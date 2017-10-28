Facebook'tan açıklama: Kimsenin konuşmalarını dinlemiyoruz

Son zamanlarda bazı Facebook kullanıcıları, günlük hayatta gerçekleştirdikleri konuşmaların Facebook tarafından dinlendiğini iddia etmeye başlamıştı. Söz konusu iddialara göre kullanıcılar arkadaşları ile bir konu hakkında konu veya ürün hakkında konuştuktan kısa bir süre sonra Facebook'ta o konuya ya da ürüne ilişkin reklamlar görüyor. Twitter üzerinde de bu iddiaların sıkça dile getirilmesinin ardından Facebook'un reklamdan sorumlu başkan yardımcısı Rob Goldman, konuyla ilgili açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.





''Mikrofonları Asla Kullanmayız''

Rob Goldman, Reply All isimli bir yayının sunucusu olan ve Facebook'un, kullanıcıların mikrofonlarını reklam faaliyetlerinde kullanmak üzere dinlediğini iddia eden radyo yapımcısı PJ Vogt'un iddiasına Twitter üzerinden yanıt verdi. Facebook'taki reklam ürünlerini yayınlayan kişi olduğunu vurgulayan Goldman, ''Hiçbir zaman mikrofonları reklamlar için kullanmadık ve asla kullanmayız.'' açıklamasını yaptı. İddiaların doğru olmadığını dile getiren Goldman, Facebook çatısı altında faaliyet gösteren Instagram'daki reklamlar için de mikrofonları kullanmadıklarını belirtti.





Geçtiğimiz yıl Güney Florida Üniversitesi'nde kitle iletişim profesörü olan Kelli Burns, Facebook'un kullanıcıları dinleyip dinlemediğini tespit etmek için telefon yanındayken belirli konular hakkında konuştuğunu ve sonrasında Facebook'un konularla ilgili reklamlar gösterdiğini gözlemlediğini açıklamıştı. Bu açıklamanın yanıt veren Facebook ise "Biz, yüksek sesle konuştuğunuz şeylerle ilgili değil, insanların ilgi alanlarına ve diğer profil bilgilerine dayalı reklamlar gösteriyoruz" diyerek iddiaları yalanlamıştı. Geçen süre içinde Facebook'a yönelik benzer suçlamalar artarak devam etse de Facebook'un kullanıcıları dinleyen bir araç kullanıp kullanmadığı tam anlamıyla keşfedilmiş değil.





Bu yılın başında Wikileaks tarafından sızdırılan belgeler ile FBI'ın; bilgisayarlar, oyun konsolları, cep telefonları ve akıllı televizyonlar aracılığıyla dinleme yapabildiği ortaya çıkmıştı. Uzun yıllar boyunca gizli tutulabilen bu dinlemelerin ortaya çıkması, Facebook'un da benzer şekilde gizli dinlemeler yapabildiği iddialarına dayanak oluşturuyor. Ancak yine de pek çok kullanıcının şikayet ettiği söz konusu reklamların ''sadece bir tesadüf mü yoksa sistemli bir dinlemenin mi bir parçası olduğu'' şu an için bilinmiyor.