl önceki zihniyetiyle hareket ediyoruz. offf...

Katilmiyorum.
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Batuist 4 yıl mementopolis
mementopolis

Batuist

enerjinin kıt ve çok çok önemli olduğu uzayda bu tasarruf miktarı bizim için olmasa bile onlar için eminim büyük bir buluştur. hayırlı olsun ne diyelim. adamlar postmodern zamanları yaşarken biz hala modern zamanı yaşıyoruz.. hala onların 100 yıl önceki zihniyetiyle hareket ediyoruz. offf...


Katilmiyorum.

neye katılmıyorsun?
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Batuist 4 yıl
enerjinin kıt ve çok çok önemli olduğu uzayda bu tasarruf miktarı bizim için olmasa bile onlar için eminim büyük bir buluştur. hayırlı olsun ne diyelim. adamlar postmodern zamanları yaşarken biz hala modern zamanı yaşıyoruz.. hala onların 100 yıl önceki zihniyetiyle hareket ediyoruz. offf...
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kımyasal 4 yıl
Nesnelerin interneti için enerji tasarrufu çok önemli.
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