Need for Speed: Payback'in deneme sürümü yayınlandı

Need for Speed: Payback'in İlk Sen Oyna Deneme Sürümü EA Access ve Origin Access aboneleri için erişilebilir durumda.

İlk Sen Oyna Deneme Sürümü hikayenin ilk iki bölümünü ve multiplayer'dan da Speedlists modunu içeriyor. On saate kadar oynama imkanınız bulunuyor.

EA Access aboneleri mağaza üzerinde oyunun ismini aratarak, Origin Access aboneleri ise Origin Access > Play First Trials kısmından İlk Sen Oyna Deneme Sürümü'ne ulaşılabilirler.

Need for Speed Payback 10 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

Need for Speed: Payback Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimi (Minimum ayarlarda 720p çözünürlüğünde)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 ve üzeri

CPU: Intel i3 6300 @ 3.8GHz veya AMD FX 8150 @ 3.6GHz

RAM: 6GB

Hard Disk: 30GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 750 Ti, AMD Radeon HD 7850 veya benzeri bir DX11 uyumlu 2GB ekran kartı

Oyunun Önerilen Sistem Gereksinimi (Yüksek ayarlarda 1080p çözünürlük ve 60 FPS için)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

CPU: Intel i5 4690K @ 3.5GHz veya AMD FX 8350 @ 4.0GHz

RAM: 8GB

Hard Disk: 30GB

GPU: AMD Radeon RX 480 4GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 4GB veya benzeri bir DX11 uyumlu 4GB ekran kartı

https://www.bolumsonucanavari.com/Oyunlar-Need_for_Speed_Payback-6542-4.htm