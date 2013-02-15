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NVIDIA Tegra 4 ve Project Shield yılın ikinci çeyreğinde dağıtılmaya başlayacak

6 yıl
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İşlemci
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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NVIDIA Tegra 4 ve Project Shield yılın ikinci çeyreğinde dağıtılmaya başlayacak

Grafik işlemci sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren NVIDIA, geliştirdiği çok sayıda yeni teknoloji ve elde ettiği tecrübeyle mobil piyasada da marka değerine eş düzeyde çalışmalara imza atmayı planlıyor. Bu amaçla geçen yıl Kepler mimarisini Tegra çiplerindeki düşük güç tüketimli GeForce GPU'larına entegre etmek için çabaladığını müşdeleyen teknoloji şirketi, geçen ay CES 2013'te gün yüzüne çıkardığı Wayne kod adlı Tegra 4 yongasında 72 çekirdekli bir yapıya sahip yeni nesil grafik birimine yer vermişti. Henüz rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyeceği bilinmeyen 4+1 çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemcili Tegra 4 ve yeni GeForce ULP, son dönemde Qualcomm ve diğer firmaların yaptığı açıklamalarla hedef alınmıştı.
Önceki gece şirketinin son mali çeyreğe ait sonuçlarının masaya yatırıldığı bir etkinlikte özellikle Qualcomm CMO'su Anand Chandrasekher'in verdiği demeçe yönelik açıklamalarda bulunan NVIDIA CEO'su Jen-Hsun Huang, San Diego merkezli yarı iletken devinin yöneticisi tarafından Tegra 4'ün Snapdragon S4 Pro ile eş performans sergilediği, firmanın yeni nesil Snapdragon 600 çipleriyle üstünlük sağlandığı ve yılın ikinci yarısında çıkış yapacak Snapdragon 800 ile rekabette önemli bir yol alarak sektörün en üst seviyesine yerleşecekleri öngörüsünü yalanladı. NVIDIA dışındaki hiçbir kişi ya da kuruluşun ARM tarafından lisanslı Cortex-A15 işlemci mimarisini bünyesinde barındıran Tegra 4'ün gerçek performansından haberdar olmadığını belirten Huang, çipin üretimini sürdürdüklerini ve 2013 ikinci çeyreğinde müşterileri için siparişlerin dağıtımına başlayacaklarını aktardı.
İnternette boy gösteren bazı haberlerin aksine NVIDIA CEO'su açıklamasında, firmanın 2014 mali yılının ikinci çeyreğini değil, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 2013 ikinci çeyreğinden bahsettiğini birkaç basın mensubuna yaptığı bildiriyle doğruladığını hatırlatalım. Tegra 4'ün güç verdiği akıllı telefon ve tablet bilgisayarların yaz aylarında tüketicinin beğenisine sunulması beklenirken, aynı yonganın mevcut olduğu NVIDIA üretimi taşınabilir oyun konsolu Project Shield'ın Mayıs-Haziran aylarında satışa çıkacağı yine Jen-Hsun Huang tarafından müjdelendi. NVIDIA Tegra 4'lü ilk cihazlarında ay sonunda düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2013'te teknoloji dünyasının karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.


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free_agent 6 yıl en beğenilen
Ouya falan yapılıyor ama,gerek platforma özel oyunlar gerekse yapımcı desteğiyle nvidia yaparsa en iyisini yapar
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wolf silver 6 yıl
Bu Qualcom ceo su başka firmalara laf atmakta çok usta.geçenler de samsungu da eleştirmisti. Niye 8 çekirdekli işlemci çıkarmış. Falan filan samsung onu enerji tasarrufu için çıkardı.. tamam çok iyi ürünler çıkarıyorsun ama nvidia bilmem ama samsung u kolay kolay işlemci de geçemezsin.. buda böyle biline...
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..scream.. 6 yıl
bekleyip görecez bakalım...
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DantevsVergil 6 yıl
cagataykoroglu

DantevsVergilR.I.P Tegra 4. Nvidia yilin ikinci yarisinda Tegra 4ü cikardigi zaman, Samsung A15 Octa ya da Quadla, Apple iddialara göre 5S ile, Qualcommun 600 ve 800 adinda ki islemcilerinin pazarda oldugunu var sayarsak, Tegra 4 onlarin yaninda yine ezik kalir. Nvidia Tegra 3de yaptigi hatayi tekrarlamis olur.(Tabi performans verileri dogruysa)
Sadece haber başlığı okuyup yorum yapan liseli türü.


Liseli degilim, merak etme. Tegra 3'de de ayni macera yasandi. O zaman ASUS'un Tegra 3'lü ilk tabletiydi ve piyasaya cikisi gittikce gecikti. Sonra ne oldugu ortada. Nisan, Mayis ve Haziran demisler haberde ve bende bunu kast ettim. Eger anlama sorunu varsa yardimci olurum. O zamanlarda A15 Quad Exynos ve Qualcomm'un 600 ve 800 mimarisi karsisinda bu Tegra 4'ün performans bakimindan, gelen haberler dogrultusunda, geride kalacagi kabak gibi ortada. Ama tabi okumayi bilmeyip burda baskalarina kisisel saldiri yönünde yorum yapmak + getiriyor. Mobil teknoloji cabuk gelisiyor ve 2-4 ay arasi bir sürede, islemci eskir o zamanda kimse almaz. Nvidia bu sorunun aynisini Tegra 3'de yasadi ve Tegra 4'de de yasiyor.

Edit: Bu arada "R.I.P Tegra 4" den sonra anlasilan okumamissin. Ikinci cümlem "Nvidia "yilin ikinci yarisinda"" ile basliyor. Ilk önce oku, ondan sonra elestir, elestireceksen.
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RAN7843 6 yıl
bende diyorum ki nvidea hele su yakinlarda tanitilacak n videa tegra4 lü htc m7 umarimki öyle olur ve ilk alicilarindan biriside ben olurummm bekliyorum ful hd ekranlara bana gore Adriano 320 yetersiz yeterli olabilecek bir grafik birimi lazimmm
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Foxbat 6 yıl
Tegra 4 bitik demek saçmalık. Nihayetinde ARM pazarındaki kaliteli işlemcilerden biri. Önceki seriden daha güçlü ama bu sene çok talep görmeyecek gibi. Misal bu sene Tegra'lı Nexus tablet gelmiyor. Dedikodulara göre Asus ta bu yıl Nvidia yerine Qualcomm'la yoluna devam edecek.

Geçen sene Qualcomm'un üretim sıkıntısı Tegra'ya ciddi hareket alanı yaratmıştı ama bu sene firma tüm taleplere cevap verebilecek seviyede ürün ürettirebiliyor. Android pazarının %70'ini elinde bulunduran Samsung zaten keni işlemcisini yapıp kullanıyor. Pastanın kalanı bu sene Qualcomm'a kalabilir.

Nvidia özellikle oyun konusunda çok bastırıyor ama mobilde şartlar masasütündeki gibi değil. Nvidia'nın karşısında çok çok güçlü rakipler var. O yüzden Nvidia'dan GPU alanındaki başarılarını mobilde beklemek biraz hayal olur çünkü bu sefer karşısında mali sıkıntılarla boğuşan AMD değil Intel'e bile fark atabilen Qualcomm ve Samsung gibi devasa iki şirket duruyor.

Qualcomm'un tehtidini ciddiye almak lazım çünkü adamlar bu yıl tozu dumana katmaya hazırlanıyorlar. Snapdragon yabana atılmayacak, çok güçlü bir işlemci ve arkasında mali gücü Nvidia'yı ona katlayıp beşe bölebilecek bir güç duruyor. Şu an Nvidia'ya pazarda yer edinmeye çalışan küçük üretici muamelesi yapılıyor. "Çok diklenme seni ezeriz" diye de aba altından sopa gösteriliyor. Tegra 4'ün rakiplerine fark atan performansı olmadığına göre Nvidia bu kez biraz daha sakin bir yol izlemeli.

O yüzden Nvidia'dan çok şey beklemeyin. En azından kısa ve orta vadede. Şimdilik stratejileri diğerlerine ezilmemek. Eğer Huang mobilde de asi çocuğu oynamakta acele ederse tegra macerası yolun başında sona erer.
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burakesan 6 yıl
Tegra 4 için şimdiden 'Allah rahmet eylesin' diyenler var ve çoğu da daha Tegra 2'yi bile kullanmamış. Yazık, gerçekten yazık. Halbuki, oynadıkları 'kaliteli' oyunların destekçisinin ve muhtemel en iyi optimizasyonu sağlayanın Nvidia olduğunu bilmiyorlar, bilemiyorlar çünkü zahmet edip oyunun giriş kısmına bakmıyorlar, arkasındaki yapımcı, hangi oyun motoruyla hazırlanmış... Bunlar çoğusu için hikaye, ama iş Tegra'yı kötülemeye gelince herkesin bir elinde Tegra diğer elinde başka bir eşit seviye ürün varmış gibi arkasında kendi deneyimlerinin olmadığı yorumlar yapılıyor. Eğer ciddi bir karşılaştırma yapmak istiyorsanız,
iki ürünü de incelemek 'zorundasınız'. Aksi takdirde, koca karılardan farkınız kalmaz.
İşkembeden sallamak günümüzün modası olmuş, herkes de bu modaya uyar olmuş.
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cagataykoroglu 6 yıl
DantevsVergil
R.I.P Tegra 4. Nvidia yilin ikinci yarisinda Tegra 4ü cikardigi zaman, Samsung A15 Octa ya da Quadla, Apple iddialara göre 5S ile, Qualcommun 600 ve 800 adinda ki islemcilerinin pazarda oldugunu var sayarsak, Tegra 4 onlarin yaninda yine ezik kalir. Nvidia Tegra 3de yaptigi hatayi tekrarlamis olur.(Tabi performans verileri dogruysa)

Sadece haber başlığı okuyup yorum yapan liseli türü.
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demirparcasi 6 yıl
Nvidia umudunu Android oyun konsollarına bağlamışsa işi zor baksanıza Tegra 3'lü Ouyo tekrar ertenlenmiş teslim tarhi şimdi de Haziran 2013 olmuş ki daha önce Nisan ondan öncede 2013 başıydı.
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DantevsVergil 6 yıl
R.I.P Tegra 4. Nvidia yilin ikinci yarisinda Tegra 4'ü cikardigi zaman, Samsung A15 Octa ya da Quadla, Apple iddialara göre 5S ile, Qualcomm'un 600 ve 800 adinda ki islemcilerinin pazarda oldugunu var sayarsak, Tegra 4 onlarin yaninda yine ezik kalir. Nvidia Tegra 3'de yaptigi hatayi tekrarlamis olur.(Tabi performans verileri dogruysa)
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Menow 6 yıl
Ben yine Qualcomm'un Nvidia'ya üstünlük sağlayacağı kanaatindeyim. Ancak Nvidia da gayet doğru yolda ilerliyor. Performansı daha düşük bile olsa Nvidia oyunlara verdiği destek ve tecrübe ile bu farkı kapatıyor.
Mobil alanda oyun sektörüne Nvidia kim ne derse desin iyi kamçılar atıyor...
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free_agent 6 yıl en beğenilen
Ouya falan yapılıyor ama,gerek platforma özel oyunlar gerekse yapımcı desteğiyle nvidia yaparsa en iyisini yapar
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-Freedom- 6 yıl
Bekliyoruz
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