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NVIDIA: Uber bizim otonom araç teknolojimizi kullanmıyor

Uber'in karıştığı ölümlü kazanın ardından kendini aklama ihtiyacı duyan NVIDIA, kendilerine ait otonom araç platformunun Uber tarafından kullanılmadığını söyledi. Şirket Uber'e sadece GPU sağlıyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Uber'e ait bir sürücüsüz otomobilinin karıştığı ölümlü kaza, otonom araçlarla ilgili güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Uber’in sürücüsüz araç projesi için teknoloji sağlayan şirketlerden biri olan NVIDIA, bir kişinin ölümüne neden olan kaza sonrasında yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için Uber tarafından kullanılan teknoloji öğelerini açıklığa kavuşturma ihtiyacı duydu.
Ayrıca Bkz. "New York Otomobil Fuarı'nın göz alıcı SUV modelleri"
NVIDIA'nın kurucu ortağı ve CEO'su Jen-Hsun Huang, hafta başında yaptığı açıklamada, NVIDIA’nın otonom araç bilgi işlem platformunun Uber tarafından kullanılmadığını doğruladı. Şirketin yıllık GPU Teknoloji Konferansı'nın Soru-Cevap oturumu sırasında açıklama yapan Huang, "Uber, kendi algılama ve sürüş teknolojisini geliştiriyor. Onların teknolojisi ile bizim teknolojimiz tamamen farklı dedi.

Uber sadece NVIDIA GPU'su kullanıyor

Uber, NVIDIA’nın standart GPU'sunu kullanıyor ancak otonom araç platformunu kullanması gibi bir durum söz konusu değil. Spekülasyonlarla ilgili konuşan bir Uber sözcüsü de şirketin NVIDIA'dan sadece standart GPU sağladığını doğruladı.
NVIDIA, kendi otonom araç teknolojisini halka açık yollarda test ediyor, ancak şirket bu hafta başlarında otonom araçlarını belirli bir süre trafiğe açık yollarda test etmeyeceğini açıkladı. Bunun bir ihtimal Uber'in sürücüsüz otomobilleri ile bağlantılı olabileceği söyleniyordu ancak NVIDIA son açıklamasıyla tüm bu şüpheleri ortadan kaldırdı.

https://www.cnbc.com/2018/03/29/nvidia-ceo-jensen-huang-uber-accident-effect-on-our-self-driving-tech.html Yorum Yaz
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esmerbuyucu 1 yıl
İnsan kaynaklı trafik kazalarının azalmasının tek yolu otonom arabalar.
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1ses1 1 yıl
Aselsanında bu işe el atmasını isterdim.
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sniper23 1 yıl 1ses1
Zaten el attı.
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BlackGhost12 1 yıl
Bu otonom işi sadece nvidia da kalırsa otonom araba fiyatlarını düşünemiyorum.
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1BilimAdamı 1 yıl
Şuan tehlikeli tamamda ilerde insanlardan daha güvenli olacağı aşikar, ve zorunlu otonom yollar gibi terimleride duymaya başlayacağız gibi.
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***Leopard*** 1 yıl
forum.donanimhaber.com/...
Çok normal , Nvidia bu alana çok yatırım yaptı.
İnsanlar " Where is my pitchfork?" modunda bekledikleri için gelecek iş alanını korumak istiyor Nvidia , diğer firmalarda bu kadar uğraşsa aynı tepkiyi verirlerdi.
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