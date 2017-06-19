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NSA şimdi de Github hesabı açtı

ABD'nin en çok istihbarat toplayan teşkilatı NSA, halka açık platformlardaki varlığını arttırıyor. Ulusal Güvenlik Ajansı, Twitter'dan sonra bu kez de Github platformunda hesap açtı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD istihbarat ajanslarının en gizlileri arasında yer alan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ülkenin en çok istihbarat toplayan teşkilatı olarak biliniyor. Güvenlik dairesi kod kırmak, düşmanlarla ilgili bilgi toplamak ve ülkeyi dijital tehditlere karşı savunmak için dahiyane düzeyde coder'lar ve matematikçiler çalıştıyor.
NSA beklenildiği üzere her zaman için karanlık ortamda çalışmayı tercih etmiştir. Ancak, 2013'teki Snowden sızıntılarından beri, organizasyon gitgide halka açık platformlardaki varlığını arttırıyor. Hatırlayacağınız üzere ajans birkaç yıl önce Twitter hesabı açmış ve 2015'te platforma katılan Edward Snowden'in takip ettiği ilk ve tek profil olmuştu.
Ayrıca Bkz. "Steve Ballmer: Microsoft'taki son haftalarımda yaptığım tek şey Netflix izlemekti"
Ulusal Güvenlik Ajansı şimdi ise bir Github hesabı açarak NSA Teknoloji Aktarım Programı (TTP) kapsamında birkaç ilginç kod deposu paylaştı. Şu ana kadar 32 farklı proje listelenmiş durumda ancak bunlardan bazıları 'yakında sunulacak' ibaresi taşıyor. Çoğu da yeni değil ve aralarında bir süredir kullanımda olan kodlar var. Örneğin, SELinux (Security-Enhanced Linux) yıllardır Linux çekirdeğinin bir parçasını olarak kullanılıyor.
Aslında NSA'nın bu hamlesi pek de şaşırtıcı değil. Github, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın diğer kod geliştiricilerle etkileşime girmesi ve potansiyel yetenekleri toplayarak kadrosuna dahil edebilmesi için uygun bir platform. Zira ajansın halka açık gönderilerinin önemli bir kısmını iş ilanları oluşturuyor. NSA'nın Github hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

https://github.com/NationalSecurityAgency Yorum Yaz
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Ridianod 2 yıl en beğenilen kangroo
Arkadaş şu işi kişiselleştirmeyin. İşi gücü yok beni mi dinleyecek vs gibi bir durum değil bu. Bu tarz dinleme, izleme eylemleri profiller çıkartılmak için kullanılıyor. Misal şu şu konularda hassas, şu konularda esnek vs şeklinde ülke profilleri hazırlandığı zaman ileriki hareketlerinde ne tarz propagandalar ile başarılı olabileceklerini kestirebiliyorlar. İngiltere de brexit oylaması olduğu gün Google de en çok aranan soru ne oldu baktınız mı hiç ? EU nedir diye aramış herifler. Çıkmak için oy verdikleri birliği bilmeyen , yönlendirilmiş bir topluluk var. Bu insanların korktuğu şey ne mesela para olsun. Brexit kampanyasında olası bir borsa,para birimi değer kaybına değinilmeyen extra dikkatli kampanyalar yürütmeleri gerektiğini görüyorlar. Brexit de başarılı oldular ama bu seferde başkaları erken seçimde iktidar olamasın diye istikrar vurgusu yapan May in tahtını bombalar ile sarstı, yine iktidar olamadı tek başına. İşlerini yoluna koymuş bir ülke ya da rahatı yerinde olan insanın sesi çok çıkar, her şeye muhalefet olur. Onun için ellerinde ne görseler,duysalar ona inanacak insan gücünü kontrol etmeyi öğreniyor adamlar. Hitler zamanı çıkan,algı operasyonu diye Türkçe'ye çevrilmiş bu eylem için hitap edilecek toplumla ilgili bir ön bilgiye ihtiyaç var. Yoksa bizim sevişme anımız, nude resimlerimiz değil önemli olan. Dünya görüşümüz ne onunla ilgileniyorlar.
Arkadaş şu işi kişiselleştirmeyin. İşi gücü yok beni mi dinleyecek vs gibi bir durum değil bu. Bu tarz dinleme, izleme eylemleri profiller çıkartılmak için kul...
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vonderplanitz 2 yıl
NSA'yı herkes bilir de GCHQ'yi kimse bilmez. Government Communications HeadQuarters / İngiliz İstihbarat Kurumu. Nüfüsa oranlandığında 6000+ calışanı ile NSA'ya eşit, 2,6Milyar sterlin NSA'dan daha yüksek bütçeye sahip bir kurum.
NSA'yı herkes bilir de GCHQ'yi kimse bilmez. Government Communications HeadQuarters / İngiliz İstihbarat Kurumu. Nüfüsa oranlandığında 6000+ calışanı ile NSA'...
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burakk, 2 yıl
Güzel kütüphaneler paylaşsınlar da sazan gibi atlayalım
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vonderplanitz 2 yıl
Profili geçen sene Haziran'da açmış ancak yeni açılmış gibi yapılan bu haberle hepimiz trollendik .
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yimmasabi 2 yıl
Ben de "dahiyane düzeyde" lafına takıldım. Bunu nasıl ölçtünüz ? Biz neyiz acaba :)
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vonderplanitz 2 yıl
NSA'yı herkes bilir de GCHQ'yi kimse bilmez. Government Communications HeadQuarters / İngiliz İstihbarat Kurumu. Nüfüsa oranlandığında 6000+ calışanı ile NSA'ya eşit, 2,6Milyar sterlin NSA'dan daha yüksek bütçeye sahip bir kurum.
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kangroo 2 yıl
nsa bizi dinliyormuş
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Ridianod 2 yıl kangroo
Arkadaş şu işi kişiselleştirmeyin. İşi gücü yok beni mi dinleyecek vs gibi bir durum değil bu. Bu tarz dinleme, izleme eylemleri profiller çıkartılmak için kullanılıyor. Misal şu şu konularda hassas, şu konularda esnek vs şeklinde ülke profilleri hazırlandığı zaman ileriki hareketlerinde ne tarz propagandalar ile başarılı olabileceklerini kestirebiliyorlar. İngiltere de brexit oylaması olduğu gün Google de en çok aranan soru ne oldu baktınız mı hiç ? EU nedir diye aramış herifler. Çıkmak için oy verdikleri birliği bilmeyen , yönlendirilmiş bir topluluk var. Bu insanların korktuğu şey ne mesela para olsun. Brexit kampanyasında olası bir borsa,para birimi değer kaybına değinilmeyen extra dikkatli kampanyalar yürütmeleri gerektiğini görüyorlar. Brexit de başarılı oldular ama bu seferde başkaları erken seçimde iktidar olamasın diye istikrar vurgusu yapan May in tahtını bombalar ile sarstı, yine iktidar olamadı tek başına. İşlerini yoluna koymuş bir ülke ya da rahatı yerinde olan insanın sesi çok çıkar, her şeye muhalefet olur. Onun için ellerinde ne görseler,duysalar ona inanacak insan gücünü kontrol etmeyi öğreniyor adamlar. Hitler zamanı çıkan,algı operasyonu diye Türkçe'ye çevrilmiş bu eylem için hitap edilecek toplumla ilgili bir ön bilgiye ihtiyaç var. Yoksa bizim sevişme anımız, nude resimlerimiz değil önemli olan. Dünya görüşümüz ne onunla ilgileniyorlar.
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Steve Dogs 2 yıl
artık insanları open-source uygulamalarla izleyecekler sanırsam
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Like a Sir 2 yıl
açıkları burdan mı paylaşacaklar ?
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Umutcan 2 yıl Like a Sir
Bu kendi ayağına çelme takmak gibi birşey olurdu.
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