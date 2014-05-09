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NASA, uzaydan canlı Dünya yayınına başladı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sayesinde artık uzaydan Dünya'yı canlı olarak izleyebileceğiz.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
38,1b
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80
Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sayesinde artık uzaydan Dünya'yı canlı olarak izleyebileceğiz.
Uluslarası Uzay İstasyonuna (ISS) yerleştirilen kameralar aracılığıyla farklı açılarla Dünya'nın gösterildiği yayında, ISS'nin Dünya etrafındaki turunu 90 dakikada tamamlaması nedeniyle her 45 dakikalık periyotta Güneş'in batışı ve doğuşu izlenebiliyor.
Arada sırada bağlantı problemleriyle kesilse de genelde canlı olan yayını aşağıdan izleyebilirsiniz.


Live streaming video by Ustream

http://www.space.com/25797-nasa-hd-earth-from-space-video-webcasts.html Yorum Yaz
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Drfalcon 5 yıl en beğenilen
Dinlendirici...
Buradan bakınca dünyadaki sorunlar ne kadar küçük görünüyor.
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KraftMK 5 yıl
Bilgi paylaşımı:
Dünya evrenin henüz bilinen kısmına oranlandığında bilmem kaç miyarda biri.Yok gibi birşeyiz.Allah'ın sonsuz kudreti
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MxFxOx 5 yıl
"uydudan canlı yayın" dedikleri bu olsa gerek.
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7 Avatar Avatar Avatar
Barni Moloztaş 3 yıl
Canlı yayına çıktık la..
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AirSupport 3 yıl
NASA ISS LİVE veya ISS Live yazarsanız Google'a çıkacaktır.

Veyahut

Akıllı Cihazlarınıza NASA uygulamasını indirirseniz Live Tv bölümünden erişim sağlıyabilirsiniz.
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Güneş989 3 yıl
Yayın gitti bağımlılık yapıyo ama keşke farklı açılardan farklı yerleri gösterseydi mesela bir yayın gittiğinde farklı bir yerden başlasaydı
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paardon 3 yıl Güneş989
Güneş989

Yayın gitti bağımlılık yapıyo ama keşke farklı açılardan farklı yerleri gösterseydi mesela bir yayın gittiğinde farklı bir yerden başlasaydı

link alabilir miyim hocam, konu içerisindeki linkler uçmuş?
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DH Misafiri 3 yıl
abi teşekkürler :D ama bunun programı daha iyi yaklaştırıyon onu yapıyon bunu yapıyon bilmem ne :D
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DH Misafiri 4 yıl
@savarog
Onlar, benim gibi kayıtsız üye. Ama "beyin özürlü" dememiş olsaydın keşke... (:
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Bayberty 4 yıl
yeni...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 4 yıl
Aslında nasanın bazı görüntüleri yalandır. İngiltere bu görüntülerde bir komplo düzenlemiştir. Kuzey kutupları'nda görüntülenen canlı yayın izleni , ingiltere yalan olduğunu kanıtlamak için F16 benzeri uçaklar göndermiş. İnsansız bölgelere saldırı düzenlemiş. Şahsen görüntülerde halen bombalanma ,saldırı eylemiyle ilgili canlı yayında görememiştik. İngiltere bu yayınların bazıları yalandır açıklaması yaptı. Ama aradan 40 dakika sonra bu açıklamayı şakasına dedim. Diye bir röportaj yapılmıştır.
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DH Misafiri 4 yıl
Canlı yayin yapıyorlar hamamda bağlantı 2 saatte gelmezmi arkadaş ya
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savarog 4 yıl
DH misafiri denen beyin özürlü forumu satın mı aldı acaba?
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DH Misafiri 4 yıl
oha harbiden varmışlar :D bunların dişi vardır inş :D sonra bi ayak çukarda gezmeyelim amk :D
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DH Misafiri 4 yıl
guzelmıs ama
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DH Misafiri 4 yıl
Atmosferden insanı dünyanın her yerinde evlerde bile izliyorlar. İnsanın beynine giriyorlar. Organlarını gelen atmosfer akımları bitiriyor. İnsana işkence yapıyorlar. savcılıga şikayet etsen inanmıyorlar. Polisler inanıyor. Buraları satanist teröristler kullanıyor. İnsana işkence yapmak için. Bunu niçin yazdım biliyor musunuz benim gibi başkaları acı çekmesin diye yazıyorum.
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