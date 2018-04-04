NASA'dan sessiz süpersonik uçak projesi

Kapı sesinden daha sessiz
Bu problemi aşmak isteyen NASA, sessiz süpersonik uçak geliştirmesi için Lockheed Martin şirketiyle anlaşma imzaladı. 247.5 milyon dolarlık sözleşme bedeli karşılığında dünyanın en büyük savunma sanayi şirketi olan Lockheed Martin gürültüsüz bir şekilde uçan süpersonik uçağın prototipini oluşturacak ve testlerini tamamlayacak. Oluşturulacak uçağın uçuş esnasında çıkaracağı sesin bir otomobil kapısının kapatılması esnasında çıkan sesten(75 desibel) daha az olacağı belirtiliyor.
Sözleşme uyarınca Lockheed Martin'in 31 Aralık 2021 tarihine kadar söz konusu prototipi tamamlayıp NASA'ya teslim etmesi gerekiyor. Tabi sözleşmedeki tek şart uçağın sessiz olması değil. Süpersonik uçağın aynı zamanda 55 bin feet(16.7 km) yükseklikte saatte 1512 kilometre(Mach 1.2) hızında hareket etmesi isteniyor. Üretilecek deneysel uçağı devralıp üzerinde geliştirmeler yapmayı planlayan NASA, Concorde'un ardından bir süpersonik uçağın yeniden ticari faaliyetlerde kullanılabileceğini göstermek istiyor.
Yasal düzenlemeler değiştirilebilir
Lockheed Martin uçağın üretimiyle ilgili çalışmalarını sürdürürken NASA ise işin yasal zeminini yeniden şekillendirmeye çalışacak. ABD'de 1973 yılında yürürlüğe giren kanunla süpersonik uçakların sivil havacılıkta kullanımı yasaklanmıştı. Yine benzer tarihlerde yürürlüğe giren çevre kanunları da süpersonik uçakların uçabileceği bölgelere ciddi kısıtlamalar getirmişti. Tabi bu eski düzenlemeler dönemin bilimsel anlayışına dayanırken süpersonik uçaklara olan ön yargıyla kaleme alınmıştı. NASA şimdi bu düzenlemeleri değiştirmek ve süpersonik uçakların kullanım alanını genişletmek istiyor.
https://newatlas.com/lockheed-martin-supersonic-x-plane-contract/54058/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle