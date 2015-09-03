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Narrative Clip 2, yüksek çözünürlükte video desteği kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Narrative Clip 2, yüksek çözünürlükte video desteği kazandı
 
2013 yılında bir Kickstarter projesi ile karşımıza çıkan giyilebilir kamera modeli Narrative Clip, CES 2015 fuarı kapsamında duyurulan ikinci versiyonuna yeni bir özellik daha ekledi.
Kişilerin yaşamlarını fotoğraflar üzerinden kayıt altına alabilmesi için geliştirilen giyilebilir kamera modeli Narrative Clip, ikinci sürümüyle teknik olarak Wi-Fi ya da Bluetooth üzerinden mobil cihazlara görüntü aktarımı, 90 derece görüş açısına sahip 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve arttırılmış düşük ışık performansı gibi detaylarla karşımıza çıkıyor. Kayıt işlemini her 30 saniyede bir fotoğraf çekerek gerçekleştiren cihaz, yeni eklenen özelliğiyle ise artık 10 saniyelik Full HD (1080p / sesli) videolar da kaydedebiliyor. 
Bu kayıt işlemini otomatik olarak kullanıcı fark etmeden gerçekleştiren Narrative Clip 2, özellikle video desteğiyle çok daha ilginç sonuçların önünü aralıyor. 200$ fiyatı bulunan giyilebilir kamera, önümüzdeki ay satışa çıkıyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/gadgets/2015/09/02/narratives-new-clip-2-wearable-camera-will-shoot-video-too/ Yorum Yaz
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