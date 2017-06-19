NSA şimdi de Github hesabı açtı

ABD istihbarat ajanslarının en gizlileri arasında yer alan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ülkenin en çok istihbarat toplayan teşkilatı olarak biliniyor. Güvenlik dairesi kod kırmak, düşmanlarla ilgili bilgi toplamak ve ülkeyi dijital tehditlere karşı savunmak için dahiyane düzeyde coder'lar ve matematikçiler çalıştıyor.

NSA beklenildiği üzere her zaman için karanlık ortamda çalışmayı tercih etmiştir. Ancak, 2013'teki Snowden sızıntılarından beri, organizasyon gitgide halka açık platformlardaki varlığını arttırıyor. Hatırlayacağınız üzere ajans birkaç yıl önce Twitter hesabı açmış ve 2015'te platforma katılan Edward Snowden'in takip ettiği ilk ve tek profil olmuştu.

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Ulusal Güvenlik Ajansı şimdi ise bir Github hesabı açarak NSA Teknoloji Aktarım Programı (TTP) kapsamında birkaç ilginç kod deposu paylaştı. Şu ana kadar 32 farklı proje listelenmiş durumda ancak bunlardan bazıları 'yakında sunulacak' ibaresi taşıyor. Çoğu da yeni değil ve aralarında bir süredir kullanımda olan kodlar var. Örneğin, SELinux (Security-Enhanced Linux) yıllardır Linux çekirdeğinin bir parçasını olarak kullanılıyor.

diğer kod geliştiricilerle etkileşime girmesi ve potansiyel yetenekleri toplayarak kadrosuna dahil edebilmesi için uygun bir platform. Zira ajansın halka açık gönderilerinin önemli bir kısmını iş ilanları oluşturuyor. NSA'nın Github hesabına Aslında NSA'nın bu hamlesi pek de şaşırtıcı değil. Github, Ulusal Güvenlik Ajansı'nınetkileşime girmesi vetoplayarak kadrosuna dahil edebilmesi için uygun bir platform. Zira ajansın halka açık gönderilerinin önemli bir kısmınıoluşturuyor. NSA'nın Github hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

https://github.com/NationalSecurityAgency