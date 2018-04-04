NASA'dan sessiz süpersonik uçak projesi

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Sesten hızlı hareket eden ilk yolcu uçağı Concorde'un yaklaşık 15 yıl önce son seferini yapmasının ardından araştırmacılar süpersonik uçak teknolojisini yeniden ticari kullanıma sunmanın yollarını arıyor. Süpersonik uçakların yapımında ve kullanımında çok fazla problemle karşılaşılsa da uzmanlara göre sesten hızlı hareket eden bir uçağın kullanımındaki en büyük engel sonik patlama sesi. Ses hızından daha hızlı hareket eden süpersonik uçağın önünde bir şok dalgası oluştuğundan 200 desibelin üzerinde sonik patlama sesi meydana gelebiliyor. Sivil hayata ve bölgedeki canlılara zarar verebilen bu ses yakınlardaki evlerin camlarının çatlamasına da neden olabiliyor. Bu nedenle geçmişteki uluslararası süpersonik yolcu uçuşları açık sular üzerinde olacak şekilde sınırlandırılmıştı.





Kapı sesinden daha sessiz

Bu problemi aşmak isteyen NASA, sessiz süpersonik uçak geliştirmesi için Lockheed Martin şirketiyle anlaşma imzaladı. 247.5 milyon dolarlık sözleşme bedeli karşılığında dünyanın en büyük savunma sanayi şirketi olan Lockheed Martin gürültüsüz bir şekilde uçan süpersonik uçağın prototipini oluşturacak ve testlerini tamamlayacak. Oluşturulacak uçağın uçuş esnasında çıkaracağı sesin bir otomobil kapısının kapatılması esnasında çıkan sesten(75 desibel) daha az olacağı belirtiliyor.





Sözleşme uyarınca Lockheed Martin'in 31 Aralık 2021 tarihine kadar söz konusu prototipi tamamlayıp NASA'ya teslim etmesi gerekiyor. Tabi sözleşmedeki tek şart uçağın sessiz olması değil. Süpersonik uçağın aynı zamanda 55 bin feet(16.7 km) yükseklikte saatte 1512 kilometre(Mach 1.2) hızında hareket etmesi isteniyor. Üretilecek deneysel uçağı devralıp üzerinde geliştirmeler yapmayı planlayan NASA, Concorde'un ardından bir süpersonik uçağın yeniden ticari faaliyetlerde kullanılabileceğini göstermek istiyor.





Yasal düzenlemeler değiştirilebilir

Lockheed Martin uçağın üretimiyle ilgili çalışmalarını sürdürürken NASA ise işin yasal zeminini yeniden şekillendirmeye çalışacak. ABD'de 1973 yılında yürürlüğe giren kanunla süpersonik uçakların sivil havacılıkta kullanımı yasaklanmıştı. Yine benzer tarihlerde yürürlüğe giren çevre kanunları da süpersonik uçakların uçabileceği bölgelere ciddi kısıtlamalar getirmişti. Tabi bu eski düzenlemeler dönemin bilimsel anlayışına dayanırken süpersonik uçaklara olan ön yargıyla kaleme alınmıştı. NASA şimdi bu düzenlemeleri değiştirmek ve süpersonik uçakların kullanım alanını genişletmek istiyor.

https://newatlas.com/lockheed-martin-supersonic-x-plane-contract/54058/