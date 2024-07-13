Yapay zeka hızlandırıcı pazarındaki sıkıntı sona eriyor

NVIDIA para basacak
Bir yıl önce durum tamamen farklıydı. Pazarın NVIDIA hızlandırıcılarına, özellikle de H100'e çok ihtiyacı vardı ancak şirket talebi karşılayamıyordu. Şimdi bekleyen siparişlerin sayısı önemli ölçüde düştü. Geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 40'lık orana kıyasla 2024'ün ikinci çeyreğinde bu oran yüzde 10'dan daha azdı. Blackwell serisi piyasaya sürüldüğünde birikmiş siparişlerin neredeyse sıfır olması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.