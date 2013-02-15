NVIDIA Tegra 4 ve Project Shield yılın ikinci çeyreğinde dağıtılmaya başlayacak





Grafik işlemci sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren NVIDIA, geliştirdiği çok sayıda yeni teknoloji ve elde ettiği tecrübeyle mobil piyasada da marka değerine eş düzeyde çalışmalara imza atmayı planlıyor. Bu amaçla geçen yıl Kepler mimarisini Tegra çiplerindeki düşük güç tüketimli GeForce GPU'larına entegre etmek için çabaladığını müşdeleyen teknoloji şirketi, geçen ay CES 2013'te gün yüzüne çıkardığı Wayne kod adlı Tegra 4 yongasında 72 çekirdekli bir yapıya sahip yeni nesil grafik birimine yer vermişti. Henüz rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyeceği bilinmeyen 4+1 çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemcili Tegra 4 ve yeni GeForce ULP, son dönemde Qualcomm ve diğer firmaların yaptığı açıklamalarla hedef alınmıştı.

Önceki gece şirketinin son mali çeyreğe ait sonuçlarının masaya yatırıldığı bir etkinlikte özellikle Qualcomm CMO'su Anand Chandrasekher'in verdiği demeçe yönelik açıklamalarda bulunan NVIDIA CEO'su Jen-Hsun Huang, San Diego merkezli yarı iletken devinin yöneticisi tarafından Tegra 4'ün Snapdragon S4 Pro ile eş performans sergilediği, firmanın yeni nesil Snapdragon 600 çipleriyle üstünlük sağlandığı ve yılın ikinci yarısında çıkış yapacak Snapdragon 800 ile rekabette önemli bir yol alarak sektörün en üst seviyesine yerleşecekleri öngörüsünü yalanladı. NVIDIA dışındaki hiçbir kişi ya da kuruluşun ARM tarafından lisanslı Cortex-A15 işlemci mimarisini bünyesinde barındıran Tegra 4'ün gerçek performansından haberdar olmadığını belirten Huang, çipin üretimini sürdürdüklerini ve 2013 ikinci çeyreğinde müşterileri için siparişlerin dağıtımına başlayacaklarını aktardı.

İnternette boy gösteren bazı haberlerin aksine NVIDIA CEO'su açıklamasında, firmanın 2014 mali yılının ikinci çeyreğini değil, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 2013 ikinci çeyreğinden bahsettiğini birkaç basın mensubuna yaptığı bildiriyle doğruladığını hatırlatalım. Tegra 4'ün güç verdiği akıllı telefon ve tablet bilgisayarların yaz aylarında tüketicinin beğenisine sunulması beklenirken, aynı yonganın mevcut olduğu NVIDIA üretimi taşınabilir oyun konsolu Project Shield'ın Mayıs-Haziran aylarında satışa çıkacağı yine Jen-Hsun Huang tarafından müjdelendi. NVIDIA Tegra 4'lü ilk cihazlarında ay sonunda düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2013'te teknoloji dünyasının karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.



