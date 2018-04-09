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OnePlus 6'nın fiyatı ve yeni görseli sızdırıldı

Çinli OnePlus'ın yeni amiral gemisine ait detaylar netleşmeye devam ediyor. Şimdi de yaklaşan akıllı telefonun fiyat etiketi ve cihazı çalışırken gösteren bir fotoğraf sızdırıldı.
1 yıl
4,1b
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27
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus sektöre ilk giriş yaptığında, son derece iyi teknik özelliklere sahip uygun fiyatlı akıllı telefon üreten bir şirket olarak öne çıkmıştı. Ancak yıllar geçtikçe telefonlarının fiyatları da yükseldi. Hatta en son piyasaya sürülen OnePlus 5T, 499 dolarlık başlangıç fiyatıyla şirketin bugüne kadarki en pahalı modeli olmuş durumda.
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Yaklaşan OnePlus 6'nın fiyat etiketinin sızdırılması ile çıtanın daha da yükseleceği ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre OnePlus 6'nın 64 GB'lık modeli 523 ila 569 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürülecek. Çinli üretici 128 GB depolama kapasitesine sahip varyant için müşterilerden 600 ila 661 dolar arasında bir ücret talep edecek. OnePlus 6 Premium olarak adlandırılan 256 GB'lık model ise 692 ila 754 dolar arasında bir fiyat aralığına sahip olacak.

OnePlus 6'nın yeni görseli de sızdırıldı

Muhtemelen en heyecan verici sızıntı da telefonu çalışırken gösteren bir fotoğrafının internete düşmesi oldu. AIDA64 uygulamasını çalıştıran OnePlus 6'nın çentikli bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Yayınlanan görsel ayrıca amiral gemisinin 10 nm FinFET üretim sürecine sahip Snapdragon 845 yonga setinden güç alacağını da ortaya koydu. Diğer sızdırılan özellikler arasında ise 6 GB RAM, çift 16 MP + 20 MP kamera ve 3.450 mAh kapasiteli pil yer alıyor.

https://www.gsmarena.com/oneplus_6_cost_inr_33999_leak-news-30443.php Yorum Yaz
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The Balance 1 yıl
Navigasyon tuşları yok ,çentik var. Apple'dan çal çal dur. Ar ge denen şey yok sanırım. Apple kaldıracak yakında şu çentiği bunlar koyuyor.
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DH Misafiri 1 yıl
Parmak izi okuyucuyu boşversinler de kamerayla sensörleri ekranın altına sokmanın yolunu bulsunlar artık.
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KraftMK 1 yıl
Bence tasarım çok iyi. Çentik zorlama durmamış, biraz mecburiyetten. Bazı firmalar altta çerçeve bırakıp üste çentik koyuyor bu o hatayı yapmamış.
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WoXeD 1 yıl
256 olana 730 dolar veririm. sar sar sar sar. çıktığı gibi londra store dan aldırcam
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dr20mouse 1 yıl
Bir marka gördüm ne güzel çentiksiz tam ekran hatta parmak izi okuyucu da ekrana dahil üretim yapmış. Yapan yapiyor bunlarsa apple'ın tasarım faciasını kopyalamaya çalışıyor.
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-ejder- 1 yıl
Xiomi sanırım daha uygun fiyat olarak
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lvlono 1 yıl
Essential Phone'nunki iPhone dahil, hepsinden daha güzel.
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aviator_ 1 yıl
Lg ve Huawei gibi firmalarin çentik kopyaladigi yerde bunlar arkaya elma logosu bile koyar.
Çakma telefon yapmaktan usanmadiniz
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oguzhantezel92 1 yıl
Afedersiniz ‘’android’’
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muhamnet 1 yıl
Aynı donanım ile daha ucuza mal satan başka marka halen yok sanırım. En yüksek donanımı sunup yaklaşık yarı fiyatlarına satıyorlar yıllardır. Ayfon bilmem kaç kaç dollares, s9 kaç dollares, Huawei p20 kaç dollares? Yanlış olmasın. Oneplus iyi yapıyor demiyorum. En yüksek ve güncel donanımı hep rakiplerinin yarı fiyatına satma politikası aynen devam ediyor gördüğüm kadarıyla.
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Kerim5100 1 yıl
Ve yine o iğrenç çentik...
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