Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA'nın dev Mars roketi SLS yine ertelendi "Bu sefer hedef 2020"

NASA'nın insanlı Mars ve Ay görevleri için 2011'den bu yana geliştirdiği devasa roket SLS'in peşini aksilikler bir türlü bırakmıyor. Roketin ilk fırlatılma tarihi bir kez daha ertelendi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,9b
1
3
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD uzay ajansı NASA, 2030'lu yıllarda planladığı insanlı Mars görevleri için hazırlanan devasa roketi SLS'in (Space Launch System) ilk fırlatılma tarihini bir kez daha erteledi. Geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama yayınlayan uzay ajansı, dev roketin 2020 yılından önce fırlatılmasının mümkün görünmediğini duyurdu.

2011 yılından bu yana geliştirilme süreci devam eden SLS'in önceleri 2018 yılında fırlatılacağı tahmin ediliyordu. İlk kez geçtiğimiz Nisan ayında roketin 2018 yılında fırlatılamayacağını açıklayan NASA; fırlatılış tarihini önce 2018 yılından 2019'un ortalarına almış, sonrasında ise 2019'un son aylarını işaret etmişti. Ancak dev roketin geliştirilme sürecinde aksilikler ardı ardına geliyor olacak ki uzay ajansı şimdi de roketin 2020 yılından önce fırlatılamayacağını belirtiyor.

Mars'tan önce Ay'a gidecek


NASA'nın gelecek planlarında hayati önem taşıyan SLS'nin elbette en büyük hedefi Mars'a insan taşımak olacak. Ancak roketin Mars'a insan taşımadan önce de birçok önemli görevi buluyor. Bu görevlerden en dikkat çekeniyse Ay yörüngesinde kurulması planlanan dev uzay üssü, orijinal ismiyle Deep Space Gateway.

NASA'nın, hem Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alması hem de Mars'a giden yolda bir basamak olması için hazırladığı Deep Space Gateway'in inşaası, SLS'in 2022 yılındaki ilk insanlı görevinde başlayacak. SLS, 2022-2030 yılları arasında birçok kez Ay'a insanlı uçuş gerçekleştirecek. Roketin ilk test tarihinin 2019'dan 2020'ye alınmasının bu görevleri etkileyip etkilemeyeceği ise belli değil.

Tarihin en güçlüsü olmaya geliyor


20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i insanoğlunun en büyük uzay macerasına taşıyan Saturn V'den dahi daha güçlü olacak şekilde dizayn edilen SLS(Space Launch System), nihai haliyle 9.2 milyon pound'luk itici kuvvete ulaşacak. Tarihin en güçlüsü olmaya gelen devasa roket, aynı zamanda günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den neredeyse 4.5 kat, SpaceX'in önümüzdeki ay fırlatmayı planladığı Falcon Heavy'den ise yaklaşık 1.8 kat daha güçlü.

https://spaceflightnow.com/2017/11/20/nasa-expects-first-space-launch-system-flight-to-slip-into-2020/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xamaximax 2 yıl
nasa yalanları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 2 yıl
Politika yapiyorlar iste.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl
Hedef 2023 desin, daha fazla ertelemesinler artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Ay'da araba sürmek nasıl bir şey? İşte Apollo astronotlarının Ay'da sürüş keyfi 2 yıl TunnelBear’den şifre saklama uygulaması 2 yıl FATİH projesi kapsamında dağıtılan tabletlerin yerini dizüstü bilgisayarlar alıyor! 2 yıl Justice League gişede beklentilerin altında kaldı 2 yıl Renault'dan "Black Friday" indirimi 2 yıl Türkiye'de temiz hava kalmadı! EA, tüm kötülüklerin merkezi | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Tesla Semi'ye ait hızlanma videoları internete düşmeye başladı 2 yıl Nokia 8 için Android Oreo 8.0 güncellemesi dağıtılmaya başlandı 2 yıl Intel Core i9 isimlendirmesi mobile geliyor 2 yıl Microsoft yavaş yavaş Android telefon satıcısına dönüşüyor 2 yıl Türkiye'nin uydu test merkezini gezmek ister misiniz? 2 yıl Tesla Roadster'ın tasarımı Honda NSX'in kopyası mı? 2 yıl Imgur, 1.7 milyon kullanıcının e-posta ve şifrelerinin çalındığını itiraf etti 2 yıl Toyota'nın avuç içine sığan robotu Kirobo Mini satışa sunuldu 2 yıl Samsung’dan micro LED televizyonlar geliyor 2 yıl Black Friday Jeff Bezos'a yaradı: Serveti 100 milyar doları aştı 2 yıl Twitter’a sonra oku özelliği geliyor 2 yıl Avustralya yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçme yolunda ilerliyor 2 yıl Rus milyarder, uzaylı arayışında NASA'yı alt etmek istiyor: İşte detaylar 2 yıl Audi bu yıl da Real Madrid'li futbolculara ücretsiz lüks otomobil verdi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN NASA'nın dev Mars roketi SLS yine ertelendi "Bu sefer hedef 2020" Sonraki Ülkemizdeki ilk iPhone X sahipleri belli oldu 2 yıl Apple'dan katlanabilir iPhone için patent başvurusu 2 yıl Arttırılmış gerçeklik destekli sanal bebek oyunu geliyor 2 yıl İnan Kıraç: Yerli otomobil elektrikli olacak 2 yıl Düşük fiyatlı ve ince çerçeveli Xiaomi R1 göründü 2 yıl Kosta Rika, 2017'de tam 300 gün hiç fosil yakıt kullanmadı 2 yıl Avrupa'nın ilk Bitcoin yatırım fonu kuruldu 2 yıl Altay Tankı için teklif veren şirketler belli oldu 2 yıl İngiltere'den elektrikli araçlara 500 milyon Pound yatırım 2 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Konsol Üssü 2 yıl Ethereum'dan rekor: 400$'ı aşmayı başardı 2 yıl Yerli 4.5 tonluk dev İHA projesi için önemli adım 2 yıl Amazon Cyber Monday indirimlerinde Türkiye'ye gönderimi yapılan uygun fiyatlı 10 ürün 2 yıl Sanctum 2 oyunu Humble Bundle'da ücretsiz 2 yıl Firefox daha önce hacklenmiş web sitelerini kullanıcılara bildirecek 2 yıl Ryzen APU’larında Vega birimi DDR4 bellek kullanıyor 2 yıl Raspberry Pi tabanlı Pip konsol kavramını değiştiriyor 2 yıl Apple’ın Güney Kore ofisine şok polis baskını 2 yıl Samsung Galaxy S9'un çıkış tarihi ve muhtemel özellikleri 2 yıl Esrarengiz alt sistem Intel Management Engine açıkları kapatıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim