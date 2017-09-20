NASA'nın yönetici adayı Mars'taki iklim değişikliğini araştırmak istiyor

İklim değişikliğini sahtekarlık olarak değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda önemli bir karara imza atmış ve ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmişti. Küresel ısınmayı Çinliler tarafından ortaya atılan bir ''saçmalık'' olarak nitelendiren ve iklim değişikliği kavramına karşı olan Trump'ın, NASA'nın başına geçmesi için aday gösterdiği Jim Bridenstine ise oldukça şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Bridenstine, NASA'nın başına geçtiği takdirde Mars'taki iklim değişikliği için inceleme başlatacağını dile getirdi.





''Diğer gezegenleri incelemek ve onlar hakkında yeni şeyler keşfetmek Dünya hakkındaki anlayışımızı değiştirebilir.'' diyen Bridenstine, Mars'ın neden çarpıcı bir şekilde değiştiğini ve Mars'taki manyetik alan ve okyanusun nasıl yok olduğunu araştırmak istiyor. Aslında Bridenstine'in açıklamaları, NASA liderliğine aday gösterilen birisi için son derece makul. Üstelik milyarlarca yıldır çeşitli değişimlere sahne olan Mars'ın detaylı bir şekilde incelenmesi insanlığa yeni bilgiler öğretebilir ancak Bridenstine'in geçmiş açıklamalarına bakıldığında, NASA'nın lider adayının Dünya için aynı düşüncelere sahip olmadığı görünüyor.





'''İklim Değişikliğinin Sorumlusu Güneş''

Obama döneminde, Obama'nın küresel ısınma için harcadığı paraların bir israf olduğu dile getiren Bridenstine, Obama'nın bu harcamalardan ötürü özür dilemesini istemişti. Bununla da yetinmeyen Bridenstine, karbon emisyonu ile küresel ısınma arasında hiçbir ilişki olmadığını ileri sürmüş ve iklim değişikliği için güneşi suçlamıştı. NASA ise yıllar önce iklim değişikliğinin asıl sorumlusunun insanlar ve fosil yakıt kullanımı olduğunu belirlemişti. NASA ile Bridenstine arasındaki zıtlığa bakıldığında Bridenstine'in NASA'nın lideri olması halinde kurum içinde anlaşmazlıklar çıkması olası görülüyor.





Bridenstine'in NASA'nın başına geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Bununla birlikte Bridenstine'in düşüncelerini değiştirdiği ve iklim değişikliği konusuna farklı bir açıdan bakmaya başladığını ileri sürenler de var. Daha önce Tulsa Hava ve Uzay Müzesi'nin yöneticiliği yapan ve ABD donanmasının Irak ve Afganistan'daki faaliyetlerinde savaş pilotu olarak görev alan Bridenstine'in, NASA'nın bir numaralı ismi olması için ABD Senatosu'nun da onayı gerekiyor.