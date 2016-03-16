NASA uzayda yangın çıkaracağını açıkladı

NASA uzaya fırlattığı bir kargo aracında isteyerek yangın çıkaracığını onayladı. NASA'nın geçtiğimiz Ocak ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kargo taşımak için anlaşma imzaladığı Orbital ATK'nın uzay aracı Cygnus, önümüzdeki hafta ISS'e kargosunu ulaştırdıktan sonra geri dönüş yolunda ateşe verilecek.
Önümüzdeki Salı günü, ISS'deki astronotların kargo aracındaki ikmal maddelerini ve bilimsel araçları teslim almalarından sonra gerçekleceşek olan bu ilginç olay NASA'nın Saffire ismini verdiği deneyin bir parçası olacak.
Yangın sırasında birçok gözlem yapılacak
Saffire deneyinin amacı mikrogravite ortamda alevlerin nasıl geliştiği, hangi hızla yayıldığı, ne kadar büyüyebildiği ve kullandığı oksijen miktarı gibi durumları daha iyi anlayabilmek olacak. Her türlü koşullara karşı en iyi şekilde önlem almak isteyen NASA, böylece astronotları yangın riskinden daha iyi koruyabileceğini düşünüyor.
Daha önce de uzayda küçük boyutlu kontrollü yangınlar çıkarılmış olsa da bu deneyin konumu, büyüklüğü nedeniyle diğerlerinden farklı olacak. Astronotlar ve ISS'in herhangi bir zarara uğramasını istemeyen NASA, kargo aracını yeterli uzaklık sağlandıktan sonra ateşe verecek.
Kargo aracı 20 dakika boyunca yanacak
Yangın NASA'nın Yeryüzü'ndeki görevlileri tarafından çıkarılacak. Bilim adamları 20 dakika sürmesi beklenen bu yangın sırasında uzay aracında bulunan sensörler ve kameralar yardımıyla ölçümler yapacaklar.
http://www.theverge.com/2016/3/16/11244364/nasa-saffire-test-fire-orbital-atk-cygnus-iss-resupply-mission Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yanlış anlaşılmasın bu deney için konuşmuyorum, uzayda yangın ne kadar kötüye gidebilir bilemem fakat CERN gibi ya da ne bileyim Dünya'nın yörüngesine oturtulan uydular gibi ("Türksat uydusu napcak koca Dünyaya yeaaa" demeyin, o atıklar* yörüngede sürekli birikiyor ve böyle giderse uzay yolculukları çok tehlikeli olacak**, Satürn gibi yörüngeye sahip olacağız) genel olarak insanlığı ilgilendiren konulara kim karar veriyor? Yarın öbürgün uzaylının teki gelip "hayvan oğlu hayvan uzayda Ateş mi yakılır kaç km öteden görünüyor" derse ne yapacağız? Kimi itip ortaya "aha bu yaptı bunun şeyini ehm, kafasını kesin" diyeceğiz biz? Bak misal kaleyi bulmayan top dersek Sabri'yi iteriz kamuoyuna 10 kişi kurtulur.*** Atom bombası vs. geçtim zaten o ayrı konu.
*: Uyduların parçalanması, uzak çöpleri vs.
**:Tehlikeli olmasının sebebi parçaların yörüngede çok yüksek hızlarda hareket etmesi. Ufak parçalar bile o hızlarda delici etki yapabilir, mesela mermi.
***:Galatasaraylı arkadaşlar kızmasın, Guiza'da olur başkası da olur; bak futboldan o kadar uzağım ki Beşiktaştan örnek bile veremiyorum, anladın sen örnekteki amacı he mi Galatasaraylı kardeşim. Konu dağılmasın şimdi niye GS'den örnek verdin diye.
-Skor bile takip etmeyen, dededen dolayı FB'li, futbolu sadece transfer döneminde takip eden Donanım Haber üyesi.