OnePlus 6'nın fiyatı ve yeni görseli sızdırıldı

OnePlus sektöre ilk giriş yaptığında, son derece iyi teknik özelliklere sahip uygun fiyatlı akıllı telefon üreten bir şirket olarak öne çıkmıştı. Ancak yıllar geçtikçe telefonlarının fiyatları da yükseldi. Hatta en son piyasaya sürülen OnePlus 5T, 499 dolarlık başlangıç fiyatıyla şirketin bugüne kadarki en pahalı modeli olmuş durumda.

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Yaklaşan OnePlus 6'nın fiyat etiketinin sızdırılması ile çıtanın daha da yükseleceği ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre OnePlus 6'nın 64 GB'lık modeli 523 ila 569 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürülecek. Çinli üretici 128 GB depolama kapasitesine sahip varyant için müşterilerden 600 ila 661 dolar arasında bir ücret talep edecek. OnePlus 6 Premium olarak adlandırılan 256 GB'lık model ise 692 ila 754 dolar arasında bir fiyat aralığına sahip olacak.

OnePlus 6'nın yeni görseli de sızdırıldı

Muhtemelen en heyecan verici sızıntı da telefonu çalışırken gösteren bir fotoğrafının internete düşmesi oldu. AIDA64 uygulamasını çalıştıran OnePlus 6'nın çentikli bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Yayınlanan görsel ayrıca amiral gemisinin 10 nm FinFET üretim sürecine sahip Snapdragon 845 yonga setinden güç alacağını da ortaya koydu. Diğer sızdırılan özellikler arasında ise 6 GB RAM, çift 16 MP + 20 MP kamera ve 3.450 mAh kapasiteli pil yer alıyor.

https://www.gsmarena.com/oneplus_6_cost_inr_33999_leak-news-30443.php