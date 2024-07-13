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    Anlık Bildirim

    Yapay zeka hızlandırıcı pazarındaki sıkıntı sona eriyor

    NVIDIA'nın AI GPU tedarik zinciri büyük ölçüde iyileşti ve yeni bir rapor, şirketin önümüzdeki çeyreklerde piyasaya bol miktarda ürün sunmayı hedeflediğini belirtiyor.
    Yapay zeka hızlandırıcı pazarındaki sıkıntı sona eriyor Tam Boyutta Gör
    DigiTimes, yapay zeka özellikli GPU'ların tedarikinin son birkaç çeyrekte önemli ölçüde iyileştiğini bildiriyor. NVIDIA nihayet bir tedarik zinciri kurabildi ve ek ortaklar çekebildi.

    NVIDIA para basacak

    Bir yıl önce durum tamamen farklıydı. Pazarın NVIDIA hızlandırıcılarına, özellikle de H100'e çok ihtiyacı vardı ancak şirket talebi karşılayamıyordu. Şimdi bekleyen siparişlerin sayısı önemli ölçüde düştü. Geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 40'lık orana kıyasla 2024'ün ikinci çeyreğinde bu oran yüzde 10'dan daha azdı. Blackwell serisi piyasaya sürüldüğünde birikmiş siparişlerin neredeyse sıfır olması muhtemel.

    Yapay zeka hızlandırıcı pazarındaki sıkıntı sona eriyor Tam Boyutta Gör
    Analistler, NVIDIA'nın yakında çıkacak olan B200 yapay zeka hızlandırıcılarının bir milyondan fazla sipariş alacağını ve bunun da üreticiye iyi kar getireceğini tahmin ediyor. Blackwell GPU'ların NVIDIA'nın en başarılı ürünü olması ve yapay zeka endüstrisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 17 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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