NBA 2K20'nin çıkış tarihi ve tanıtım videosu yayınlandı

Birçok basketbol fanatiği 2K Sports'un popüler NBA simülasyon oyununun her sene yayınlanan yeni versiyonunu merakla bekliyor. Şirket bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı NBA 2K20'nin ilk bakış videosunu ve çıkış tarihini resmi olarak yayınladı.

59.99 dolardan satışa sunulacak

https://us.cnn.com/2019/07/01/cnn-underscored/nba-2k20-preorder/index.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Kadın basketbol ligi'nın da yer alacağı NBA 2K20 oyunuveplatformlarında piyasaya sürülecek. 6 Eylül tarihinde satışa çıkacağı bizzat şirket tarafından doğrulanan popüler basketbol simülasyonu,için ise Kasım ayında yayınlanacak. Oyunun standart sürümünün fiyat etiketinin iseolacağı belirtildi.Standart veDeluxe Edition'ın kapağında NBA yıldızıolacak.Legend Edition'ın kapağında ise eski Miami Heat yıldızıyer alacak. Tanıtım videosunda Kevin Durant ve LeBron James gibi süper starların görüntüleri yok. Ancak WNBA oyuncusu'ın oyun görüntüleri mevcut. NBA 2K20oyuncularına sahip ilk NBA oyunu olacak.