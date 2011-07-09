Nakit para zengini firma; Apple

Apple, teknolojik ürünleri kadar elindeki nakit para rezervi bakımında da oldukça ünlü bir firma olduğunu söylesek yanlış olmayacaktır. Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolar olan rezerv parasını 2011 yılının 2.çeyreği itibariyle 65 milyar dolara yükseltmeyi başaran Apple'ın, bu parayı ne şekilde kullanacağı merak konusu.

Şimdiye kadar büyük alımlar yerine izafi olarak orta ölçekli firmaları satın alarak stratejik hamleler yapmayı tercih eden Apple'ın yönetim anlayışı, tez konusu olabilecek cinsten. Apple'ın operasyonlardan sorumlu yöneticisi Tim Cook, 2011 mali yılı 1.çeyrek sonuçlarını açıklandığında yaptığı şu açıklama, Apple'ın nakit kullanımındaki temel kriterin "yeni teknolojileri önceden kullanabilmek" olduğunu gösteriyor;

"Operasyon tarafında, muhtemelen hatırlayacaksınızdır, geçmişte kaynak sıkıntısı çekmemek ve diğer faydalar için farklı insanlarla belirli anlaşmalar yaptık. 2005 yılının sonunda çeşitli flash üreticileri ile yaptığımız 1 milyar dolarlık anlaşmamız bunların en büyüklerinden biri. Anlaşma gereği duyduk çünkü flash depolama birimlerinin gerek ürün gamımız açısından gerekse de endüstriyel olarak öneminin gittikçe artacağını düşünüyorduk. Bu yüzden, kendimize yeterli kaynak yaratabilmek için elimizdeki nakit paranın bir kısmını burada kullanmak mükemmel bir çözümdü. Buna benzer durumları sürekli inceliyoruz."

Kendisini bir adım öne çıkartacak teknolojik bileşenlere yatırım yapmayı tercih eden (Örneğin iPhone ile birlikte kapasitif ekranların hızlı bir yaygınlaşma sürecine girmiş olması da Apple'ın birçok üreticiden önce teknolojiye yön verecek bileşenlere yöneldiğine örnek gösterilebilir) Apple, iddiaya göre, bu yılın başında da 2005'de yaptığı anlaşmadan yaklaşık 4 kat daha büyük bir anlaşmanın altına imza atmıştı. Her ne kadar resmi ağızlardan doğrulanmamış olsa da kaynaklardan alınan bilgilere göre LCD üreticileri ile iki yıllık olarak yapılan anlaşmada Apple, karşı tarafa bileşen stokları ön ödemesi ve sermaye masrafları için 3.9 milyar dolar ödemişti. Hatta Digitimes'ın iddiasına göre yapılan bu anlaşma nedeniyle RIM, yeterli panel alımı yapamadığı için Playbook'un satışa sunulma tarihini bir süre ötelemek zorunda kalmıştı.

Yatırımcılar açısından da oldukça önem taşıyan Apple'ın 65 milyar dolarlık rezerv parası ile ne anlamlara geliyor ? Bu anlamdaki uzman isimlerden Asymco'dan Horace Dediu'nun bu soruya verdiği ilginç cevaplar şunlar;

Para kaynağı, Apple'ın mali işler birimini dünyanın en büyük 100 fon yöneticileri arasına sokmakla kalmıyor, en büyük yatırım fonu yöneticisi haline getiriyor.

Rezerv para miktarındaki çeyrek bazdaki artış, birçok firmanın pazar değerinden daha yüksek. Örneğin ön ödemeler geri eklense, rezervdeki artış yaklaşık Motorola Mobility'nin pazar payı kadar olurdu.

Apple'ın elindeki para miktarı Nokia, RIM ve Motorola Mobility'nin pazar değerlerinin toplamından daha fazla.

Apple'ın rezerv parası, Google'ın kurumsal değerinin yarısına denk geliyor.

Eğer 100,000 dolarlık Apple hissesini elinde bulundursanız, bunun 19,000'i nakit olur ve sadece 80,000'lik kısmı risk sermayesinde bulunurdu.

Apple'ın eğer hiçbir geliri olmasa, firmanın rezerv parası Apple'ın operasyonlarını (Satış, Genel ve Yönetim Giderleri ile Araştırma Geliştirme) 7 yıl boyunca diğer bir deyişle 2018 yılının ortasına kadar finanse etmeye yetecek büyüklükte.

Fakat, bu olumlu tablolara rağmen bazı fon yöneticilerine göre, örneğin Delaware Investments'dan Christopher Bonavico'ya, Apple'ın bu denli rezerv paraya sahip olması değer kaybına neden oluyor çünkü o paranın getirisi neredeyse 0. Bernstein Research analistlerinden Toni Sacconaghi'ye göre ise 65 milyar dolarlık kaynak, şimdilik rasyonel olma noktasının daha ötesinde.

Şimdiye kadar birçok büyük alımı rahatlıkla yapabilecek güçte olan Apple, 65 milyar dolarlık nakit parasını ne şekilde harcamaya devam edip yatırım yapacağını hep birlikte göreceğiz.