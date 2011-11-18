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NFC uyumlu SIM kart, 45 mobil operatör tarafından kullanılmaya başlandı

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Temassız ödemeden, kolay veri aktarımına kadar pek çok alanda yenilikler sunan Yakın Alan İletişimi NFC teknolojisi üzerine mobil cihaz üreticisi firmaların çalışmaları devam ediyor. Bu teknolojiden faydalanabilmek için NFC uyumlu bir cihaz olması şart. Ancak piyasada yaygın olarak bu cihazlar bulunamıyor. Bunun üzerine GSM Birliği bir süre önce NFC uyumlu SIM kart için bir standart belirlemişti.

NFC uyumlu bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan SIM kartlar üzerinden temassız işlemlerin gerçekleştirilebildiği yeni yöntem kısa sürede pek çok ülkede kullanılmaya başladı. 

GSM Birliği genel direktörü Anne Bouverot dünya çapında 45 mobil operatörün bu SIM kartlara destek verdiğini, işletmelere ve bireysel müşterilere güvenlik ve müşterek çalışma imkanı sunarken, servis sağlayıcılara da daha güvenli bir platform oluşturduğunu açıkladı.

China Mobile, China Unicom, America Movil, AT&T, Deutsche Telecom, KPN, Orange, Rogers, SFR, SK Telecom, Softbank, Telus, Verizon ve Vodafone gibi operatörler bu SIM kartları müşterilerine kullanıma sundu. Bu operatörlerin sahip olduğu toplam abone sayısının 2 milyara yaklaştığı düşünüldüğünde NFC uyumlu SIM kart teknolojisinin cihaz tabanlı NFC teknolojisinden daha hızlı yayıldığı görülüyor.

Ülkemizde de Turkcell Cep-T Cüzdan ile Bonus ve Worldcard, Avea da yine Bonus ortaklığıyla NFC uyumlu SIM kart hizmeti sunuyor. 

NFC uyumlu SIM kart eğer mobil cihazınız NFC uyumlu ise direkt olarak yuvasına takılarak kullanılabiliyor. Eğer değilse ek bir anteni kapak içine yerleştirerek kullanmanız gerekiyor. Bu açıdan her telefonun bu SIM kartlar için uyumlu olduğunu söylemek zor. Kullanmadan önce uyumlu telefon listesinin kontrol edilmesi gerekiyor.

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zahitfettahoglu 6 yıl
bu nfc'li sim kartından aldım amam ben garanti bankasından hesap açtırmak istemiyorum,başka bir banka hesabı tanımlamak mümkün mü?
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nuricomx 7 yıl
yüzde 80 cihazlarda var 0 a basarak nfc ye açılıyor poslar
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Klack 7 yıl
şimdi nfc özelliği olan c7 m ile temassız alışveriş yapabilecek miyim bu simkartlardan takarsam?
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zurrani 7 yıl
bazı teknolojiler hızlı yaygınlaşırken, iş yapacak lazım teknolojiler biraz yavaş yaygınlaşıyor ve gelişiyor.
yine de güzel gelişme. dıt kartlar telefonumuzda olunca baya işlevsel olur tahminimce.
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Bukalemun 7 yıl
bunu kullanacak , makine - personel ve cihazlar AKTİF olarak dükkan larda ve ödeme noktalarında bulunmuyor :))
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