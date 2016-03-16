NASA uzayda yangın çıkaracağını açıkladı

NASA uzaya fırlattığı bir kargo aracında isteyerek yangın çıkaracığını onayladı. NASA'nın geçtiğimiz Ocak ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kargo taşımak için anlaşma imzaladığı Orbital ATK'nın uzay aracı Cygnus, önümüzdeki hafta ISS'e kargosunu ulaştırdıktan sonra geri dönüş yolunda ateşe verilecek.

Önümüzdeki Salı günü, ISS'deki astronotların kargo aracındaki ikmal maddelerini ve bilimsel araçları teslim almalarından sonra gerçekleceşek olan bu ilginç olay NASA'nın Saffire ismini verdiği deneyin bir parçası olacak.

Yangın NASA'nın Yeryüzü'ndeki görevlileri tarafından çıkarılacak. Bilim adamları 20 dakika sürmesi beklenen bu yangın sırasında uzay aracında bulunan sensörler ve kameralar yardımıyla ölçümler yapacaklar.

http://www.theverge.com/2016/3/16/11244364/nasa-saffire-test-fire-orbital-atk-cygnus-iss-resupply-mission

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Saffire deneyinin amacı mikrogravite ortamda alevlerin nasıl geliştiği, hangi hızla yayıldığı, ne kadar büyüyebildiği ve kullandığı oksijen miktarı gibi durumları daha iyi anlayabilmek olacak. Her türlü koşullara karşı en iyi şekilde önlem almak isteyen NASA, böylece astronotları yangın riskinden daha iyi koruyabileceğini düşünüyor.Daha önce de uzayda küçük boyutlu kontrollü yangınlar çıkarılmış olsa da bu deneyin konumu, büyüklüğü nedeniyle diğerlerinden farklı olacak. Astronotlar ve ISS'in herhangi bir zarara uğramasını istemeyen NASA, kargo aracını yeterli uzaklık sağlandıktan sonra ateşe verecek.