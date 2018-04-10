Nest, yüz tanıma özellikli dış mekan kamerasını Avrupa'da satışa sundu

Google'ın 2014 yılında 3.2 milyar dolara satın aldığı Nest, yüz tanıma özelliğine sahip yeni dış mekan kamerasını Avrupa'da satışa sunduğunu duyurdu. Cihaz 6 aydan fazla bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde satın alınabiliyordu. Akıllı telefon uygulamasına entegre olarak çalışan cihazın detaylarına geçelim.

Nest Cam IQ outdoor yüz tanıma teknolojisine sahip

Nest, yüz tanıma özelliğine sahip iç mekan kamerasından sonra, Nest Cam IQ outdoor adını verdiği dış mekan kamerasını da Avrupa'da satışa sundu. Yüz tanıma teknolojisine sahip kamera teorik olarak, tanımlanmamış bir kişiyi tespit ettiğinde alarm veriyor. Böylece bahçenizde oynayan çocuklarınız veya tanıdığınız kişiler için herhangi bir alarm durumu söz konusu olmuyor.

Nest Cam IQ outdoor, 4K dijital sensör, HDR ve 1080p HD videonun yanı sıra 12x zoom gibi etkileyici özelliklere sahip. IP66 sertifikası da bulunan cihaz -40 ila 45 derece gibi zorlu hava koşullarında çalışabiliyor. Akıllı telefon uygulamasına entegre bir şekilde çalışan kameranın 379 Euro'dan satışa sunulduğunu da belirtelim.

https://www.engadget.com/2018/04/09/nest-s-outdoor-facial-recognition-camera-is-available-in-europe/