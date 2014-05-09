NASA, uzaydan canlı Dünya yayınına başladı

Haber Editörü
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sayesinde artık uzaydan Dünya'yı canlı olarak izleyebileceğiz.
Uluslarası Uzay İstasyonuna (ISS) yerleştirilen kameralar aracılığıyla farklı açılarla Dünya'nın gösterildiği yayında, ISS'nin Dünya etrafındaki turunu 90 dakikada tamamlaması nedeniyle her 45 dakikalık periyotta Güneş'in batışı ve doğuşu izlenebiliyor.
Arada sırada bağlantı problemleriyle kesilse de genelde canlı olan yayını aşağıdan izleyebilirsiniz.
Live streaming video by Ustream
http://www.space.com/25797-nasa-hd-earth-from-space-video-webcasts.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Buradan bakınca dünyadaki sorunlar ne kadar küçük görünüyor.
Dünya evrenin henüz bilinen kısmına oranlandığında bilmem kaç miyarda biri.Yok gibi birşeyiz.Allah'ın sonsuz kudreti