NBA 2K20'nin çıkış tarihi ve tanıtım videosu yayınlandı

Teknoloji Editörü
Birçok basketbol fanatiği 2K Sports'un popüler NBA simülasyon oyununun her sene yayınlanan yeni versiyonunu merakla bekliyor. Şirket bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı NBA 2K20'nin ilk bakış videosunu ve çıkış tarihini resmi olarak yayınladı.
59.99 dolardan satışa sunulacakKadın basketbol ligi WNBA'nın da yer alacağı NBA 2K20 oyunu PlayStation 4, Xbox One, Windows PC ve Nintendo Switch platformlarında piyasaya sürülecek. 6 Eylül tarihinde satışa çıkacağı bizzat şirket tarafından doğrulanan popüler basketbol simülasyonu, Google Stadia için ise Kasım ayında yayınlanacak. Oyunun standart sürümünün fiyat etiketinin ise 59.99 dolar olacağı belirtildi.
Standart ve 79.99 dolarlık Deluxe Edition'ın kapağında NBA yıldızı Anthony Davis olacak. 99.99 dolarlık Legend Edition'ın kapağında ise eski Miami Heat yıldızı Dwyane Wade yer alacak. Tanıtım videosunda Kevin Durant ve LeBron James gibi süper starların görüntüleri yok. Ancak WNBA oyuncusu A'ja Wilson'ın oyun görüntüleri mevcut. NBA 2K20 WNBA oyuncularına sahip ilk NBA oyunu olacak.
https://us.cnn.com/2019/07/01/cnn-underscored/nba-2k20-preorder/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle