Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA'nın yeni roket motoru testleri uzayın derinliklerine gidiş umudunu arttırdı

Nasa'nın yeni roket motoru testlerinin sonuçları umut verici. Bu çalışmalar başarıya ulaştığı takdirde insanoğlunun uzayın derinliklerine gidişinde önemli bir rol oynayabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,8b
1
8
Uzay
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NASA'nın yeni roket motoru testleri uzayın derinliklerine gidiş umudunu arttırdı
Tam Boyutta Gör

NASA'nın uzayın derinliklerine astronot gönderme konusundaki yoğun çalışmaları devam ediyor. Kurumun amacı Mars ve ötesindeki yerlere insanlı uzay araçları göndermek. Bunun için de ilk olarak 1981 yılında kullanılan RS-25 roket motorları üzerinde çalışmalarına devam ediyorlar.
Yeni kontrol üniteleriyle sürekli geliştirilen bu motor 10 Mart'taki testte 500 saniye boyunca başarılı bir şekilde ateşlendi. Dört adet RS-25'in Uzaya Fırlatma Sistemi'nin çekirdeğini oluşturacağı bildirilirken bu motorun insanları 45 yıldır uzayın derinliklerine fırlatanla aynı motor olduğu belirtiliyor. 
NASA bu roketler üzerinde AeroJet Rocketdyne ile birlikte çalışıyor ve iki kurum geçen yıl da bir çok test gerçekleştirmişti. Bu haftaki başarılı testlerin ardından AeroJet Rocketdyne ve NASA farklı operasyonel durumlar ve kontrolcü üzerine odaklanacak. Bu motorların tasarım temellerinin 1970'lerdeki ilk Space Shuttle programına kadar uzandığını belirtelim. İlk uçuş ise 1981 yılında gerçekleştirilmişti.Bu motorlar o günden beri çok sayıda teste tâbi tutulduklarından dolayı güvenilirlik oranları da oldukça yüksek.

http://www.engadget.com/2016/03/11/nasa-tests-rocket-engines-prepares-for-deep-space-exploration/?ncid=txtln Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lazeran 3 yıl en beğenilen
Cahilikte siniriniz yok yemin ediyorum. Once git roket yakiti ne onu ogren mazot yakmiyorlar
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 3 yıl
Ortaya inanılmaz bir güç çıkıyor.12 milyon beygir,232 bin ton itiş gücü. Modern bir jet uçağı motorundan 8 kat daha güçlü. Motor, kilogram başına 200 beygir güç üreten 4 adet türbinli pompa ile 37 bin devirde dönen bir ana şafttan oluşuyor.
Yakıt motora -240 C ile girip yandıktan sonra, 3350 C ile egzostan atılıyor.Motor teknolojisinin en uç noktası.
Ortaya inanılmaz bir güç çıkıyor.12 milyon beygir,232 bin ton itiş gücü. Modern bir jet uçağı motorundan 8 kat daha güçlü. Motor, kilogram başına 200 beygir gü...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
motor dan cok anlıyon 240 C ile girip yandıktan sonra, 3350 C ile egzostan atılıyor.Motor teknolojisinin en uç noktası. diyo bu motor neyle sohucak ve havayı nerden cekicek sohutma sistemi ne hava olmadımı ateşleme olmaz ve egzoz dan vcıkmaz itiş gücü olmaz kanka bunu gibi cogu şeyvar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drazy 3 yıl DH Misafiri
Yanma için havaya ihtiyaç yok. Sıvı oksijen ve yakıt karışımı yanma sağlıyor zaten mesela uzayda da hava yok ama motorlar bu sayede yanarak enerji üretiyor.

