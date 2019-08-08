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Netflix, Game of Thrones'un yaratıcılarıyla 200 milyon dolarlık anlaşma sağladı

Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, tam 200 milyon dolar karşılığında resmen Netflix'e katıldı. İkili bundan sonra Netflix'e özel film ve diziler hazırlayacak.
15 sa.
2,1b
2
14
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, Netflix'e geçiş yapıyor. The Hollywood Reporter tarafından bugün yapılan habere göre Benioff-Weiss ikilisi, Netflix ile tam 200 milyon dolarlık dev bir kontrata imza attı. HBO'dan ayrılan yapımcı ikili, bundan sonra Netflix için özel film ve diziler hazırlayacak.

Game of Thrones'un final sezonu bildiğiniz gibi sosyal medyada ciddi olumsuz eleştiriler almıştı. David Benioff ve Dan Weiss'in final sezonunun ardından yaşanan her şeye rağmen yine de 200 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atmış olması gerçekten de enteresan. Yüksek bütçeli projeleri için tecrübeli ve popüler isimler arayan Netflix, Benioff-Weiss ikilisine bu anlamda büyük güven duyuyor gibi.

David Benioff ve Dan Weiss'e aralarında Amazon ve Disney'in de bulunduğu altı farklı stüdyo teklifte bulunmuş. Netflix anlaşmasından önce son olarak Amazon'un da yaklaşık 150 milyon dolarlık bir kontrat teklif ettiği belirtiliyor. Benioff-Weiss ikilisinin görev aldığı bir önceki stüdyo olan HBO ise teklif veren şirketler arasında değilmiş.

David Benioff ve Dan Weiss bildiğiniz gibi şu sıralar Disney için yeni bir Star Wars üçlemesi hazırlıyor. İkilinin Netflix ile imzaladığı yeni anlaşma bu projeyi etkilemeyecek. Ancak Star Wars üçlemesi haricinde Benioff ve Weiss'in yeni içerikleri tamamıyla Netflix'e özel olacak.  


https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/game-thrones-creators-close-200m-netflix-deal-1230119 Yorum Yaz
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Jon_Kar 15 sa. en beğenilen
Game of thronesi yazan adam George Martin idi Kitaplar ile dizi arasındaki kalite farkı dağlar kadar
Bu sığırlar muhteşem bir roman serisini çöp ettiler
Gerizekalı Netflix 200 milyon dolarlık kazık yemiş haberi yok
Game of thronesi yazan adam George Martin idi Kitaplar ile dizi arasındaki kalite farkı dağlar kadarBu sığırlar muhteşem bir roman serisini çöp ettiler
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Yanıtla +22
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Coco.Jambo 15 sa.
bir daha bunların herhangi bir şeyini izlersem...
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Xenom 15 sa.
Bunlar değil miydi game of thrones sonunu katledenler? Bence değmez bunlar bu kadar para
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forestbear 12 sa.
HBO bunları kovmuştur teklif vermemesinin nedeni bu. netflix zaten hiçbir zaman kaliteye bakmaz popülariteye bakar
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KaleyDeskop 12 sa.
bu adamlar hiç, var olan bir kitabı dizi yaptılar. Son sezon ise batırdılar. İsimleri var yetenekleri yok..
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.Meraxes. 12 sa.
Abovvv gerçek mi bu :D Uzak durun, adlarının geçtiği yapımlardan ışık hızıyla uzaklaşın
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AzuLA 12 sa.
gecmis olsun vay basimiza gelenler
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pop-up 12 sa.
GOT'u katledip 200 milyon dolara antlaşma şaşırttı doğrusu
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Anonim1995 13 sa.
Bu adamaların sektörden silinmesi gerekirken netflix bunlara milyon dollarlar akıtıyor yazık
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reiis 14 sa.
Yaratmak kelimesinin manasını bilmeyen cahil insanları yazar yapmışlar yazık
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Galaxy. 14 sa. yeni yorumcu
Game of Thrones'in son sezonu neydi öyle
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addidas_85 14 sa. Galaxy.
Allah için hatırlatmayın şu durumu ya, resmen her defasında ışık hızıyla cehenneme yaklaşıyorum küfür etmekten
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Dürüstİnsan 14 sa.
Ben son sezonun bekleneni verememesini sadece bunlara bağlamıyorum. Kitabın yazarı dizi yayınlanmaya başladığından beri bir kitap bile yazamamış. Bence asıl sorumlu Martin.
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E_Aydin35 15 sa.
Haberli ilk okuduğumda bir an GOT Netflixe taşındı sandım. :) Açıkçası evet sonu ne kadar tartışılsada 10 yıl boyunca çok iyi bir iş ortaya koydular. Dizi kitap uyumu tabiki tartışılır, özellikle son sezonların şahsi kanaatlerine göre yazılması, seyircinin istediği(beklentisi) gibi çekilen 2 sezondan sonra son sezonun kitaptaki gibi olumsuz ters köşe olması final sezonunda 10 yıl sonra yapılacak şey değildi.. 7 sezon ters köşe evet ama insanlar tüm bu olumsuzluklardan sonra finalde herşeyin iyi olacağını bekleyerek izledi ama onlar "hadi bizim tarzımız bu patlatalım ters köşeyi" dediler ama ellerinde patladı.
Neyse umarım buda onlar için bir tecrübe olmuştur sonraki projelerinde aynı hatayı yapmazlar..
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