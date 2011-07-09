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Nakit para zengini firma; Apple

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,9b
1
42
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Nakit para zengini firma; Apple
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Apple, teknolojik ürünleri kadar elindeki nakit para rezervi bakımında da oldukça ünlü bir firma olduğunu söylesek yanlış olmayacaktır. Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolar olan rezerv parasını 2011 yılının 2.çeyreği itibariyle 65 milyar dolara yükseltmeyi başaran Apple'ın, bu parayı ne şekilde kullanacağı merak konusu.

Şimdiye kadar büyük alımlar yerine izafi olarak orta ölçekli firmaları satın alarak stratejik hamleler yapmayı tercih eden Apple'ın yönetim anlayışı, tez konusu olabilecek cinsten. Apple'ın operasyonlardan sorumlu yöneticisi Tim Cook, 2011 mali yılı 1.çeyrek sonuçlarını açıklandığında yaptığı şu açıklama, Apple'ın nakit kullanımındaki temel kriterin "yeni teknolojileri önceden kullanabilmek" olduğunu gösteriyor;

"Operasyon tarafında, muhtemelen hatırlayacaksınızdır, geçmişte kaynak sıkıntısı çekmemek ve diğer faydalar için farklı insanlarla belirli anlaşmalar yaptık. 2005 yılının sonunda çeşitli flash üreticileri ile yaptığımız 1 milyar dolarlık anlaşmamız bunların en büyüklerinden biri. Anlaşma gereği duyduk çünkü flash depolama birimlerinin gerek ürün gamımız açısından gerekse de endüstriyel olarak öneminin gittikçe artacağını düşünüyorduk. Bu yüzden, kendimize yeterli kaynak yaratabilmek için elimizdeki nakit paranın bir kısmını burada kullanmak mükemmel bir çözümdü. Buna benzer durumları sürekli inceliyoruz."

Nakit para zengini firma; Apple
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Kendisini bir adım öne çıkartacak teknolojik bileşenlere yatırım yapmayı tercih eden (Örneğin iPhone ile birlikte kapasitif ekranların hızlı bir yaygınlaşma sürecine girmiş olması da Apple'ın birçok üreticiden önce teknolojiye yön verecek bileşenlere yöneldiğine örnek gösterilebilir) Apple, iddiaya göre, bu yılın başında da 2005'de yaptığı anlaşmadan yaklaşık 4 kat daha büyük bir anlaşmanın altına imza atmıştı. Her ne kadar resmi ağızlardan doğrulanmamış olsa da kaynaklardan alınan bilgilere göre LCD üreticileri ile iki yıllık olarak yapılan anlaşmada Apple, karşı tarafa bileşen stokları ön ödemesi ve sermaye masrafları için 3.9 milyar dolar ödemişti. Hatta Digitimes'ın iddiasına göre yapılan bu anlaşma nedeniyle RIM, yeterli panel alımı yapamadığı için Playbook'un satışa sunulma tarihini bir süre ötelemek zorunda kalmıştı.

Yatırımcılar açısından da oldukça önem taşıyan Apple'ın 65 milyar dolarlık rezerv parası ile ne anlamlara geliyor ? Bu anlamdaki uzman isimlerden Asymco'dan Horace Dediu'nun bu soruya verdiği ilginç cevaplar şunlar;

  • Para kaynağı, Apple'ın mali işler birimini dünyanın en büyük 100 fon yöneticileri arasına sokmakla kalmıyor, en büyük yatırım fonu yöneticisi haline getiriyor.
  • Rezerv para miktarındaki çeyrek bazdaki artış, birçok firmanın pazar değerinden daha yüksek. Örneğin ön ödemeler geri eklense, rezervdeki artış yaklaşık Motorola Mobility'nin pazar payı kadar olurdu.
  • Apple'ın elindeki para miktarı Nokia, RIM ve Motorola Mobility'nin pazar değerlerinin toplamından daha fazla.
  • Apple'ın rezerv parası, Google'ın kurumsal değerinin yarısına denk geliyor.
  • Eğer 100,000 dolarlık Apple hissesini elinde bulundursanız, bunun 19,000'i nakit olur ve sadece 80,000'lik kısmı risk sermayesinde bulunurdu.
  • Apple'ın eğer hiçbir geliri olmasa, firmanın rezerv parası Apple'ın operasyonlarını (Satış, Genel ve Yönetim Giderleri ile Araştırma Geliştirme) 7 yıl boyunca diğer bir deyişle 2018 yılının ortasına kadar finanse etmeye yetecek büyüklükte.

Fakat, bu olumlu tablolara rağmen bazı fon yöneticilerine göre, örneğin Delaware Investments'dan Christopher Bonavico'ya, Apple'ın bu denli rezerv paraya sahip olması değer kaybına neden oluyor çünkü o paranın getirisi neredeyse 0. Bernstein Research analistlerinden Toni Sacconaghi'ye göre ise 65 milyar dolarlık kaynak, şimdilik rasyonel olma noktasının daha ötesinde.