Yanma için gerekli olanlar yakıt ve oksijen. İkisini kontrollü olarak yanma odasında karıştırdığında atmosferdeki havaya ihtiyaç duymuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
STMUS 3 yıl
Plasma motorundan bahsediliyordu bir ara, Mars'a gidiş falan çok kolaylaşacaktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 3 yıl
Ortaya inanılmaz bir güç çıkıyor.12 milyon beygir,232 bin ton itiş gücü. Modern bir jet uçağı motorundan 8 kat daha güçlü. Motor, kilogram başına 200 beygir güç üreten 4 adet türbinli pompa ile 37 bin devirde dönen bir ana şafttan oluşuyor.
Yakıt motora -240 C ile girip yandıktan sonra, 3350 C ile egzostan atılıyor.Motor teknolojisinin en uç noktası.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
6.cadde 3 yıl
Warp teknolojili motorlarin hayal oldugu kanitlanmis oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 3 yıl en beğenilen
Cahilikte siniriniz yok yemin ediyorum. Once git roket yakiti ne onu ogren mazot yakmiyorlar
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
atmosfere verilen zarar düşünülüyordur umarım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
en sonunda buhar gücü ile gideni yapacaklar bakın görün :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Galaxy S7'nin iki farklı kamera sensörü karşı karşıya 3 yıl General Motors'tan otonom araçlara yatırım 3 yıl Güneş tutulmasının uçaktan çekilmiş muhteşem görüntüleri 3 yıl Facebook Messenger Windows 10 uygulamasının ekran görüntüleri sızdı 3 yıl Motion Sensor ile iOS cihazınız hareket algılayabiliyor 3 yıl Twitter mutsuz çalışanlarını elde tutmak için para teklif ediyor 3 yıl 2si1 "Overlockcu" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sony h.ear kulaklık ailesi, hi-res ses ve fazlası 3 yıl Bosch, IoT için kendi bulut bilişim hizmetlerini başlatıyor 3 yıl Tesla'nın elektrikli otomobilleri yarış pistlerinde mücadele edecek 3 yıl Sony Xperia Z3, Z3 Compact ve Z2 için Android 6.0.1 güncellemesi çıktı 3 yıl Nvidia'dan giriş seviyesine 3 yeni mobil ekran kartı 3 yıl MediaTek: Helio X30'dan çok umutluyuz 3 yıl Microsoft Edge kısa süre sonra eklentileri destekleyecek 3 yıl Asus, sıvı soğutmalı GeForce GTX 980 Ti STRIX Gaming Ice ekran kartını duyurdu 3 yıl Alphabet başkanı Eric Schmid iPhone kullanırken yakalandı 3 yıl Android N’in ilk betasındaki bilinen hatalar 3 yıl Sony: Oculus Rift, Playstation VR'den daha iyi olabilir 3 yıl Uygulamaları kapatmak kullanım süresini etkilemiyor 3 yıl Corsair, ilk SFX uyumlu güç kaynaklarını satışa sunuyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN NASA'nın yeni roket motoru testleri uzayın derinliklerine gidiş umudunu arttırdı Sonraki Manus VR, sanal gerçeklik dünyasında ellerin kullanımını kolaylaştırıyor 3 yıl Kaptan Amerika: İç Savaş'ın yeni fragmanı yayınlandı 3 yıl Bilim adamları plastik yiyen yeni bir bakteri çeşidi buldu 3 yıl AMD dizüstü bilgisayarlar için harici grafik kartı teknolojisini tanıttı 3 yıl Honda'nın hidrojen yakıtlı arabası Clarity Fuel Cell piyasaya sürüldü 3 yıl Canon'dan giriş seviyesine EOS Rebel T6 3 yıl Apple'ın bahar etkinliği belli oldu: 21 Mart 2016 3 yıl Rise of Tomb Raider PC grafik kalitesi değerlendirmesi 3 yıl Zotac'dan oyunculara yönelik MAGNUS EN980 Mini PC 3 yıl Opera 37, dahili reklam engelleyici ile geliyor ve Chrome'dan daha hızlı 3 yıl iPhone SE'nin görünümüne dair en net görsel internete düştü 3 yıl Android’deki yeni virüs Türkiye’deki mobil bankacılık kullanıcılarını hedefliyor 3 yıl Amazon paket teslimatlarını hızlandırmak için 20 adet Boeing 767 kiraladı 3 yıl LeEco, Snapdragon 820 yonga setine ısındı 3 yıl Galaxy S7 ailesi hakkında merak edilen sorular ve cevapları 3 yıl Asus VivoMini VC65 modüler mini PC serisi satışa çıkıyor 3 yıl Facebook Lite 100 milyon kullanıcı sayısına ulaştı 3 yıl General Mobile 4G kullanıcılarına Android N müjdesi 3 yıl Instagram nihayet Windows 10 mobilde 3 yıl Screening Room filmleri sinemalarla aynı anda evinize getirecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim