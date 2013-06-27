NVIDIA Shield çıkış tarihi ertelendi





NVIDIA'nın Tegra 4 yongada sistem lansmanında tanıttığı ve oldukça ilgi çeken mobil oyun konsolu NVIDIA Shield için bu ay sonuna kadar dağıtıma başlama ön görülüyordu.





Ancak NVIDIA'dan gelen son dakika haberiyle NVIDIA Shield cihazının sevkiyatının gelecek aya ertelendiği bildirildi. Haberde konsolun kalite garanti testleri devam ederken mekanik bir sorunla karşılaşıldığı ve bunun giderilmesi için çalışıldığı aktarıldı. NVIDIA, gerekli standartlara ulaşmadan cihazı piyasaya sürmek istemediklerini de sözlerine ekledi.





Cihazın tam olarak hangi gün piyasaya sürüleceği konusunda açıklama yapılmadı. NVIDIA konsol ile birlikte Tegra 4 için optimize edilmiş 25 farklı oyunu da piyasaya süreceğini açıklamıştı. Ayrıca bulut aktarım sayesinde PC oyunları da oynanabiliyor.





Tegra 4'ün oyun performansını ortaya koymak adına da önem arzeden Shield konsolunda 1.9GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Tegra 4 işlemci, 72 işlem birimli GeForce grafik birimi, 5 inçlik ekran, entegre gamepad gibi özellikler yer alıyor. NVIDIA ilgiyi artırmak adına fiyatı 299$'a çekmişti.

http://www.androidauthority.com/nvidia-shield-delayed-235872/