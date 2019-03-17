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NASA'nın 12 milyar dolar harcadığı dev Mars roketi bekleneni veremiyor

NASA'nın insanlı Mars ve Ay görevleri içi hazırladığı dev roket SLS, harcanan 12 milyar dolara rağmen bir türlü bekleneni veremiyor. Uzay ajansı roketin 2020 yılında da fırlatılamayacağını açıkladı.
2 ay
12,2b
1
50
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın insanlı derin uzay görevleri için hazırladığı devasa roketi SLS (Space Launch System), bir türlü bekleneni veremiyor. Art arda gelen erteleme kararları ve teknik problemler nedeniyle roketin geleceği şu anda tamamıyla belirsiz bir hale gelmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen NASA başkanı Jim Bridenstine, SLS'nin 2020 yılında da fırlatılamayacağını açıkladı.

2011 yılından bu yana geliştirme süreci devam eden SLS'nin aslında 2017'de ilk görevine çıkması bekleniyordu. Ancak NASA ve roketin üretiminden sorumlu olan Boeing, geride bıraktığımız üç yıl içerisinde tam üç farklı erteleme kararı alarak roketin fırlatma tarihini 2017'den 2020'ye almıştı. NASA-Boeing ikilisi şimdiyse roketin 2020 yılında da kalkışa geçemeyeceğini söylüyor.
SLS projesi NASA'nın önümüzdeki 20 yıllık insanlı uzay görevleri planları için çok büyük bir öneme sahip. Zira uzay ajansının Ay, Mars ve hatta bazı asteroitlere düzenlemeyi planladığı tüm uzay görevlerinin merkezinde SLS roketi bulunuyor.
Ancak 2011 yılından bu yana harcanan yaklaşık 12 milyar dolara rağmen roketin geleceğinin hala belirsiz olması nedeniyle şu anda ABD'de ciddi bir tartışma ortamı oluşmuş durumda. Sektörün önde gelen bazı isimleri NASA'nın daha fazla zarar etmeden projeyi derhal iptal etmesi gerektiğini bile söylüyor. Bu alanda kendisini kanıtlayan Elon Musk'ın Falcon Heavy ve Starship roketlerine yatırım yapılmasının daha uygun olacağı konusunda öneriler var.

SLS roketinin 2020 için planlanan EM-1 (Exploration Mission 1) görevinde NASA, Orion kapsülünü Ay yörüngesine fırlatıp geri getirmeyi planlıyordu. SLS'nin hazır olmaması nedeniyle bu görev şu anda elbette tehlikeye girdi. NASA başkanı Jim Bridenstine ise EM-1 görevini SLS roketi olmadan da gerçekleştirebileceklerini söylüyor.

SLS yetişmedi, Elon Musk yardıma geliyor


Bridenstine yaptığı açıklamalarda,"SLS roketinin beklediğimiz tarihte uçması mümkün görünmüyor. Projenin ne kadar zorlayıcı olduğunu şu anda çok iyi anlıyoruz. Biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Ancak bir konuda çok net konuşmak istiyorum. NASA olarak eğer bir söz verdiysek bu söze bağlı kalmamız gerek. 2020'de Ay yörüngesine bir görev düzenleyeceğimizi söyledik ve bunu yapmalıyız. Bu hedefi gerçekleştirmek için her türlü seçeneceği değerlendirmemiz gerekiyor." sözlerini kullandı.

Bridenstine, özel şirketlerin ürettiği roketleri işaret ederek,"Amerika Birleşik Devletleri'nin büyüklüğünü de işte tam olarak burada görebiliyoruz. Şu anda kullanabileceğimiz tamamıyla hazır halde bulunan başka imkanlarımız da var. EM-1 misyonunu bu şekilde gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.
Jim Bridenstine EM-1 görevi için tam olarak hangi şirketle anlaşacaklarını elbette henüz söylemedi. Ancak ArsTechnica'dan Eric Berger'in haberine göre Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, şu anda hali hazırda NASA ile görüşmelere başlamış durumda. SpaceX'in Falcon 9 ve Falcon Heavy roketleriyle EM-1 görevi için rakiplerinin önünde olduğu söyleniyor.

Tabi EM-1 görevi SpaceX roketleriyle başarılı bir şekilde tamamlansa dahi NASA, SLS projesindeki başarısızları nedeniyle eleştirilerin odağı olmaya devam edecek. Son ertelemelerle beraber roketin maliyetinin 14 milyar dolara çıktığı belirtiliyor. Ayrıca SLS'nin üretim ve kalkış maliyetlerinin çok pahalı olması ve teknoloji anlamında da SpaceX'in Falcon Heavy ve Starship roketlerinin gerisinde kalması nedeniyle de ciddi eleştiriler gelmeye devam ediyor.

SLS, başarıyla tamamlanması halinde insanlığı Ay'a götüren Saturn V'i de geride bırakarak tarihin en güçlü roketi ünvanını eline geçirecek. Devasa roket aynı zamanda SpaceX'in Falcon Heavy roketin de yaklaşık 1.8 kat daha güçlü olacak. Bakalım Space Launch System'ın ilk kez kalkışa geçtiği tarihi anları görebilecek miyiz. 

https://arstechnica.com/science/2019/03/nasa-to-consider-use-of-private-rockets-for-first-orion-lunar-mission/ Yorum Yaz
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Nevfel 2 ay en beğenilen
50 sene önce aya gidip gelenler şimdi aya gidecek roketi yapamıyor. Ondan sonra gelde aya gidildiğine inan.
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K E N 2 ay Tugrul_512bit
Suriyeli kardeşlerimize 30 milyar dolar para harcamışız biz 12 milyar küçük ülke bütçesi olur ancak.
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multiTYRT 2 ay ChiefOfficer
Iste devir okumayan adamlarin yuzunden cahiliye devri. Sasiracak ne var. Simdi gelirler su universiteyi bitirdim soyle sinavda derece yaptim
Eline bir tane bilimle ilgili kitap almamis konusuyor iste.
Bilim tarihine biraz bakmis herkes bilir ki NASA'nin Ay'a gitmesi Sovyetler Birligi ile olan yarista onemli oldugu icin USAF tarafindan da desteklenmis bir projedir. Ayrica butceleri sinirsiza yakindi. Simdi adam SLS'i Saturn V'la ayni sey sandigi icin bilip bilmeden konusuyor. SLS basarisiz evet ama neden diye hic soran yok anca bilimi yalanlamaya calissin. Duz dunyacilar ve asiya karsi olanlar da ayni zihniyet. Artik bunlarla internette debate etmekten gina geldi o yuzden merak eden acar okur. Biraz arastirma merakiniz olsun.
Iste devir okumayan adamlarin yuzunden cahiliye devri. Sasiracak ne var. Simdi gelirler su universiteyi bitirdim soyle sinavda derece yaptimEline b...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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DH Misafiri 2 ay
Arkadaşlarımın hepsinin dikkatini şuna çekmek isterim.Yorumlarda bilmeden... okumadan....fizik temel prensiplerini bilmeyenler gibi sözler çok....ancak aya inilip geri gelindiğini düşünmek şuan bile imkansız...önce bildiğinizi düşünerek hatırlatmak istediğim konu ......bilimsel olarak ayın kütlesel çekimi yeryüzünün altıda biri kadardır... Bu hatırlatmalardan sonra asıl sorunu sizlere iletmek istiyorum. Yörüngeye fılatılan herhangi bir roketi izlemiş olan arkadaşlar bilirler ki taşınan bir kapsül için iki veyahut üç adet yakıt kapsülü ihtiyaç olmakta ve bu sadece yörüngeye gitmek için yani yeryüzünün çekiminden kurtulmak için harcanmaktadır ayrıca yanma için gerekli diğer gazlar atmosferde bol miktarda olduğu için bunlar için ayrı bir kapsüle ihtiyaç yoktur..ayrıca kütle çekiminden kurulmak için yüksek hızlara çıkılmakta ve buna dayanıklı olarak kapsuller tasarlanmaktadır.....bahsedilen ay seyahatinde aya indiği iddia edilen ve oradan birkaç kez havalanıp tekrar inen ay modülüne baktığınızda ne bir yakıt modülü nede ayın çekim kuvvetinden kurtulabilecek hıza ulaştırabilecek bir tasarım yok. Yakıt modülü olmuş olsa bile yanmanın olması için gerekli gazlar içinde ayrı bir modül yok. yani bu araç farz edelim ki aya indi veya serbest düşme ile düşürüldü. kardeşim bu ay modülünün dünyadan ayrılması için kullanılan herşeyin altıda biri olacak şekilde aydan kalkış için de bulunması gerekir. ve sen iniş kalkışı birkaç gün yaptığını söylüyorsun bu tam palavra oluyor.ayrıca belirtmek isterim şuanki teknolojide dahil henüz herhangi bir gezegenden tekrar gelebilecek enerji ve tasarım mevcut değil. elon musk ın spacex firmasının fırlattığı falcon heavy de denediği bazı özellikler var ancak onlarda henüz başaramadılar... ve bu çalışmayı var olan enerji ve atmosfer şartlarında bile yapamadılar.yani özetlemek gerekirse şuanki teknoloji dahil ay veya başka bir gezegene gidilebilir ancak dönülemez..dönüldüğünü iddia etmek ahmaklık ve insanları kandırma çabasından başka bir şey değildir....ancak onların olduğu gibi bizimde bu alanlarda çalışmalar yapmamız gerekmektedir ve bunun için hiçbir zaman geç kalınmamıştır. SEVGİLERİMLE
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ipli jeton 2 ay DH Misafiri
Satürn V roketi üzerinde uzay aracıyla birlikte 3039 ton ağırlığında iken, ay modülünün tekrar havalanıp yörüngeye çıkan bölümü ise sadece 4,7 ton. Tabi bunu bilmeden sallayınca böyle oluyor.
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DH Misafiri 2 ay
2150 yılı bile gelse gidemeyeceksiniz, bu yalanlarla insanları kandırarak iyi para götürüyorsunuz.
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Diyanete. Yapsalardı daha iyiyidi
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Kasatka 2 ay
Cübbeli hocam uyarmıştı bu avananakları ama dinlemediler
Rokete bı yanmaz kefen sar . Kaç lira bı kefen 5 bin TL. O 12 milyarın emin olun 3 de 1 i atmosferde sürtünme durumunda roketi sürtünmeden korumak için gövde güçlendirme için harcanmıştır. Al yanmaz kefeni yanmıyor zaten hiç bir şekilde kafadan direkt 4 milyar dolar sana kalıyor. Herşeyi de bız mı söyleyelim. Cümlenin hepsi insanın aptalina söylenir kardessssim.
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DH Misafiri 2 ay
sebeb ne kadarda cok olsa Türkiye gercegini görmemezlikten gelmek acikcasi aptallik olur.Biz kendimiz ile ilgilensek cok daha yapici olur.Türkiyede ünüversite bitirenler asla gercek bir egtimden gecmemi$tir ve ceyrek tahsillidir.imtihan günü dualar ile hatta zemzem suyu icip zemezm suyu ile du$ alip dahada güzeli mahallede toplu dualar ile okula gisip okulunu bitirenler ile dolu..bir alman veya ingilizle iki kelime konu$amiycak kadar ingilizce bilmeyenler ile dolu.Almanlarin el öpüp ba$larinin üstüne koydugu bir tornaci Türkiyede bir hamaldan fazla degeri yok..Yazmak istediklerim bu kadar..Fazlasi degmez.
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Askaparta 2 ay
Nasası maskı, hepsi çakı.
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caneycaney 2 ay
Care Elon Musk
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feylosoft 2 ay
Laf anlatmak çok zor van allen kuşağı nedir bilmeyenden tut, fiziğin temel prensiplerine bilmeyene kadar. Arkadaşlar önce öğrenmeyi öğrenin. Bilim nasıl yapılır öğrenin. Teknik nasıl ilerler öğrenin. 50 senede neden ilerlenmemiş deniyor. Zaten bütün atılım 1950-72 arasında yapıldı. Oradaki temel faktörde alman bilim adamları, soğuk savaş, Sovyet korkusu ve milliyetçilikti zaten... Sonra ekonomik koşullardan, 86 challenger faciasından, Hubble'deki sıkıntıdan dolayı 1980'lerden bugüne hep durgun geçti. Ta kii özellikle özel sektörün bu işe girip uzayın tekrar gündemde olmasına dek. Arkadaşlar bu işler para işi bilim işi. Hergün yeni roket modeli yapılmıyor, eski teknolojiyi bugüne uyarlayamazlar, siz farkında değilsiniz 60 ve 70'lerde onlarca belki de bilmediğimiz yüzlerce insan bu denemeler sırasında feci halde öldü, telef olan hayvanata girmiyorum bile. Bugün bir kişi bile ölse gene bütün çalışmalar sekteye uğrar. Sanki oturmuşlar ofiste yazılım yapıyorlarmış gibi konuşuyorsunuz. Burada fiziki gerçek bir teknoloji var. Yazılım teknolojisi gibi değil motor ve roket teknolojisi.
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kentilyon 2 ay feylosoft
Sen hangi çağda yaşıyorsun şuan teknoloji yokmuş gibi yazmıssın şuan çok ileri teknoloji var imkanlar çok farkına var artık aç gözünü.
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ironman68 2 ay
Arkadaşlar konu aya gitmek değil zaten, marsa gitmek. Marsa gidebilecek büyüklükte ve güçte bir roketi tasarlayıp nasıl çalışıyor acaba diye aya giderek test etmek.Ayın uzaklığı ile marsın uzaklığı arasında inanılmaz bir mesafe farkı var. Gerçekten üzüldüğüm bir nokta ülkemde ne yazıkki yapılamaz, gidilemez, gidilmediki, zaten olmadıki yokki böyle birşey diye sürekli teknolojinin geliştiğini insanlığın ilerlediğini görmek istemeyen bir kitlenin varlığı ve büyüklüğü sonra da neden biz ilerleyemiyoruz neden bu adamlar her alanda atılımlar yapıyor, gelişmeler kaydediyor diye hayıflanmak. Var olan gerçekleşmiş şeyleri kabul etmemek için hava ile yakma, yok sayma, yokki öyle birşey diyerek kendimizi kandırma bunu destekleyen 22+ alan yorum ve düşünce yi kabullenmiş sınırlı kapasite ile bırakın bu tarz şeyleri gerçekleştirmeyi hayal dahi edemiyoruz. Aya gidilmesi marsa gidilmesi efendim ruslar yapmış amerikalılar yada çinliler başarmış şeklinde bakarak ayır ettiğim bir başarı değil kim başarırsa başarsın en önemli konu ilerlemektir insanlığın gelişmesidir. Gönül isterki ülkemiz başarsın gururum çok daha büyük olur.
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DH Specialist 2 ay
Nasıl din üzerinden para aklanıyorsa, bunu artık yemeyenler için de NASA var. Kendini aydın sananlar desteklemeye devam etsin.
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nasa, spacex ve
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