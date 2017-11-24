NASA'nın dev Mars roketi SLS yine ertelendi "Bu sefer hedef 2020"

ABD uzay ajansı NASA, 2030'lu yıllarda planladığı insanlı Mars görevleri için hazırlanan devasa roketi SLS'in (Space Launch System) ilk fırlatılma tarihini bir kez daha erteledi. Geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama yayınlayan uzay ajansı, dev roketin 2020 yılından önce fırlatılmasının mümkün görünmediğini duyurdu.

Mars'tan önce Ay'a gidecek

Tarihin en güçlüsü olmaya geliyor

20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i insanoğlunun en büyük uzay macerasına taşıyan Saturn V'den dahi daha güçlü olacak şekilde dizayn edilen SLS(Space Launch System), nihai haliyle 9.2 milyon pound'luk itici kuvvete ulaşacak. Tarihin en güçlüsü olmaya gelen devasa roket, aynı zamanda günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den neredeyse 4.5 kat, SpaceX'in önümüzdeki ay fırlatmayı planladığı Falcon Heavy'den ise yaklaşık 1.8 kat daha güçlü.

https://spaceflightnow.com/2017/11/20/nasa-expects-first-space-launch-system-flight-to-slip-into-2020/

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2011 yılından bu yana geliştirilme süreci devam edenİlk kez geçtiğimiz Nisan ayında roketin 2018 yılında fırlatılamayacağını açıklayan NASA; fırlatılış tarihini önce 2018 yılından 2019'un ortalarına almış, sonrasında ise 2019'un son aylarını işaret etmişti. Ancak dev roketin geliştirilme sürecinde aksilikler ardı ardına geliyor olacak ki uzay ajansı şimdi de roketin 2020 yılından önce fırlatılamayacağını belirtiyor.NASA'nın gelecek planlarında hayati önem taşıyan SLS'nin elbette en büyük hedefi Mars'a insan taşımak olacak. Ancak roketin Mars'a insan taşımadan önce de birçok önemli görevi buluyor. Bu görevlerden en dikkat çekeniyseNASA'nın, hem Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alması hem de Mars'a giden yolda bir basamak olması için hazırladığı Deep Space Gateway'in inşaası, SLS'in 2022 yılındaki ilk insanlı görevinde başlayacak. SLS, 2022-2030 yılları arasında birçok kez Ay'a insanlı uçuş gerçekleştirecek. Roketin ilk test tarihinin 2019'dan 2020'ye alınmasının bu görevleri etkileyip etkilemeyeceği ise belli değil.