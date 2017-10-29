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NASA ve Almanya'nın ortak uydu sistemi GRACE, yolun sonuna geldi

NASA ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi tarafından ortaklaşa geliştirilen GRACE ikiz uydu sisteminin, 15 yıllık görev süresinin ardından operasyonlarına son verildi.
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Uzay
Furkan Babur
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NASA ve Almanya'nın ortak uydu sistemi GRACE, yolun sonuna geldi
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Geçtiğimiz ay, 1997 yılında fırlatılan Casini uzay aracının görevlerine son verildiği açıklanmış ve Cassini'nin uzay macerasının sona erdiğine şahit olmuştuk. Cassini kadar hüzünlü bir ayrılık olmasa da NASA ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi tarafından ortaklaşa geliştirilen GRACE ikiz uydu sisteminin de operasyonlarına son verildiği açıklandı. GRACE-1 ve GRACE-2 uydularından oluşan ikiz uydu sistemi Mart 2002'de yerçekimi anomalilerini detaylı olarak ölçmek üzere fırlatılmıştı. Fırlatıldığı tarihte 5 yıl boyunca hizmet sunması beklenen GRACE, bu süreyi üçe katlamış ve 15 yıldan uzun bir süre dünyaya veri aktarımı yapmıştı.


Batarya Sorunları Misyonun Sonunu Getirdi 

Bugüne kadar görevini başarıyla yerine getiren GRACE'in başarılı bir şekilde hizmetlerini sürdürebilmesi için iki uydusunun da sorunsuz bir şekilde çalışması gerekiyordu ancak eylül ayında GRACE-2'nin bataryalarında bir sorun meydana gelmiş ve uydu ile olan bağlantı kopmuştu. GRACE ekibi uydu ile dünya arasında son bir veri paylaşımının gerçekleşmesi için uzun bir süre mücadele etti ancak GRACE-2'nin kalan pil kapasitesi buna müsaade etmedi ve GRACE-2'nin operasyonlarına son verildi. Bu aşamadan itibaren yalnız kalan GRACE-1 uydusunun da bu haliyle misyonunu sürdüremeyeceğine karar kılan yetkililer GRACE görevinin sona erdiğini duyurdu.


GRACE-2'nin kalan yakıtıyla birlikte kasım ayının sonuna doğru atmosfere gireceği ve herhangi bir risk teşkil etmeden düşebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte bataryaları sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam eden GRACE-1, kalibrasyon verilerini toplamak için yılın geri kalanında çalışacak ve 2018'in başında tüm görevlerini tamamlamış bir şekilde emekliye ayrılacak. GRACE uydularının görevlerinin tamamen sonlanmasının ardından NASA ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi yerçekimi anomalilerini izlemeye devam etmek için bu iki uydunun yerine yenilerini fırlatacak.


Önemli Veriler Sunmuştu 

Duyurunun ardından açıklama yapan Geosciences Alman Araştırma Merkezi (GFZ) Yönetim Kurulu Başkanı Reinhard Hüttl, GRACE misyonlarından gurur ve şükran duyduğunu kaydederken GRACE'in 15 yılı boyunca yeryüzünün yer çekimi alanını ve değişkenlerini oldukça hassas bir şekilde ölçtüğünü açıkladı. Misyonun Dünya'nın daha iyi anlaşılmasına katkı sunduğunu ekleyen Hüttl, misyonun yer altı sularında ve buzullarda meydana gelen değişimleri belgelemeye yardımcı olduğunu belirtti.


https://www.engadget.com/2017/10/27/nasa-and-germany-are-about-to-refresh-their-climate-science-sate/ Yorum Yaz
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