Need for Speed: Payback'in deneme sürümü yayınlandı

Need for Speed: Payback'in İlk Sen Oyna Deneme Sürümü EA Access ve Origin Access aboneleri için erişilebilir durumda.
İlk Sen Oyna Deneme Sürümü hikayenin ilk iki bölümünü ve multiplayer'dan da Speedlists modunu içeriyor. On saate kadar oynama imkanınız bulunuyor.
EA Access aboneleri mağaza üzerinde oyunun ismini aratarak, Origin Access aboneleri ise Origin Access > Play First Trials kısmından İlk Sen Oyna Deneme Sürümü'ne ulaşılabilirler.
Need for Speed Payback 10 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.
Need for Speed: Payback Sistem Gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimi (Minimum ayarlarda 720p çözünürlüğünde)
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 ve üzeri
CPU: Intel i3 6300 @ 3.8GHz veya AMD FX 8150 @ 3.6GHz
RAM: 6GB
Hard Disk: 30GB
GPU: Nvidia GeForce GTX 750 Ti, AMD Radeon HD 7850 veya benzeri bir DX11 uyumlu 2GB ekran kartı
CPU: Intel i3 6300 @ 3.8GHz veya AMD FX 8150 @ 3.6GHz
RAM: 6GB
Hard Disk: 30GB
GPU: Nvidia GeForce GTX 750 Ti, AMD Radeon HD 7850 veya benzeri bir DX11 uyumlu 2GB ekran kartı
Oyunun Önerilen Sistem Gereksinimi (Yüksek ayarlarda 1080p çözünürlük ve 60 FPS için)
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
CPU: Intel i5 4690K @ 3.5GHz veya AMD FX 8350 @ 4.0GHz
RAM: 8GB
Hard Disk: 30GB
GPU: AMD Radeon RX 480 4GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 4GB veya benzeri bir DX11 uyumlu 4GB ekran kartı
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
CPU: Intel i5 4690K @ 3.5GHz veya AMD FX 8350 @ 4.0GHz
RAM: 8GB
Hard Disk: 30GB
GPU: AMD Radeon RX 480 4GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 4GB veya benzeri bir DX11 uyumlu 4GB ekran kartı
https://www.bolumsonucanavari.com/Oyunlar-Need_for_Speed_Payback-6542-4.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
başka söze gerek yok genç arkadaşlara da tek tavsiyem o oyunu eski ve grafikleri kotü demeden oynamaları olacaktır. müziklerinden ambiyansına oyun mekaniği ile asfaltlarına ve 1950 lerden 2000 li yıllara kadar hikayeli careyer modu ile gönüllere taht kurmayı başarmıştır.
Nfs porsche unleashed serinin epik oyunudur bana göre. Tüm araçlar porsche 1950 lerden 2000 lerin başına kadar tüm arabalarının bulunması yarış parkurların çok güzel yerlerden seçilmesi oyunda kokpitin bulunması oyunda öne çıkan yanlarıydı.
Böyle çöp bir oyun porsche unleashed gibi bir oyunla karşılaştırılamaz.
Frene basınca özellikle yüksek model araçlar lak diye duruyor fren mesafesi vs hissiyat yok ha oyunu açarım 7 yaşında ki yeğenim sorgusuz eğlenir ama forza serisi gt serisi seven adam bune be diyor.
Tabi seven de çıkar ona lafım yok.