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Need for Speed: Payback'in deneme sürümü yayınlandı

Need for Speed: Payback'in İlk Sen Oyna Deneme Sürümü yayınlandı. Çıkışına az bir süre kalan yeni NFS'yi EA Access veya Origin Access ücretsiz bir şekilde deneyebilecek.
1 yıl
4,4b
1
20
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Need for Speed: Payback'in İlk Sen Oyna Deneme Sürümü EA Access ve Origin Access aboneleri için erişilebilir durumda.
İlk Sen Oyna Deneme Sürümü hikayenin ilk iki bölümünü ve multiplayer'dan da Speedlists modunu içeriyor. On saate kadar oynama imkanınız bulunuyor.
EA Access aboneleri mağaza üzerinde oyunun ismini aratarak, Origin Access aboneleri ise Origin Access > Play First Trials kısmından İlk Sen Oyna Deneme Sürümü'ne ulaşılabilirler.
Need for Speed Payback 10 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

Need for Speed: Payback Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimi (Minimum ayarlarda 720p çözünürlüğünde) 
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 ve üzeri
CPU: Intel i3 6300 @ 3.8GHz veya AMD FX 8150 @ 3.6GHz
RAM: 6GB
Hard Disk: 30GB
GPU: Nvidia GeForce GTX 750 Ti, AMD Radeon HD 7850 veya benzeri bir DX11 uyumlu 2GB ekran kartı
Oyunun Önerilen Sistem Gereksinimi (Yüksek ayarlarda 1080p çözünürlük ve 60 FPS için)
 İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
CPU: Intel i5 4690K @ 3.5GHz veya AMD FX 8350 @ 4.0GHz
RAM: 8GB
Hard Disk: 30GB
GPU: AMD Radeon RX 480 4GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 4GB veya benzeri bir DX11 uyumlu 4GB ekran kartı

https://www.bolumsonucanavari.com/Oyunlar-Need_for_Speed_Payback-6542-4.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
rezalet bir oyun olmuş hikayesi oynanışı oynayana hakaret eder gibi Ghost Games bu işten anlamıyor oyun sadece grafikten ibaret değil bu oyunda ruhsuz dandik bişey olmuş yazık yazık
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mustalation 1 yıl
Bu oyun da hikaye de nerde carbondaki canyon drift akıyordu oyun be sonra nfs bitti zaten
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ssonerb 1 yıl
need for speed porsche unleashed
başka söze gerek yok genç arkadaşlara da tek tavsiyem o oyunu eski ve grafikleri kotü demeden oynamaları olacaktır. müziklerinden ambiyansına oyun mekaniği ile asfaltlarına ve 1950 lerden 2000 li yıllara kadar hikayeli careyer modu ile gönüllere taht kurmayı başarmıştır.
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ddsmurat 1 yıl ssonerb
Ooo damardan vermişsin resmen.
Nfs porsche unleashed serinin epik oyunudur bana göre. Tüm araçlar porsche 1950 lerden 2000 lerin başına kadar tüm arabalarının bulunması yarış parkurların çok güzel yerlerden seçilmesi oyunda kokpitin bulunması oyunda öne çıkan yanlarıydı.
Böyle çöp bir oyun porsche unleashed gibi bir oyunla karşılaştırılamaz.
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danteauditore 1 yıl
LEŞ gibi bir oyun olmuş. Yarışın ortasında vik vik cıyak cıyak konuşuyor loser nigga burdan moralim bozuldu bir de deluxe u preorder çekecektim. Büyük hayal kırıklığı yine. yeni yıla mecbur indirim yapacaklar satamazlar. Öldü bu seri EA batsın
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Tha Alumni 1 yıl
Yeniyıl indirimlerinde 30 dolara düşer.
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tobepeople 1 yıl
Arcade bir araba yarışından başka bir şey değil artık daha çok gençlere hitap ediyor bizim gibi 35 yaşına gelmiş nfs 1 den beri oynayanlar için de pek farkı yok aslında çünkü biz her sene oynadık bu oyunu ya da denedik diyelim. Benim için en beğendiğim seri 2000 yılındaki porshe unleshead idi ilk kez o zaman ki hikayesini sevmiştim çünkü 1950 den 2003 yılına kadar ki tüm porsche'leri oynayabiliyorduk.Ayrıca ilk defa modifiye sistemi gelmişti Underground 1-2 ile ise modifiye olayı aşmıştı ve tüm eski yeni hayranlarını bir araya getirmişti. Tekrar Underground'a dönmesini istiyorum sadece ayrıca oyunun deluxe edition vs bu ayın 7 sinde gelecekti sanırsam. Simulasyonun da arcade'in de cılkını çıkartıyor bu firma en büyük sorunu bu olsa gerek...
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bbnnoglukml 1 yıl
bu oyunun ortası yok sanırım. oyunla ilgili yorumları okuduğum sitelerde ya çok kötü deniyor yada çok iyi
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KiriN 1 yıl bbnnoglukml
Yaklaşık 2 saat oynadım. 2 saatlik düşüncem olmamış horizon gibi dağ bayır gitme ve asfalt karışımı yapmayı denemişler ama becerememişler, gta v gibi 3 karakter bir ona bi ona zıplatmışlar olmamış her kişinin sürüş karakteri vs farklı ama olmazsa olmaz değil.
Frene basınca özellikle yüksek model araçlar lak diye duruyor fren mesafesi vs hissiyat yok ha oyunu açarım 7 yaşında ki yeğenim sorgusuz eğlenir ama forza serisi gt serisi seven adam bune be diyor.
Tabi seven de çıkar ona lafım yok.
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dr20mouse 1 yıl
Bir video izledim de hoşuma gitmedi ya 2015 daha güzeldi. Gündüz atmosferi bana the crew ile nfs undercover 2008'i hatırlattı.
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ardicli2000 1 yıl
Bildiğin NFS bildiğin Arcade. Çok da kasmanın anlamı yok.
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hanıncipsi 1 yıl
Bence bu sefer olmuş.
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