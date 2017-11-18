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NASA'nın Juno uydusu Jüpiter'deki dev fırtınayı görüntüledi

NASA’nın keşif uydusu Juno, Jüpiter'in kuzey yarım küresinde meydana gelen fırtınanın görüntülerini kaydetti. Bulutlar, güneş ışığının gölgesi ve Jüpiter birleşince büyüleyici bir görüntü yakalanmış.
1 yıl
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5
Uzay
Yusuf Akbaş
Yazar
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NASA'nın Juno uydusu Jüpiter'deki dev fırtınayı görüntüledi
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NASA’nın Jüpiter keşif uydusu Juno, gezegenin kuzey yarım küresinde meydana gelen dev fırtınanın görüntülerini kaydetti.

Gez devi olarak bilinen ve Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni olan Jüpiter ile Nasa uydusu Juno’nın dokuzuncu yakın geçişi sırasında 24 Ekim'de çektiği görüntülerden seçilen bir fotoğraf,  NASA'nın internet sitesinde “Günün Fotoğrafı” başlığıyla yayımlandı. Farklı renk tonlarına sahip fotoğraf büyüleyici duruyor.

Gezegenin yaklaşık 10 bin 100 kilometre üzerinden çekilen fotoğrafta, farklı irtifadaki bulutları saat yönünün tersinde sürükleyen bir fırtına görülüyor. Daha koyu renkte olan bulutlar parlak olanlara göre atmosferin daha derinlerine yayılmış.

Fırtınanın parlak bulutlu kolları arasında daha küçük bulutların ve bulut kümelerinin görüldüğü fotoğrafta, güneş ışığı sağ taraftan geldiğinden bulutların gölgeleri sola doğru düşüyor.

Parlak bulutlar ile gölgeleri arasında, hem derinlik hem de yatay mesafe olarak 6 ila 13 kilometre arasında mesafe olduğu görülüyor. Bu Juno'nun "gaz devinde" daha önce yaptığı gözlemlerle örtüşüyor. Bilim adamları bu parlak bulutların atmosferde yukarı yükselen amonyak buz kristallerinden oluştuğunu düşünüyor. Sonuç olarak tuvalin Jupiter olduğu bir sanat eseri ortaya çıkıyor.

Yaklaşık 6 yıldır görevde olan ve bir buçuk yıldır Jüpiter üzerinde keşif faaliyetleri yapan Juno, 20 Şubat 2018'de gezegenin yüzeyine doğru yapacağı son dalışın ardından atmosferde yanarak misyonunu tamamlayacak.


https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21971/jovian-tempest Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Ebru sektörü şokta :D
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muroooo19 1 yıl
Lan bırakın yalanı. Bi ebrucu bulmuşlar on numara çalışma yapmış adam :)
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St Batuhan 1 yıl
Jüpiter'in yakın çekimlerini görünce aklıma uzakta detaylı modellenmemiş olan, düşük kaplamalı 3d nesneler geliyor eski oyunlardaki. İdareten bir kaplama atılmış, nasıl olsa oyuncular ulaşmaz buraya o nedenle uğraşmayalım gibi.
Eskiden böyle gelirdi ama buradaki görüntü tam tersi yönde bir sanat eserinin ortaya çıkışı gibi. Gün gelir bunu canlı olarak görebiliriz umarım. Canlıdan kastım ise yanından uzay aracıyla geçerken görmek tabii ki.
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mavizaman 1 yıl
video isteriz nasa şaşırma sabrımızı taşırma.
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DubSteq 1 yıl
Van Gogh tablosu gibi.
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Ebru sektörü şokta :D
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muroooo19 1 yıl
Lan bırakın yalanı. Bi ebrucu bulmuşlar on numara çalışma yapmış adam :)
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