Şimdiye kadar birçok büyük alımı rahatlıkla yapabilecek güçte olan Apple, 65 milyar dolarlık nakit parasını ne şekilde harcamaya devam edip yatırım yapacağını hep birlikte göreceğiz.


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Guest-F8946C419 8 yıl en beğenilen BTopbas
~AVON~

Doanimhaberde belliki bu nakit para rezervinden biraz almis hergun 2-3 tane apple'i oven reklam niteliginde haberler goruyoruz :)


Ne kadar ilginç değil mi ? Teknoloji sitesinde Bülent ersoyun sevgilisiyle fotoğrafları yerine, en günce haberler yayınlanması.
~AVON~Doanimhaberde belliki bu nakit para rezervinden biraz almis hergun 2-3 tane apple'i oven reklam niteliginde haberler goruyoruz :)
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twilight70 8 yıl
www.izmirfx.com Playstation 3 çekilişi varmış kardeşş :D,
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Meert. 8 yıl
Oyun konsolu du yasina atilsinlar
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-TOSUN- 8 yıl
helal olsun adamlara yakisir
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fuckulteli 8 yıl
Bu kadar büyük parayı uyutuyorlar, yastık altı yapmışlar.. Evet arkanı sağlama alacaksın, cebin doluyken konuşacaksın ama haberde de dendiği gibi 65 milyar doların var ama sana bir getirisi yok.. Öylece yatıyor..
Ya ciddi rekabet edebileceği alanlarda ciddi alımlar yapmalı, ki parasının hepsinden yine olmaz.. Ya da gerçekten daha büyük düşünüp kendi ürünlerini tamamen kendisinin üretebileceği duruma gelebilmek için fabrikalara para aktarmalı, ekranlarını, işlemcilerini Samsung'tan başka bileşenleri başka firmalardan almaktan kurtulma yolunu seçmeyi tercih etmeli.. Tabi bunun hangisinin akıllıca olacağını iyi düşünmeli.. Belki üretime kaynak ayırmak yerine farklı alanlarda farklı ürünler ile daha çok tüketiciye farklı ürünle ulaşmayı tercih edebilir, yine bileşenleri farklı firmalardan satın alır üzerine Apple logosunu basar basar satar.. Geliştirir, bulur, yazılımını üretir başkasını ürettirmeye devam eder..
Ufak tefek alımlarla o parayı eritemez bakalım büyük bir hamle olarak ne yapacak Apple.. Yatan para para kazandırmaz, neyi bekliyor anlamıyorum..
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Captain Pilot 8 yıl
Apple firması çok para kazanıyor....
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northernlights 8 yıl
Pek şaşırmadım
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Nike 8 yıl
Samsung vb firmalar gibi kendi mikro çipini, LCD ekranını vs üretmek için kullanabilir parayı... Iphone ve diğer ürünlerinin üretim maliyetini iyice düşürebilir tamamen rakipsiz olabilir Apple.
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WB 8 yıl
Koskoca Türkiye nin merkez bankası rezervi 80-90 milyar doları var diye böbürlenen hükümet Apple baksın...

İstersen birde şöyle düşün; o 80-90 milyar $ da olmasaydı Apple kadar bankada parası olmayan ülke olacaktık, ki 2001 e kadar öyleydi maalesef..
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MeT06. 8 yıl WB
WB

Koskoca Türkiye nin merkez bankası rezervi 80-90 milyar doları var diye böbürlenen hükümet Apple baksın...


İstersen birde şöyle düşün; o 80-90 milyar $ da olmasaydı Apple kadar bankada parası olmayan ülke olacaktık, ki 2001 e kadar öyleydi maalesef..


doğru söze nedir ?
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Alibrk 8 yıl
Koskoca Türkiye nin merkez bankası rezervi 80-90 milyar doları var diye böbürlenen hükümet Apple baksın...
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Batuist 8 yıl
Haberin şu bölümü dikkatimi çekti.
"...Apple'ın bu denli rezerv paraya sahip olması değer kaybına neden oluyor çünkü o paranın getirisi neredeyse 0 (sıfır)..."
çok çok önemli bir nokta. atıl şekilde duran devasa büyüklükteki bir para olduğunu herkes gözardı ediyor. Bu paranın büyük kısmını kullanıp çok daha fazla gelir elde edebilirdi ama para yatıyor diyor haberde geçen uzman. ki ekonomistler bunun ne olduğunu çok daha iyi anlayacaktır.. Övülecek yanı olduğu kadar eleştirilecek yanıda var. düşünüdkü bir kaç firmayı satın alabilecek bir miktar yada aynılarını oluşturabileceğiniz bir meblağ ama icraat sıfır. para yatıyor. bence apple bunu iyi kullanmalı. kimseye peşin ödeme yaptığını düşünmezsek büyük kısmı yatırıma gidebilir.
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eerokyar 8 yıl
MeT06.
otomotive yatırım yaparım derken bir markanın yanında birlikte hareket ederekten mi yoksa kendi markasını mı çıkarması gerekiyor ? Eğer kendi markasını çıkarsın diyorsan araba yapmak 2000 liralık telefon yapmaya benzemez. Araba üretiminde uygulanan teknolojiyi Apple rüyasında bile göremez. Para demek her şey demek değil. Apple teknoloji üretmiyor sadece yazılım yapıyor. Bana söyleyin Apple elle tutulabilir ne yaptı şimdiye kadar diğerlerinden farklı olarak(teknoloji anlamında). Sadece yazılım konusunda stabilite konusunda gerçekten çok iyiler buna bir şey diyemem ama diğer şekilde Apple teknolojik olarak hiç bir şey yapamaz ha ama arabalara çok farklı çok orjinal yazılımlar üretebilir ama arabanın lastiğinin üretiminin yanından geçemez.(anti apple cı değilim)

Sizinde dediğiniz gibi zaten apple fiziksel anlamda hiçbirşey üretmiyor. Kendi markası altında bir araba çıkarmasından bahsediyorum elbette ama tabii kendi üretmesi şart değil, iphone'u apple mı üretiyor sanki? apple sadece tasarım ve yazılımla öne çıkıyor şahsen ben şuan otomotivde en eksik ve geri kalanan noktanın bunlar olduğuna inanıyorum, bu üstünlüklerini bence otomotivde de kullanmalılar. 2000 tl'lik bir telefon üretmeye tabii benzemez ama 65 milyar dolar BMW firmasının yarısından fazlasını alabileceğiniz bir rakkam.
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MeT06. 8 yıl eerokyar
Robert Declaux

MeT06.
otomotive yatırım yaparım derken bir markanın yanında birlikte hareket ederekten mi yoksa kendi markasını mı çıkarması gerekiyor ? Eğer kendi markasını çıkarsın diyorsan araba yapmak 2000 liralık telefon yapmaya benzemez. Araba üretiminde uygulanan teknolojiyi Apple rüyasında bile göremez. Para demek her şey demek değil. Apple teknoloji üretmiyor sadece yazılım yapıyor. Bana söyleyin Apple elle tutulabilir ne yaptı şimdiye kadar diğerlerinden farklı olarak(teknoloji anlamında). Sadece yazılım konusunda stabilite konusunda gerçekten çok iyiler buna bir şey diyemem ama diğer şekilde Apple teknolojik olarak hiç bir şey yapamaz ha ama arabalara çok farklı çok orjinal yazılımlar üretebilir ama arabanın lastiğinin üretiminin yanından geçemez.(anti apple cı değilim)


Sizinde dediğiniz gibi zaten apple fiziksel anlamda hiçbirşey üretmiyor. Kendi markası altında bir araba çıkarmasından bahsediyorum elbette ama tabii kendi üretmesi şart değil, iphone'u apple mı üretiyor sanki? apple sadece tasarım ve yazılımla öne çıkıyor şahsen ben şuan otomotivde en eksik ve geri kalanan noktanın bunlar olduğuna inanıyorum, bu üstünlüklerini bence otomotivde de kullanmalılar. 2000 tl'lik bir telefon üretmeye tabii benzemez ama 65 milyar dolar BMW firmasının yarısından fazlasını alabileceğiniz bir rakkam.



Tabi bu senin düşüncem ama öyle bir sektöre giriş yapacağını sanmıyorum. Çünkü otomotiv sektörü telefon sektörü gibi basit bir alan değil burada çok ağır toplar var bu toplarda Apple in sahneye girişini izin verirler mi engel koymaya çalışırlar mı bilinmez. Apple en iyisi ev elektroniği sektöründen ayrılmasın yoksa eline yüzüne bulaştırır.
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gun 8 yıl
Apple'ın bu para ile bir şeyler satın alması tüketiciye yönelik üretim mantığından vazgeçmesi manasına geleceğinden esnek kalmak isteyecek ve teknolojilerin geliştirilip seri üretime geçme saffasını hızlandırmaya devam edeceği tahmin edilebilir.
Buda şu manaya geliyor. Diyelim ki iyi bir teknolojik gelişme kaydettiniz orta düzey bir üreticisiniz Apple'a gidip sermaye ve belli bir süre tek müşteri anlaşması teklif edip hayallerinizi gerçeğe dönüştürebiliyorsunuz.
Bunun Apple'a faydası inanılmaz yüksek. Herkesin Apple'ın parasında gözü var ama Apple'ında yüksek teknoloji ve kalite isteği var. Hemde inanılmaz üretim adetleri ile.
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