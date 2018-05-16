Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix ve Guillermo Del Toro'dan yeni korku dizisi: 10 After Midnight

Fantastik ve korku sinemasının usta isimlerinden Guillermo Del Toro, Netflix için yeni bir korku dizisi hazırlıyor. 10 After Midnight adını taşıyan dizi Netflix'ten ilk sezon onayını aldı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,2b
1
1
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Her sezonda veya bölümde farklı bir hikayenin işlendiği yapıları ile özellikle korku dizileri için uygun bir format olarak görülen antoloji dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Son filmi The Shape of Water ile Oscar ödülüne layık görülen usta yönetmen Guillermo Del Toro, Netflix için yeni bir korku antoloji dizisi hazırlayacak.
Netflix, animasyon dizisi Trollhunters'da birlikte çalıştığı Del Toro'nun yeni antoloji dizisi 10 After Midnight'a ilk sezon onayını verdi. Del Toro'nun senaryosunu kaleme alacağı, yapımcılığını üstleneceği ve bazı bölümlerini yöneteceği dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak ve her bölümde korku türünde farklı bir hikaye işlenecek. Del Toro, kendisinin yönetmediği bölümleri hazırlamaları için korku sinemasının başarılı isimlerinden bir ekip oluşturacak.
The Twilight Zone ve Amazing Stories gibi kült antoloji dizilerinin yolundan gidecek olan 10 After Midnight'ın bölümlerinde, Guillermo Del Toro'nun hazırladığı korku dolu ve karmaşık hikayeler işlenecek.
Özellikle yaratık filmlerine ve hikayelerine düşkünlüğü ile tanınan Del Toro, kariyerinin başında Cronos ve Şeytanın Belkemiği (El espinazo del diablo) gibi korku filmleri ile adını duyurmuştu.

http://deadline.com/2018/05/guillermo-del-toro-live-action-horror-anthology-series-10-after-midnight-netflix-1202387868/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ardicli2000 1 yıl
Lord Voldemort is back.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl NASA, Dünya'yı 1 milyon kilometre uzaklıktan işte böyle görüntüledi 1 yıl HMD Global, 29 Mayıs'ta yeni Nokia telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor 1 yıl Lenovo'nun yeni telefonu 4 TB depolama alanı ile ezber bozmaya geliyor 1 yıl Protokol imzalandı: Enerji Liseleri açılıyor 1 yıl Yerli baz istasyonu ULAK yarın hizmete giriyor 1 yıl Monster Notebook yeni bir çatı firma altına giriyor 1 yıl OnePlus 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Hyundai Kona'nın 250 bg'lik performans versiyonu üretilebilir 1 yıl Tüm İHA'larda kullanılabilecek yerli uydu anteni geliştirildi 1 yıl Siyah beyaz fotoğraflar renkleniyor 1 yıl Dünyanın ilk 1TB hafıza barındıran akıllı telefonu ile tanışın 1 yıl Mission Impossible: Fallout'ın ikinci fragmanı yayınlandı 1 yıl ASUS ROG Strix Fusion 500 Oyuncu Kulaklığı İnceleme 1 yıl Apple'ın otonom araç filosundaki otomobil sayısı 55'e çıktı 1 yıl Mitsubishi UFJ Financial Group, kendi kripto parasını deneyecek 1 yıl HTC, blockchain tabanlı bir akıllı telefon çıkaracağını duyurdu 1 yıl Elon Musk, tekrar kullanılabilir roketlerdeki yeni hedefini açıkladı 1 yıl Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un Ramazan ayına özel hediye internet kampanyaları 1 yıl Makyajlı Kia Sportage tamamen ortaya çıktı 1 yıl Nokia X6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Netflix ve Guillermo Del Toro'dan yeni korku dizisi: 10 After Midnight Sonraki PUBG Mobile'a yeni harita ve pek çok yenilik getiren güncelleme yayınlandı 1 yıl 2019 Volvo S60 modelinde dizel seçeneği bulunmayacak 1 yıl Intel Z390 yonga setini detaylandırdı 1 yıl WhatsApp, Hindistan'daki seçimleri etkiliyor 1 yıl FedEx, Blockchain'e güveniyor 1 yıl Güney Kore'de bu yıl 10 Gbps internet hizmeti sunulmaya başlıyor 1 yıl F1 2018'in çıkış tarihi açıklandı 1 yıl Radeon RX Vega Nano nihayet geliyor 1 yıl Kaspersky veri işleme tesisleri İsviçre’ye taşınıyor 1 yıl 2018 model Samsung QLED televizyonlar SmartThings ile destekleniyor 1 yıl Honor 10 ön inceleme "Huawei P20'nin uygun fiyatlı hali" 1 yıl Mercedes yeni iPhone kılıfları ve laptop çantalarını duyurdu 1 yıl Microsoft, arama motoru Bing'de kripto para reklamlarını yayınlamayacağını duyurdu 1 yıl Tesla Model X, 130 tonluk uçağı çekerek yeni bir rekora imza attı 1 yıl Noterlerde SMS dönemi başladı 1 yıl Honor 10 tanıtıldı! Honor 10 özellikleri ve fiyatı 1 yıl Marvel'ın müslüman süper kahramanı beyaz perdeye geliyor 1 yıl Kia Sportage, dizel-hibrid versiyona kavuşuyor 1 yıl En iyisi, en pahalısı "Corsair ST100 RGB Premium" kulaklık standı! 1 yıl YouTube uygulamasına "gizli mod" seçeneği geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim