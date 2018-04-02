NVIDIA: Uber bizim otonom araç teknolojimizi kullanmıyor

Uber'e ait bir sürücüsüz otomobilinin karıştığı ölümlü kaza, otonom araçlarla ilgili güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Uber’in sürücüsüz araç projesi için teknoloji sağlayan şirketlerden biri olan NVIDIA, bir kişinin ölümüne neden olan kaza sonrasında yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için Uber tarafından kullanılan teknoloji öğelerini açıklığa kavuşturma ihtiyacı duydu.

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NVIDIA'nın kurucu ortağı ve CEO'su Jen-Hsun Huang, hafta başında yaptığı açıklamada, NVIDIA’nın otonom araç bilgi işlem platformunun Uber tarafından kullanılmadığını doğruladı. Şirketin yıllık GPU Teknoloji Konferansı'nın Soru-Cevap oturumu sırasında açıklama yapan Huang, "Uber, kendi algılama ve sürüş teknolojisini geliştiriyor. Onların teknolojisi ile bizim teknolojimiz tamamen farklı” dedi.

Uber sadece NVIDIA GPU'su kullanıyor

Uber, NVIDIA’nın standart GPU'sunu kullanıyor ancak otonom araç platformunu kullanması gibi bir durum söz konusu değil. Spekülasyonlarla ilgili konuşan bir Uber sözcüsü de şirketin NVIDIA'dan sadece standart GPU sağladığını doğruladı.

NVIDIA, kendi otonom araç teknolojisini halka açık yollarda test ediyor, ancak şirket bu hafta başlarında otonom araçlarını belirli bir süre trafiğe açık yollarda test etmeyeceğini açıkladı. Bunun bir ihtimal Uber'in sürücüsüz otomobilleri ile bağlantılı olabileceği söyleniyordu ancak NVIDIA son açıklamasıyla tüm bu şüpheleri ortadan kaldırdı.

https://www.cnbc.com/2018/03/29/nvidia-ceo-jensen-huang-uber-accident-effect-on-our-self-driving-tech.html