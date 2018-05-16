Netflix ve Guillermo Del Toro'dan yeni korku dizisi: 10 After Midnight

Her sezonda veya bölümde farklı bir hikayenin işlendiği yapıları ile özellikle korku dizileri için uygun bir format olarak görülen antoloji dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Son filmi The Shape of Water ile Oscar ödülüne layık görülen usta yönetmen Guillermo Del Toro, Netflix için yeni bir korku antoloji dizisi hazırlayacak.

Netflix, animasyon dizisi Trollhunters'da birlikte çalıştığı Del Toro'nun yeni antoloji dizisi 10 After Midnight'a ilk sezon onayını verdi. Del Toro'nun senaryosunu kaleme alacağı, yapımcılığını üstleneceği ve bazı bölümlerini yöneteceği dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak ve her bölümde korku türünde farklı bir hikaye işlenecek. Del Toro, kendisinin yönetmediği bölümleri hazırlamaları için korku sinemasının başarılı isimlerinden bir ekip oluşturacak.

The Twilight Zone ve Amazing Stories gibi kült antoloji dizilerinin yolundan gidecek olan 10 After Midnight'ın bölümlerinde, Guillermo Del Toro'nun hazırladığı korku dolu ve karmaşık hikayeler işlenecek.

Özellikle yaratık filmlerine ve hikayelerine düşkünlüğü ile tanınan Del Toro, kariyerinin başında Cronos ve Şeytanın Belkemiği (El espinazo del diablo) gibi korku filmleri ile adını duyurmuştu.

http://deadline.com/2018/05/guillermo-del-toro-live-action-horror-anthology-series-10-after-midnight-netflix-1202387868/