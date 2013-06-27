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NVIDIA Shield çıkış tarihi ertelendi

5 yıl
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16
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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NVIDIA Shield çıkış tarihi ertelendi

NVIDIA'nın Tegra 4 yongada sistem lansmanında tanıttığı ve oldukça ilgi çeken mobil oyun konsolu NVIDIA Shield için bu ay sonuna kadar dağıtıma başlama ön görülüyordu.

Ancak NVIDIA'dan gelen son dakika haberiyle NVIDIA Shield cihazının sevkiyatının gelecek aya ertelendiği bildirildi. Haberde konsolun kalite garanti testleri devam ederken mekanik bir sorunla karşılaşıldığı ve bunun giderilmesi için çalışıldığı aktarıldı. NVIDIA, gerekli standartlara ulaşmadan cihazı piyasaya sürmek istemediklerini de sözlerine ekledi.

Cihazın tam olarak hangi gün piyasaya sürüleceği konusunda açıklama yapılmadı. NVIDIA konsol ile birlikte Tegra 4 için optimize edilmiş 25 farklı oyunu da piyasaya süreceğini açıklamıştı. Ayrıca bulut aktarım sayesinde PC oyunları da oynanabiliyor.

Tegra 4'ün oyun performansını ortaya koymak adına da önem arzeden Shield konsolunda 1.9GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Tegra 4 işlemci, 72 işlem birimli GeForce grafik birimi, 5 inçlik ekran, entegre gamepad gibi özellikler yer alıyor. NVIDIA ilgiyi artırmak adına fiyatı 299$'a çekmişti.

http://www.androidauthority.com/nvidia-shield-delayed-235872/ Yorum Yaz
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TeufeL-07 5 yıl
Statistik
TeufeL-07Ertelensin ertelensin , şurada tegra 5 e ne kaldı ?
Tegra 4 cikti mi da 5 ciksin?!

Tegra 4 gpu su çıkalı çok olduda henüz resmi anlamda hiçbir firma kullanacağını söylemedi . Üstüne birde tegra 4 ün gücü gösterilmeden tegra 5 in vaadettiklerinin reklamını yaptılar. Hiç almasak daha iyi yani.
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netstat 5 yıl
herkesin elinde 4" ve üstü ekrana sahip ultra özellikli akıllı telefonun olduğu devirde bu cihazın tutcağını pek sanmıyorum. gameboylar 90 larda kaldı.
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TeufeL-07 5 yıl
Ertelensin ertelensin , şurada tegra 5 e ne kaldı ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Statistik 5 yıl TeufeL-07
TeufeL-07
Ertelensin ertelensin , şurada tegra 5 e ne kaldı ?

Tegra 4 cikti mi da 5 ciksin?!
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KalemKolik 5 yıl
Gerçekten geç kaldı artık.Tegra 5 ile çıkan alınmalı ve tegra 5 tanıtıldıktan çok kısa süre sonra piyasaya sürülmeli.
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kesbi 5 yıl
Az kaldı bikaç ay daha gecikirse tegra 5 ile çıkacak zaten. Olmadı nvidia olmadı yine olmadı.
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
Donanıma filan sözüm yok da tasarım nedir ya?XBox kontrolcüsünün üstüne elektrik bandıyla küçük bir tablet yapıştır görüntü aynı.Keşke Daha güzel tasarımlı olsaydı.
Bi de acaba Tegra 4 mu snapdragon800 mu?
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J0K3R61 5 yıl
tegra 4'ün bu kadar gecikmesi kullanicinin kafasinda soru isaretleri birakacaktir buda satislari etkileyecektir nvidia tegra 5 icin cok saglam calismali yoksa piyasada tutunamaz.
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chamicals2 5 yıl
adblock mesajları midemi bulandırmaya başladı adminler şuna bi çare bulsun !
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outspoken 5 yıl
Herkes öcü gibi bakıyor PS Vita kadar kendini sevdiremedi.Ama sony de sevdirmesini biliyor ya tasarım bana kalırsa daha iyi olabilirdi.Donanımda sıkıntı yokta biraz daha süsleselermiş bu ürün tutardı.Bazen tasarım herşeyi değiştirebiliyor
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cagataykoroglu 5 yıl
Gl4dius
nvidia bence bunları hayır için bir okula filan bağışlayıp kurtulsun ürün çok güzelde çıkartana kadar çok eski bir ürün olacak. Başına bela olmuş gibi duruyor

Tegra 4 ün performansı tam olarak bilinmezken nasıl eskiyor? Ayrıca bkz ouya
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