Kim Nerede? 29 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 22 Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NBA 2K20'nin çıkış tarihi ve tanıtım videosu yayınlandı

2K Games tarafından geliştirilen ve her sene büyük bir merakla beklenen basketbol serisinin son oyununun çıkış tarihi belli oldu. İşte NBA 2K20 ilgili resmi açıklamalar.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
1,5b
1
3
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Birçok basketbol fanatiği 2K Sports'un popüler NBA simülasyon oyununun her sene yayınlanan yeni versiyonunu merakla bekliyor. Şirket bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı NBA 2K20'nin ilk bakış videosunu ve çıkış tarihini resmi olarak yayınladı.

59.99 dolardan satışa sunulacak

Kadın basketbol ligi WNBA'nın da yer alacağı NBA 2K20 oyunu PlayStation 4, Xbox One, Windows PC ve Nintendo Switch platformlarında piyasaya sürülecek. 6 Eylül tarihinde satışa çıkacağı bizzat şirket tarafından doğrulanan popüler basketbol simülasyonu, Google Stadia için ise Kasım ayında yayınlanacak. Oyunun standart sürümünün fiyat etiketinin ise 59.99 dolar olacağı belirtildi.

Standart ve 79.99 dolarlık Deluxe Edition'ın kapağında NBA yıldızı Anthony Davis olacak. 99.99 dolarlık Legend Edition'ın kapağında ise eski Miami Heat yıldızı Dwyane Wade yer alacak. Tanıtım videosunda Kevin Durant ve LeBron James gibi süper starların görüntüleri yok. Ancak WNBA oyuncusu A'ja Wilson'ın oyun görüntüleri mevcut. NBA 2K20 WNBA oyuncularına sahip ilk NBA oyunu olacak.

https://us.cnn.com/2019/07/01/cnn-underscored/nba-2k20-preorder/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
caneycaney 4 gün en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Berringer 4 gün
üzerine çok bir şey koyacaklarını düşünmüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caneycaney 4 gün en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sierratr1 4 gün
3$ a switch indiriminden 2k19 aldım yeter şimdilik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 gün Özerk Sincan bölgesine girişlerde zorunlu uygulama yükleniyor 4 gün Yapay zekayı kandırmak v2 | Amazon Go'yu zorladık 4 gün iOS 13, FaceTime’da konuşurken gözlerinizi kameraya odaklatacak 4 gün Honor 9X hareketli kamerası ortaya çıktı 4 gün Makyajlı Opel Astra tanıtıldı: Gelmiş geçmiş en verimli Astra 4 gün Yakını görme bozukluğu yaşayanlar için otomatik odaklanabilen gözlük geliştirdi 4 gün AMD Ryzen 5 3600, tek çekirdek testinde Intel işlemcilere fark attı 4 gün MIT’nin yürüyebilen minik motoru geleceğin robotlarına yardımcı olacak 4 gün 2019 Renault Captur tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 4 gün MIT ve IBM, sahte görüntü oluşturan ve algılayan yapay zeka geliştirdi 4 gün Bilim insanları atomların 4 boyutlu hareketini yakaladı 4 gün Rusya, hipersonik silahı “Avangard” için karbon fiber tedarikinde sıkıntı yaşıyor 4 gün Spotify artık bağımsız sanatçıların platforma doğrudan müzik yüklemelerine izin vermeyecek 4 gün LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı (İndirmeye sunuldu) 4 gün Apple, ülkelerin App Store’dan uygulama kaldırma isteklerini paylaştı 4 gün Instagram hikayelerine, grup sohbeti etiketi geldi 4 gün 2019 BMW X6, aydınlatmalı ızgara gibi ilginç özellikleriyle tanıtıldı 4 gün Almanya, Facebook'a 2 milyon euro "eksik bilgilendirme" cezası verdi 4 gün Mevcut karbondioksit emisyonı oranları, Dünyamızı 1.5 derece ısıtıcak 4 gün Asus İngiltere ekran kartı değişim programı başlattı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN NBA 2K20'nin çıkış tarihi ve tanıtım videosu yayınlandı Sonraki Microsoft’tan anlam verilemeyen Windows 1.0 paylaşımı 5 gün Xiaomi'den yeni bir Black Shark telefon geliyor 5 gün AMD ürünlerine 3 aylık Xbox Game Pass hediyesi başladı 5 gün Asus Zenfone 6 güncellemesi ARCore özelliğini getiriyor 5 gün Ford ve Vodafone, 'Park Yeri Kılavuzu' isimli yeni bir teknoloji test ediyor 5 gün LG G8s ThinQ global pazara çıkıyor 5 gün Xiaomi’nin en yeni üyeleri Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition tanıtıldı 5 gün Çin ile işlemci teknolojisini paylaştığı iddialarına AMD’den yalanlama 5 gün Honor 9X serisi 23 Temmuz’da tanıtılacak 5 gün Beyin hasarı olan kişilerde gizli bir bilinç olduğu keşfedildi 5 gün Malign melanom ile ilişkili yeni bir protein türü keşfedildi 5 gün Türk hücumbotlarının iletişim yeteneklerine Aselsan dokunuşu 5 gün Otomotiv sektöründeki daralma devam ediyor: Yılın ilk yarısındaki düşüş %45 5 gün Tim Cook'tan Apple fanlarına: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz 5 gün Alan Wake oyununa PlayStation 4 yolu göründü 5 gün 2019 yılının en akıllı 50 şirketi açıklandı 5 gün Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları duyuruldu 5 gün Örümcek-Adam: Evden Uzakta filminin tam versiyonu internete düştü 5 gün İstediğiniz yerde Twitch yayıncısı olmak? "Turkcell Superbox Oyun/Twitch testi" 5 gün Turkcell’den PUBG Mobile’a özel mobil veri paketi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Oyunun Tasarımcısı Açıkladı: Keanu Reeves Sayesinde Cyberpunk'...
Bölüm Sonu Canavarı
Valve'ın CEO'su Newell Half-Life 3'e Dair Sinyaller Vermiş Ola...
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Onu sevdiğimi yazdığım mesajı yolladım CEVAP GELDİ...
DH Forum
PAINT'LE FORUM UYELERINI CIZIYORUM (SS'LI)
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim