NVIDIA'dan 2013 mali yılı 2. çeyrekte 119 milyon dolar kar

Hem masaüstü hem de mobil platformlarda rakipleriyle sıkı bir rekabete devam eden NVIDIA, 2013 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarını bir basın duyurusuyla paylaştı.





İkinci çeyrekte 1.04 milyar dolar gelir elde eden NVIDIA, 119 milyon dolar da kar açıkladı. Hisse başı kazanç da 0.19$ oldu. Firma hem mobil hem de görsel bilişim alanındaki yatırımlarının karşılığını aldıklarını belirtiyor.





İkinci çeyrekte NVIDIA Tegra3 işlemcisiyle Nexus 7 modelinde yer alırken, Microsoft da Surface for Windows RT tabletlerinde Tegra işlemciler kullanacağını açıkladı. NVIDIA, Kepler tabanlı grafik birimleriyle dizüstü pazarındaki payını artırdı. Apple, Samsung, Dell, HP, Asus, Acer, Lenovo ve Sony, Kepler tabanlı grafik birimleri kullanan firmalar oldu.





Üçüncü çeyrekte ise firma artış bekliyor. Tahmini gelir beklentisi 1.15-1.25 milyar dolar arasında. İşletim harcamalarının ise 390 milyon dolar olması bekleniyor.