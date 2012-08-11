NVIDIA'dan 2013 mali yılı 2. çeyrekte 119 milyon dolar kar

Haber Editörü
Hem masaüstü hem de mobil platformlarda rakipleriyle sıkı bir rekabete devam eden NVIDIA, 2013 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarını bir basın duyurusuyla paylaştı.
İkinci çeyrekte 1.04 milyar dolar gelir elde eden NVIDIA, 119 milyon dolar da kar açıkladı. Hisse başı kazanç da 0.19$ oldu. Firma hem mobil hem de görsel bilişim alanındaki yatırımlarının karşılığını aldıklarını belirtiyor.
İkinci çeyrekte NVIDIA Tegra3 işlemcisiyle Nexus 7 modelinde yer alırken, Microsoft da Surface for Windows RT tabletlerinde Tegra işlemciler kullanacağını açıkladı. NVIDIA, Kepler tabanlı grafik birimleriyle dizüstü pazarındaki payını artırdı. Apple, Samsung, Dell, HP, Asus, Acer, Lenovo ve Sony, Kepler tabanlı grafik birimleri kullanan firmalar oldu.
Üçüncü çeyrekte ise firma artış bekliyor. Tahmini gelir beklentisi 1.15-1.25 milyar dolar arasında. İşletim harcamalarının ise 390 milyon dolar olması bekleniyor.
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Tegra güçten çok, iyi destek aldığı için tercih ediliyor.
teknolojiye burada haberi yapılan 3-5 firma yön veriyor. Açıkcası ben amd-intel-nvidia nın mali durumunu gayet merak ediyorum. Sitede muhalefet edilecek onca şey varken buna takman enteresan.
Bu konuda çok yanılıyorsun, teknolojiye yön veren firmalardan 3-5'inin burada haberi yapılıyor desen çok daha doğru olur. Burda haberlere konu olan ve bizim memlekete hiç uğramayan ürünler yerine daha bulunma imkanı olanlar konu alınsa kötü mü olur (sitenin suçu değil veya neyin nerde oalcağını bilecek halleri yok elbette)? Haberların bazılarının neden yüzeysel/magazinsel olduğunu düşünmüyorsun? Aklıma nerden geldi bilmiyorum da şimdi kaç tane Altera ile ilgili haber var? AMD'nin FirePro APU'su ile ilgili ya da?
Mali durumunu bana inat olsun diye değil de gerçekten merak ediyorsan burdaki haberden de bişey anlamaman, kafanda bişeylerin yeterince net oluşamaması lazım. Burda ne ekran kartı satışı ile ilgili detay var, ne de mobil satışlarından ne kadar kazandığı var, ne de HPC / workstation ile ilgili bilgi var. Başka Türkçe sitelerde bile daha fazlası yazıyor sırf bununla ilgili.
Sitenin habere konu ettiği şeyleri sorun etmemde bu anlatmaya çalıştığım bakış açısında yannış bi yer yok.
Nvidianın mali durumunu çok merak eden varsa google da Nvidia finance yazsın. Link burada :
lmgtfy.com/...
Hani hiç haber verecek bişey yok, bu sıcak ağustos akşamını bununla geçiştirelime ne gerek var.
Hiç anlamam, anlamaya da niyetim yok, niye mesela burda haberi yapılıp duran 3-5 firma dışında başka firma mı yok mali durumu ile haber yapılacak? Milletin burda hisseleri mi var sanki çok mu önemli haberi yapılsa ne olur yapılmasa ne olur. Kesinlikle atlanılmaması gereken bişeymiş gibi hep geçer burada.
İlk tegra 3 çıktı 4 çekirdek olarak, farkını koydu ve ilerletti, şimdi exynos falan var piyasada, tamam kabul, nvidia arada geçen zamanda boş oturmadıysa tegra 4 ü duyurabilir ve bu son çıkarmak mı olacaktır, hayır ama ilk çıkarmakta sayılmaz, ilerlemedir bana göre. AMD ekran kartı konusunda son zamanlarda ilk çıkarma olayına alıştı, yeni üretim tekniği falan ataklarını sunuyor, sonra nvidia da kartını çıkarıyor ve son nesilde bayağı iyi de çıkış yaptı [600 serisi f/p ve w/p konusunda gayet başarılı] AMD ardından ghz edition gibi modeller çıkardı ve sırada 8. serisi var, hem ilerliyor hem yeniliyor kendini işte.
Nese kusura bakmayın karışık oldu biraz anlattığım ama şu an ilk çıkardı son çıkardı gibi bir durum aslında yok çünkü zaten çıkarıp rakiplerinin önüne geçiyor, rakipleri onu geçince yenisi ile birlikte yeniden öne geçiyor, aynısını rakipleri de yapıyor, rakipleri de rakipleri ondan daha performanslısını çıkarınca, rakiplerini geçebilmek için daha güçlüsünü koyuyor ama sonrasında rakipleri kendilerini yine geçiyor :))
göreceğim senin ne kadar kâr yaptığını ! :)
gördük
ecek acak
Daha önce bir lansman tarihini verirken, yılın üçüncü çeyreği demişti.
Gün geldi geçti Nvidia'dan ses seda çıkmadı. Ardından hafif bir falso ile,
"Biz kendi mali çeyreğimizi kastetmiştik" diye gecikmeyi savuşturdu.
Nvidia bunu hep yapıyor.