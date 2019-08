Netflix, Game of Thrones'un yaratıcılarıyla 200 milyon dolarlık anlaşma sağladı

Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, Netflix'e geçiş yapıyor. The Hollywood Reporter tarafından bugün yapılan habere göre Benioff-Weiss ikilisi, Netflix ile tam 200 milyon dolarlık dev bir kontrata imza attı. HBO'dan ayrılan yapımcı ikili, bundan sonra Netflix için özel film ve diziler hazırlayacak.



Game of Thrones'un final sezonu bildiğiniz gibi sosyal medyada ciddi olumsuz eleştiriler almıştı. David Benioff ve Dan Weiss'in final sezonunun ardından yaşanan her şeye rağmen yine de 200 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atmış olması gerçekten de enteresan. Yüksek bütçeli projeleri için tecrübeli ve popüler isimler arayan Netflix, Benioff-Weiss ikilisine bu anlamda büyük güven duyuyor gibi.



David Benioff ve Dan Weiss'e aralarında Amazon ve Disney'in de bulunduğu altı farklı stüdyo teklifte bulunmuş. Netflix anlaşmasından önce son olarak Amazon'un da yaklaşık 150 milyon dolarlık bir kontrat teklif ettiği belirtiliyor. Benioff-Weiss ikilisinin görev aldığı bir önceki stüdyo olan HBO ise teklif veren şirketler arasında değilmiş.



David Benioff ve Dan Weiss bildiğiniz gibi şu sıralar Disney için yeni bir Star Wars üçlemesi hazırlıyor. İkilinin Netflix ile imzaladığı yeni anlaşma bu projeyi etkilemeyecek. Ancak Star Wars üçlemesi haricinde Benioff ve Weiss'in yeni içerikleri tamamıyla Netflix'e özel olacak.

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/game-thrones-creators-close-200m-netflix-deal-1230119