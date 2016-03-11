NASA'nın yeni roket motoru testleri uzayın derinliklerine gidiş umudunu arttırdı

NASA'nın uzayın derinliklerine astronot gönderme konusundaki yoğun çalışmaları devam ediyor. Kurumun amacı Mars ve ötesindeki yerlere insanlı uzay araçları göndermek. Bunun için de ilk olarak 1981 yılında kullanılan RS-25 roket motorları üzerinde çalışmalarına devam ediyorlar.

Yeni kontrol üniteleriyle sürekli geliştirilen bu motor 10 Mart'taki testte 500 saniye boyunca başarılı bir şekilde ateşlendi. Dört adet RS-25'in Uzaya Fırlatma Sistemi'nin çekirdeğini oluşturacağı bildirilirken bu motorun insanları 45 yıldır uzayın derinliklerine fırlatanla aynı motor olduğu belirtiliyor.

NASA bu roketler üzerinde AeroJet Rocketdyne ile birlikte çalışıyor ve iki kurum geçen yıl da bir çok test gerçekleştirmişti. Bu haftaki başarılı testlerin ardından AeroJet Rocketdyne ve NASA farklı operasyonel durumlar ve kontrolcü üzerine odaklanacak. Bu motorların tasarım temellerinin 1970'lerdeki ilk Space Shuttle programına kadar uzandığını belirtelim. İlk uçuş ise 1981 yılında gerçekleştirilmişti.Bu motorlar o günden beri çok sayıda teste tâbi tutulduklarından dolayı güvenilirlik oranları da oldukça yüksek.

http://www.engadget.com/2016/03/11/nasa-tests-rocket-engines-prepares-for-deep-space-exploration/?ncid=txtln