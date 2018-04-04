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NASA'dan sessiz süpersonik uçak projesi

NASA, sonik patlama sesi yaratmayan sessiz bir süpersonik uçak geliştirmesi için Lockheed MArtin şirketiyle anlaştı. Uçak otomobil kapısını kapatma sesinden daha az bir sesle hareket edecek.
1 yıl
2,9b
1
6
havacılık
Furkan Babur
Yazar
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NASA'dan sessiz süpersonik uçak projesi
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Sesten hızlı hareket eden ilk yolcu uçağı Concorde'un yaklaşık 15 yıl önce son seferini yapmasının ardından araştırmacılar süpersonik uçak teknolojisini yeniden ticari kullanıma sunmanın yollarını arıyor. Süpersonik uçakların yapımında ve kullanımında çok fazla problemle karşılaşılsa da uzmanlara göre sesten hızlı hareket eden bir uçağın kullanımındaki en büyük engel sonik patlama sesi. Ses hızından daha hızlı hareket eden süpersonik uçağın önünde bir şok dalgası oluştuğundan 200 desibelin üzerinde sonik patlama sesi meydana gelebiliyor. Sivil hayata ve bölgedeki canlılara zarar verebilen bu ses yakınlardaki evlerin camlarının çatlamasına da neden olabiliyor. Bu nedenle geçmişteki uluslararası süpersonik yolcu uçuşları açık sular üzerinde olacak şekilde sınırlandırılmıştı.


Kapı sesinden daha sessiz 

Bu problemi aşmak isteyen NASA, sessiz süpersonik uçak geliştirmesi için Lockheed Martin şirketiyle anlaşma imzaladı. 247.5 milyon dolarlık sözleşme bedeli karşılığında dünyanın en büyük savunma sanayi şirketi olan Lockheed Martin gürültüsüz bir şekilde uçan süpersonik uçağın prototipini oluşturacak ve testlerini tamamlayacak. Oluşturulacak uçağın uçuş esnasında çıkaracağı sesin bir otomobil kapısının kapatılması esnasında çıkan sesten(75 desibel) daha az olacağı belirtiliyor.


Sözleşme uyarınca Lockheed Martin'in 31 Aralık 2021 tarihine kadar söz konusu prototipi tamamlayıp NASA'ya teslim etmesi gerekiyor. Tabi sözleşmedeki tek şart uçağın sessiz olması değil. Süpersonik uçağın aynı zamanda 55 bin feet(16.7 km) yükseklikte saatte 1512 kilometre(Mach 1.2) hızında hareket etmesi isteniyor. Üretilecek deneysel uçağı devralıp üzerinde geliştirmeler yapmayı planlayan NASA, Concorde'un ardından bir süpersonik uçağın yeniden ticari faaliyetlerde kullanılabileceğini göstermek istiyor.


Yasal düzenlemeler değiştirilebilir 

Lockheed Martin uçağın üretimiyle ilgili çalışmalarını sürdürürken NASA ise işin yasal zeminini yeniden şekillendirmeye çalışacak. ABD'de 1973 yılında yürürlüğe giren kanunla süpersonik uçakların sivil havacılıkta kullanımı yasaklanmıştı. Yine benzer tarihlerde yürürlüğe giren çevre kanunları da süpersonik uçakların uçabileceği bölgelere ciddi kısıtlamalar getirmişti. Tabi bu eski düzenlemeler dönemin bilimsel anlayışına dayanırken süpersonik uçaklara olan ön yargıyla kaleme alınmıştı. NASA şimdi bu düzenlemeleri değiştirmek ve süpersonik uçakların kullanım alanını genişletmek istiyor.


https://newatlas.com/lockheed-martin-supersonic-x-plane-contract/54058/ Yorum Yaz
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JoeyBane 1 yıl en beğenilen
75db ses çıkartarak kapımı kapatanın vay haline
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DH Misafiri 1 yıl
Karbon bazlı yakıt kullanan taşıt şirketlerinin yumuta kapının ağzına geldi, paçalar tutuştu. Daha önce arge masülü olup depolarında tuttukları ama piyasaya yavaş yavaş sürdükleri yeni teknoloji ürünlerini, şimdi telaşla piyasaya boca ediyorlar. Çünkü elektrik ve diğer yakıt türlerinin yaygınlaşarak araçlara getireceği hız, konfor, ucuzluk gibi çığır açacak özelliklerine rekabet edebilmek ve arge depolarında piyasaya sürülme vaktini bekleyen arge ürünlerinin elektrik ve diğer yakıt ürünleri karşısında demode kalıp arge masraflarının haybeye gitmesinden telaşlılar. Son 4-5 senedir araç markalarının motor teknolojisinde piyasaya yeni ürün arz sıklığı buna işaret ediyor. Arge depolarını boşaltıyorlar. Hani çok sık rastlarız ya: "kapatıyoruz, boşaltıyoruz, etiketin yarısı, iş değişikliği..." Durum bundan ibaret. Yoksa 250 milyon dolar arge masrafı nedir ki? Hiç...
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tarama 1 yıl
Karbon bazlı yakıt kullanan taşıt şirketlerinin yumuta kapının ağzına geldi, paçalar tutuştu. Daha önce arge masülü olup depolarında tuttukları ama piyasaya yavaş yavaş sürdükleri yeni teknoloji ürünlerini, şimdi telaşla piyasaya boca ediyorlar. Çünkü elektrik ve diğer yakıt türlerinin yaygınlaşarak araçlara getireceği hız, konfor, ucuzluk gibi çığır açacak özelliklerine rekabet edebilmek ve arge depolarında piyasaya sürülme vaktini bekleyen arge ürünlerinin elektrik ve diğer yakıt ürünleri karşısında demode kalıp arge masraflarının haybeye gitmesinden telaşlılar. Son 4-5 senedir araç markalarının motor teknolojisinde piyasaya yeni ürün arz sıklığı buna işaret ediyor. Arge depolarını boşaltıyorlar. Hani çok sık rastlarız ya: "kapatıyoruz, boşaltıyoruz, etiketin yarısı, iş değişikliği..." Durum bundan ibaret. Yoksa 250 milyon dolar arge masrafı nedir ki? Hiç...
Yanıtla
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murdocklawless 1 yıl
tok kapı sesli uçak.
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JoeyBane 1 yıl en beğenilen
75db ses çıkartarak kapımı kapatanın vay haline
1 Yanıt Yanıtla +5
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Swothra 1 yıl JoeyBane
Bizim alt komşu kapatıyor valla. Kapıyı öyle bir vuruyor ki 7 katlı apartman baştan aşağı sallanıyor.
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napolyon94 1 yıl
Trump butceyi arttirinca hemen cekmeceleri acmaya basladilar :))
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